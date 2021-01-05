Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedem a volta dos cobradores

Protesto de rodoviários dá nó no Centro de Vitória; veja imagens

A manifestação terminou por volta das 13h. Os rodoviários, que começaram o ato em frente à praça de Jucutuquara, seguiram pela avenida Vitória passando pela entrada da Curva do Saldanha até o Palácio Anchieta
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

05 jan 2021 às 12:18

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 12:18

No centro de Vitória
Protesto dos rodoviários segue pelo segundo dia consecutivo em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Com o novo protesto dos rodoviários em Vitória na manhã desta terça-feira (05), que deu sequência à manifestação desta segunda-feira (04), o trânsito na região do Centro ficou bastante congestionado. O protesto terminou por volta das 13h.
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), as manifestações serão frequentes enquanto os cobradores não retornarem aos postos de trabalho. "Enquanto o pessoal (cobradores) não voltar para a roleta, as manifestações vão ser feitas cada vez mais. Só vai aumentar o movimento", declarou o representante jurídico da categoria.
Os rodoviários, que começaram o ato em frente à praça de Jucutuquara, seguiram pela entrada da Curva do Saldanha até o Palácio Anchieta. Veja vídeo mostrando a situação do trânsito:
A categoria protesta pedindo a volta dos cobradores para dentro dos ônibus. Os cobradores estão afastados da função desde maio, quando o governo do Estado passou a aceitar apenas o cartão de passagem como forma de pagamento, justificando que o dinheiro físico é um vetor de transmissão do coronavírus.
Os mais de 3,5 mil profissionais afastados foram incluídos no programa de redução ou suspensão da jornada de trabalho do governo federal. Com o fim do programa, eles podem voltar ao trabalho, mas em outras funções. Segundo o governo do Estado, o afastamento dos cobradores está atrelado ao fim da pandemia de coronavírus.
De acordo com informações da TV Gazeta, representantes do Sindirodoviários estão reunidos com uma equipe do governo do Estado para discutir as reivindicações da categoria.

Protesto dos rodoviários dá nó no Centro de Vitória

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou, por nota, que apesar do fim do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal em 31 de dezembro de 2020, o governo do Estado editou a portaria 045-S em 28 do mesmo mês, suspendendo a atividade dos cobradores em razão da obrigatoriedade do pagamento eletrônico da passagem e para resguardar a saúde deles e dos passageiros.
"Dessa forma, ressaltamos que não haverá qualquer prejuízo aos colaboradores que, embora não cumprirão jornada de trabalho nos coletivos, pois permanecerão afastados, eles receberão integralmente seus salários e benefícios previstos no acordo coletivo de novembro/2020. Destacamos que esses trabalhadores possuem garantia provisória no emprego, conforme a Lei n.º 14.020/2020", afirmou o posicionamento do sindicato patronal.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) esclareceu que a "categoria tem garantia de 20 meses de estabilidade assegurados" e que os cobradores "estão recebendo integralmente seus salários". Além disso, garantiu que estão sendo ofertados cursos de requalificação e reforçou que o afastamento dos trabalhadores é determinado pelo decreto "de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo, que estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Covid-19". 
Sobre a reunião realizada nesta terça-feira (5), a pasta afirmou que "a pauta de reivindicações será analisada".

Veja Também

Semana será de tempo aberto e muito sol até quinta-feira no ES

Subsecretário de Saúde fala sobre o enfrentamento à Covid-19 no ES

Homem é baleado, foge e morre dentro de igreja de Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Ceturb-ES GVBus sindirodoviários Protestos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados