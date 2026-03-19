Motorista de carro perde o freio, atinge motociclista e invade casa em Cariacica
Um carro bateu em uma moto e atingiu o muro de uma casa em um acidente em Santo André, Cariacica, na noite dessa quarta-feira (18). Duas pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens e foram socorridas. Os moradores da casa não ficaram feridos.
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que testemunhas relataram que o carro descia uma rua quando o motorista tentou frear, mas não conseguiu. Além de atingir o motociclista, o carro danificou o muro da casa, portão e veículos que estavam na garagem. No momento da batida, quatro pessoas estavam na residência, mas ninguém se feriu
Equipes do Samu/192 e do Corpo De Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro às vítimas do carro, enquanto o motociclista foi socorrido por familiares.
*Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta