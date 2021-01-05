Subsecretário de Saúde fala sobre o enfrentamento à Covid-19 no ES

Em meio ao crescimento dos casos e das mortes pelo novo coronavírus, o Estado passou a negociar diretamente com laboratórios a compra de uma vacina, diante da inabilidade do governo federal de prover o um imunizante. Segundo informações do presidente do Conselho Nacional de Secreta´rios Estaduais de Sau´de, Carlos Lula, em entrevista ao Ponto Final CBN, os estados negociam a compra da vacina da Pfizer, que no Espírito Santo, pode ser comprada sem autorização da Anvisa.