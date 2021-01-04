Coronavírus: ES registra 5.176 mortes e passa de 253 mil casos

O Espírito Santo registrou mais 52 mortes e 1.466 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (4)
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.176 mortes provocadas pela doença e 253.115 pessoas infectadas. Neste feriado de Ano-Novo, foi ultrapassada a marca de 250 mil capixabas infectados com o coronavírus.
O município de Vila Velha, com 34.408 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (31.659), Vitória (29.240) e Cariacica (21.335). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.301 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.783.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 231.657. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 780 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.