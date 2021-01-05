Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entrevista

Subsecretário de Saúde fala sobre o enfrentamento à Covid-19 no ES

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, fala, em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (5), sobre as ações para conter o aumento de casos e as mortes em decorrência do coronavírus no Espírito Santo. Confira!

Publicado em 

05 jan 2021 às 11:15

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 11:15

Espírito Santo registra 253.115 casos confirmados e 5.176 óbitos causados pela Covid-19. Somente no mês de dezembro, as mortes pela doença cresceram quase 90% (89,1%) em relação ao mês anterior: uma franca ascensão da pandemia em território capixaba. Em forte crescente também está o número de casos registrados em dezembro no Espírito Santo, que superou a marca dos 58 mil. Ou seja, cerca de 23 mil a mais que o total divulgado em novembro pelo Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Um aumento de 69,9%.
Em meio ao crescimento dos casos e das mortes pelo novo coronavírus, o Estado passou a negociar diretamente com laboratórios a compra de uma vacina, diante da inabilidade do governo federal de prover o um imunizante. Segundo informações do presidente do Conselho Nacional de Secreta´rios Estaduais de Sau´de, Carlos Lula, em entrevista ao Ponto Final CBN, os estados negociam a compra da vacina da Pfizer, que no Espírito Santo, pode ser comprada sem autorização da Anvisa.
Quem atualiza todo esse cenário de enfrentamento da pandemia no Estado é o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à CBN Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria espírito santo SESA Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados