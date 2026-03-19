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Motorista de carro perde o freio, atinge motociclista e invade casa em Cariacica

Publicado em 19/03/2026 às 08h42
Carro bateu em muro e invadiu garagem de casa em Cariacica
Carro bateu em muro e invadiu garagem de casa em Cariacica Crédito: Reprodução

Um carro bateu em uma moto e atingiu o muro de uma casa em um acidente em Santo André, Cariacica, na noite dessa quarta-feira (18). Duas pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens e foram socorridas. Os moradores da casa não ficaram feridos.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que testemunhas relataram que o carro descia uma rua quando o motorista tentou frear, mas não conseguiu. Além de atingir o motociclista, o carro danificou o muro da casa, portão e veículos que estavam na garagem. No momento da batida, quatro pessoas estavam na residência, mas ninguém se feriu

Equipes do Samu/192 e do Corpo De Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro às vítimas do carro, enquanto o motociclista foi socorrido por familiares.

*Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta

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Caminhão tomba e bate em carreta na BR 101 em Mimoso do Sul

Publicado em 18/03/2026 às 19h05
Acidente ocorreu na tarde de quarta-feira e não deixou feridos

Um caminhão tombou e bateu em uma carreta no início da tarde de quinta-feira (18) na BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Apesar dos estragos nos veículos, os motoristas dos dois veículos não se feriram. A Ecovias Capixaba e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e uma das faixas da pista ficou interditada. Já o trânsito seguiu por um desvio no local. 

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Ataque de abelhas deixa seis pessoas feridas em Vila Velha

Publicado em 18/03/2026 às 18h54
Segundo moradores, o enxame de abelhas apareceu na região do bairro Soteco, em Vila Velha, nesta quarta-feira (18).

Um ataque de abelhas deixou ao menos seis pessoas feridas no bairro Soteco, em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (18). Conforme o Corpo de Bombeiros, os insetos estavam alojados em um terreno baldio e se espalharam pelas ruas. Todos que foram picados receberam atendimento da corporação e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu/192). Não há informação sobre o estado de saúde.

Uma moradora gravou um vídeo do momento em que uma mulher é socorrida. Dois bombeiros, vestidos com macacão de apicultor, ajudam a tirá-la do local. Um a pega no colo, com ela já fraca, enquanto o outro tenta espantar as abelhas. Em tentativa de apoio, outro agente da corporação joga água em cima dos três. Para começar a controlar a situação, os militares precisaram aguardar as abelhas se aglomerarem novamente. A área foi isolada e os bombeiros permanecem no local para eliminar o enxame.

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Homem é detido com drogas, armas e mais R$ 30 mil em Vila Velha

Publicado em 18/03/2026 às 18h10
Guarda Municipal de Vila Velha apreende R$ 30 mil e prende suspeito
A ação da Guarda de Vila Velha e também da Polícia Militar resultou na apreensão de armas, drogas, munições e dinheiro em espécie Crédito: Divulgação | PMVV

Um homem foi detido após a Guarda Municipal de Vila Velha encontrar armas, munições, drogas e a quantia de mais de R$ 30 mil na casa do suspeito no bairro João Goulart. O caso se desenrolou após denúncia anônima nesta quarta-feira (18). Antes de ser detido, o homem tentou enganar os agentes ao dizer que morava com a esposa. A postura mudou após os agentes questionarem se ele conhecia o denunciado. Segundo a corporação, ele ficou nervoso e falou que iria chamar a companheira, mas, ao entrar no imóvel, tentou fugir pelo telhado.

Ele também tentou se livrar de carregadores alongados de pistola e coldres na casa do vizinho. Nas buscas pela residência, a guarda encontrou uma pistola; nove carregadores, sendo seis alongados; dois coldres; munições; uma porção de cocaína; três porções de haxixe; quatro unidades da mesma substância e balanças de precisão, tudo isso no terceiro pavimento do imóvel. O dinheiro também estava no mesmo andar, dentro de uma mochila infantil.

Ele assumiu a posse e contou ter mais material ilícito nos fundos do terreno. Após a atuação da Guarda, a Polícia Militar foi acionada e, com ajuda do cão farejador, encontrou mais porções de entorpecentes. A ocorrência foi entregue no DPJ de Vila Velha. A Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre o caso. 

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BR 101 em Iconha será interditada para detonação de rochas nesta quinta (19)

Publicado em 18/03/2026 às 17h51
O km 373,2 da BR 101, em Iconha, será interditado para desmonte de rochas nesta quinta (19)
O km 373,2 da BR 101, em Iconha, será interditado para desmonte de rochas nesta quinta (19) Crédito: Ecovias Capixaba

Parte da BR 101 ficará interditada entre 12h e 13h perto do Contorno de Iconha, no Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (19). Será realizado desmonte de rochas para duplicação da rodovia no trecho entre o município e Anchieta, segundo a Ecovias Capixaba.

Em seguida, o trânsito poderá fluir em sistema de Pare e Siga até a conclusão da limpeza. A operação será remarcada em caso de chuva. 

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Inmet emite mais dois alertas de chuvas intensas para o ES

Publicado em 18/03/2026 às 15h43
Tempo fechado e chuva na Grande Vitória
O tempo deve ficar fechado em Vitória nesta quinta-feira (19), com possibilidade de chuvas intensas Crédito: Vitor Jubini

Chuvas intensas podem atingir todas as regiões do Espírito Santo entre quinta-feira (19) e a manhã de sexta-feira (20). Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou dois alertas: um de nível amarelo e outro laranja para este período. Os moradores das regiões listadas (veja abaixo) devem ficar atentos para possíveis alagamentos.

Conforme o Inmet, os locais com alerta laranja devem ser atingidos com mais força. A precipitação fica entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm no dia. Já os ventos devem ficar entre 60 e 100 km/h.

Já as cidades que estão na área amarela podem receber de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 mm no dia. Os ventos intensos devem atingir de 40 a 60 quilômetros por hora. Nos pontos, há possibilidade de queda de galhos de árvore e descargas elétricas. 

Cidade sob alerta laranja:

  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Apiacá
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibitirama
  • Irupi
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • São José do Calçado

Cidades sob alerta amarelo:

  • Água Doce do Norte
  • Afonso Cláudio
  • Águia Branca
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Ecoporanga
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Montanha
  • Mucurici
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Piúma
  • Ponto Belo
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Pavão
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
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Acidente complica o trânsito na Terceira Ponte

Publicado em 18/03/2026 às 13h52
Carro vai parar sobre canteiro central da Terceira Ponte, nesta quarta-feira (18)
Carro vai parar sobre barreira da Terceira Ponte, nesta quarta-feira (18) Crédito: Leitor | A Gazeta

Um carro foi parar em cima da barreira de concreto que divide as pistas da Terceira Ponte, no início da tarde desta quarta-feira (18). O acidente aconteceu no sentido Vila Velha x Vitória, e a imagem chama a atenção (veja acima). Houve grande lentidão no trecho, sobretudo nos acessos  na Praia da Costa.

A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que o acidente envolveu três veículos. Ninguém se feriu. O trecho foi totalmente liberado por volta de 13h50. 

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Explosão de botijão de gás deixa homem gravemente ferido em Aracruz

Publicado em 18/03/2026 às 13h05
Devido à gravidade dos ferimentos, o homem, que estava sem documentos de identificação, foi socorrido pelo helicóptero do Notaer e encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra

Um homem de 40 anos ficou gravemente ferido após a explosão de um botijão de gás, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Ele teve cerca de 80% do corpo queimado e foi transferido pela equipe aeromédica do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimaduras.

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Manifestantes ocupam trilhos de trem da Vale na Serra por reparação de desastre

Publicado em 18/03/2026 às 11h17
Manifestam ocupam trilhos na altura de Carapina, na Serra
Manifestam ocuparam trilhos na altura de Carapina, na Serra Crédito: Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

Manifestantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) ocuparam, na manhã desta quarta-feira (18), os trilhos da Vale na altura de Carapina, na Serra. A estrada de ferro foi liberada às 11h20. Segundo o grupo, o objetivo era cobrar responsabilização e reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, que lançou lama de rejeitos de minério no Rio Doce e afetou populações ribeirinhas e do litoral capixaba

Além disso, o movimento apresenta uma série de reivindicações das populações atingidas no Espírito Santo e no extremo sul da Bahia que, de acordo com os manifestantes, ainda não foram atendidas. 

Para a tarde desta quarta-feira, está prevista uma marcha pelas ruas de Vitória. A concentração será às 14h, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com caminhada até a Superintendência Federal do Ministério da Pesca e Aquicultura. O objetivo é cobrar o atendimento imediato das demandas de pescadores atingidos.

Em nota, a Vale confirmou a manifestação na linha férrea e informou que adota medidas para garantir a liberação e a operação segura da via. A circulação do trem de passageiros está mantida.

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Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101 em Linhares

Publicado em 18/03/2026 às 09h16
Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101, em Bebedouro
Colisão entre carro e moto deixa dois feridos na BR 101, em Bebedouro Crédito: Graziane Silvestre

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas no km 159 da BR 101, no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta das 17h40 de terça-feira (17). 

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve uma colisão transversal entre os veículos e, com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados, sofrendo ferimentos moderados. O motorista do carro não se feriu.

De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, a rodovia precisou ser interditada no sentido Sooretama e foi totalmente liberada cerca de uma hora depois, pouco antes das 19h.

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Idosa e dois cães escapam ilesos de incêndio em casa em Colatina

Publicado em 18/03/2026 às 08h49
Segundo o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas durou cerca de duas horas. O fogo se alastrou pelo segundo andar da casa e comprometeu a estrutura do imóvel

Uma idosa de 76 anos e os dois cachorros dela escaparam ilesos de um incêndio que atingiu uma casa no bairro Esplanada, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (17). O fogo começou por volta das 21h. No momento do incidente, a moradora estava sozinha com os animais de estimação.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste, junto ao filho da idosa, as chamas se espalharam rapidamente e destruíram a estrutura do segundo andar, além de móveis e objetos pessoais, que foram consumidos pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros atuou por cerca de duas horas no combate às chamas. Ainda segundo o filho da mulher, durante a madrugada desta quarta-feira (18), o incêndio chegou a reacender três vezes, mas foi controlado.

A Polícia Militar informou que a suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto-circuito no relógio de energia da residência. A causa oficial, no entanto, será confirmada após perícia técnica, prevista para a manhã desta quarta-feira (18). Durante a ocorrência, a Guarda Municipal auxiliou no controle do trânsito na região.

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Três apostas do ES levam quase R$ 35 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 18/03/2026 às 07h14

Três apostas feitas no Espírito Santo (Linhares, Piúma e Vitória) acertaram a quina da Mega-Sena e vão receber, cada, R$ 34.815,62. Já o prêmio principal, sorteado na noite de terça (17), saiu para três apostadores. Cada um deles vai receber R$ 34.856.052,53. Os ganhadores são de:

  • Catalão (GO)
  • Camocim (CE)
  • Presidente Castelo Branco (PR)

Os números sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60. Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Caso seja você o felizardo de ganhar na loteria, como proceder para retirar o prêmio? Qual é o caminho a ser percorrido após acertar na loteria? Assista o vídeo.
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Casagrande anuncia aplicação de piso nacional com reajuste de 5,4% ao magistério no ES

Publicado em 17/03/2026 às 21h24

O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), anunciou, nesta terça-feira (17), a aplicação do piso nacional do magistério nos vencimentos do trabalhadores da educação estadual, com a incidência de reajuste de 5,4% já no contracheque deste mês. 

Em publicação nas redes sociais, Casagrande afirma ter conversado com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), "para dialogar, reconhecer avanços e anunciar medidas importantes para o magistério capixaba".

"Nosso compromisso é seguir criando condições para fortalecer a educação e valorizar os profissionais que fazem a diferença na vida de tantos estudantes", escreveu o socialista na legenda da postagem.

Leia também:

Inmet renova alerta de chuvas intensas para duas regiões do ES

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Justiça manda soltar filho de prefeito preso após acidente em Vitória

Publicado em 17/03/2026 às 21h16
Motorista com sinais de embriaguez colidiu com outro carro em Camburi, Vitória
Motorista com sinais de embriaguez colidiu com outro carro em Camburi, Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

A Justiça capixaba concedeu liberdade a Fernando Marques, de 36 anos, preso na madrugada de domingo (15) após um acidente de trânsito no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Segundo a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus-ES), ele foi solto nesta terça-feira (17), após passar por audiência de custódia.

O motorista é filho do prefeito de Laranja da Terra, Joadir Lourenço (sem partido), e, segundo a Polícia Militar, na data do acidente, apresentava sinais de embriaguez e teria tentado fugir sem prestar socorro ao condutor do outro veículo, que teve escoriações leves.

Após o acidente, a Polícia Civil informou que Marques foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Na ocasião, o prefeito Joadir defendeu que, se o filho havia errado, deveria ser responsabilizado legalmente. "Ele precisa responder pelo erro dele. É maior de idade e sabe o que faz”. Procurado nesta terça (17) para comentar a soltura, informou que estava em Brasília a trabalho.

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Cartões furtados de idoso são usados para fazer compras em Marataízes

Publicado em 17/03/2026 às 18h44
Suspeito de 18 anos foi preso por furtar e usar cartões de idoso em Marataízes
Suspeito de 18 anos foi preso por furtar e usar cartões de idoso em Marataízes Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Treze compras foram feitas com cartões furtados de um idoso de 72 anos, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil explicou que o suspeito, de 18 anos, teria pegado os cartões enquanto a vítima trabalhava na tarde de segunda-feira (16). Ao ver os policiais, ele pulou uma janela, tentou fugir por uma área de mata e jogou fora uma porção de maconha, mas foi localizado e levado para a delegacia nesta terça-feira (17). 

O jovem, que não teve o nome divulgado, foi preso preventivamente pelo crime de estelionato — com os agravantes de ter sido cometido contra idoso e com diversas transações realizadas. Ele também tinha contra si um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. 

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Homem é morto e outro fica ferido após ação violenta de bandidos em Colatina

Publicado em 17/03/2026 às 18h20

Um homem, que não teve nome e idade informados, foi encontrado morto nas proximidades da linha férrea, na região do Córrego Macuco, zona rural de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (17). Segundo a Polícia Militar, na noite anterior, a vítima e outra pessoa haviam sido levadas até uma residência no bairro Vila Lenira, onde foram agredidas e conduzidas até a região da linha férrea para serem executadas Um deles morreu no local e o outro, após ser atingido por disparo de arma de fogo, conseguiu fugir pela mata e buscar ajuda em uma residência no bairro São Vicente.

Após denúncias, a polícia conseguiu montar um cerco em endereços no bairro Vila Lenira e prender um homem de 42 anos, uma mulher de 33 anos e dois jovens de 19 e 20 anos. Na ação foram apreendidos dois revólveres, um simulacro de pistola, munições e rádios comunicadores. Também foram encontradas diversas porções de drogas, como maconha, crack, cocaína e balanças de precisão.

Os quatro indivíduos foram encaminhados à 15.ª Delegacia Regional de Colatina, onde a vítima sobrevivente reconheceu os suspeitos. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Colatina.

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Inmet renova alerta de chuvas intensas para duas regiões do ES

Publicado em 17/03/2026 às 14h50
Inmet renova alerta de nível amarelo para Norte e Noroeste do Espírito Santo nesta terça-feira (17)
As cidades situadas no extremo Norte e Noroeste do Estado podem sofrer pancadas de chuva de até 50 mm Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo de chuvas intensas para 13 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo. O aviso começou na manhã desta terça-feira (17) e segue até 23h59 de quarta-feira (18).

A empresa de meteorologia informou que as cidades sob alerta podem ser afetadas com chuvas de 20 a 30 milímetros (mm) por hora ou 50 mm durante o dia. Os ventos devem ficar de 40 a 60 quilômetros por hora. Nas regiões, é baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja a lista dos municípios abaixo: 

  • Água Doce do Norte
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Mantenópolis
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Mateus
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Pastor é preso suspeito de estuprar filha de 12 anos em Rio Bananal

Atualizado em 18/03/2026 às 08h20

Um pastor evangélico de 30 anos foi preso no sábado (14), suspeito de estuprar a própria filha de 12 anos em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os abusos vinham ocorrendo há cerca de sete meses. O crime foi descoberto e denunciado por servidoras da escola onde a menina estuda, que notaram mudanças no comportamento da aluna. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (17). 

Após a denúncia, a Justiça autorizou a prisão do homem a pedido da corporação. A investigação reuniu exames periciais e relatos de testemunhas que corroboram a ocorrência do crime.

O homem foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde permanece à disposição da Justiça. Caso seja condenado por estupro de vulnerável, a pena pode variar de oito a 15 anos de prisão. Os nomes do bairro e do suspeito não estrão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme o Estatudo da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida em Alegre

Atualizado em 17/03/2026 às 18h23
Acidente em Alegre na BR 482
Acidente em Alegre na BR 482 deixou uma pessoa ferida Crédito: Reprodução | @alegre.news

Um caminhão que transportava um trator se envolveu em acidente com um carro em Alegre, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (16). A colisão ocorreu na BR 482, na localidade de Alto da Serra, por volta de 20h30. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e informou que o motorista do carro fraturou o braço e relatou dores na região lombar. Ele foi encaminhado a um hospital.

A Polícia Militar explicou que não foi possível conversar com o motorista ferido. Já o condutor do caminhão, de 32 anos, não sofreu ferimentos e fez teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. A dinâmica da batida não foi informada.

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Protesto por transporte público bloqueia rodovias em Aracruz

Atualizado em 17/03/2026 às 14h06
Protesto por transporte público interdita rodivias em Barra do Riacho, Aracruz
Protesto por transporte público interdita rodivias em Barra do Riacho, Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta

Um protesto por melhorias no transporte público interditou, na manhã desta terça-feira (17), rodovias em Barra do Riacho,  Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com os manifestantes, a mobilização começou por volta das 5h30 e há dois pontos de bloqueio: na ES 010 e na entrada da ES 445, conhecida como Estrada das Carretas, nas proximidades do Hortão.

Para interditar as vias, o grupo utilizou pneus, galhos de árvores e também formou uma corrente humana. Segundo os participantes, apenas ambulâncias e veículos em situação de emergência têm a passagem liberada. Os demais estão impedidos de seguir viagem ou enfrentam restrições na circulação pela região.

Polícia Militar informou que viaturas foram enviadas ao local para acompanhar a manifestação, que ocorre de forma pacífica. Segundo a corporação, às 12h30, as vias haviam sido liberadas.