Coronavírus: ES registra 5.176 mortes e passa de 253 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay



O Espírito Santo registrou mais 52 mortes e 1.466 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde desta segunda-feira (4)

O município de Vila Velha, com 34.408 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (31.659), Vitória (29.240) e Cariacica (21.335). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.301 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.783.