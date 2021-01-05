Subsecretário de Saúde fala sobre o enfrentamento à Covid-19 no ES

O Espírito Santo registra 253.115 casos confirmados e 5.176 óbitos causados pela Covid-19. Somente no mês de dezembro, as mortes pela doença cresceram quase 90% (89,1%) em relação ao mês anterior: uma franca ascensão da pandemia em território capixaba. Em forte crescente também está o número de casos registrados em dezembro no Espírito Santo, que superou a marca dos 58 mil. Ou seja, cerca de 23 mil a mais que o total divulgado em novembro pelo Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Um aumento de 69,9%.
Em meio ao crescimento dos casos e das mortes pelo novo coronavírus, o Estado passou a negociar diretamente com laboratórios a compra de uma vacina, diante da inabilidade do governo federal de prover o um imunizante. Segundo informações do presidente do Conselho Nacional de Secreta´rios Estaduais de Sau´de, Carlos Lula, em entrevista ao Ponto Final CBN, os estados negociam a compra da vacina da Pfizer, que no Espírito Santo, pode ser comprada sem autorização da Anvisa.
Quem atualiza todo esse cenário de enfrentamento da pandemia no Estado é o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à CBN Vitória.