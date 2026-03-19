Motorista de carro perde o freio, atinge motociclista e invade casa em Cariacica

A ação da Guarda de Vila Velha e também da Polícia Militar resultou na apreensão de armas, drogas, munições e dinheiro em espécie Crédito: Divulgação | PMVV

Um homem foi detido após a Guarda Municipal de Vila Velha encontrar armas, munições, drogas e a quantia de mais de R$ 30 mil na casa do suspeito no bairro João Goulart. O caso se desenrolou após denúncia anônima nesta quarta-feira (18). Antes de ser detido, o homem tentou enganar os agentes ao dizer que morava com a esposa. A postura mudou após os agentes questionarem se ele conhecia o denunciado. Segundo a corporação, ele ficou nervoso e falou que iria chamar a companheira, mas, ao entrar no imóvel, tentou fugir pelo telhado.

Ele também tentou se livrar de carregadores alongados de pistola e coldres na casa do vizinho. Nas buscas pela residência, a guarda encontrou uma pistola; nove carregadores, sendo seis alongados; dois coldres; munições; uma porção de cocaína; três porções de haxixe; quatro unidades da mesma substância e balanças de precisão, tudo isso no terceiro pavimento do imóvel. O dinheiro também estava no mesmo andar, dentro de uma mochila infantil.