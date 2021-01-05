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Transporte Público

Novo protesto de rodoviários atrapalha o trânsito em Vitória

Manifestação terminou por volta das 13h. Categoria pede a volta dos cobradores aos ônibus do Transcol. Eles estão afastados da função desde maio, quando o governo do Estado passou a aceitar apenas o cartão de passagem como forma de pagamento

Publicado em 

05 jan 2021 às 10:20

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:20

Um novo protesto dos rodoviários causou congestionamentos em Vitória na manhã desta terça-feira (05). Os manifestantes colocaram os ônibus em fila dupla e seguiram em passeata pela avenida Vitória, no sentido Palácio Anchieta. O grupo continuou a caminhada pela avenida Jerônimo Monteiro até o Palácio Anchieta.
Por causa da manifestação, o trânsito ficou lento da entrada da Curva do Saldanha até o Palácio Ancheita, no Centro de Vitória. Os rodoviários começaram o ato em frente à praça de Jucutuquara. O protesto terminou por volta das 13h.

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A categoria protesta pedindo a volta dos cobradores para dentro dos ônibus. Os cobradores estão afastados da função desde maio, quando o governo do Estado passou a aceitar apenas o cartão de passagem como forma de pagamento, justificando que o dinheiro físico é um vetor de transmissão do coronavírus.
Os mais de 3,5 mil profissionais afastados foram incluídos no programa de redução ou suspensão da jornada de trabalho do governo federal. Com o fim do programa, eles podem voltar ao trabalho, mas em outras funções. Segundo o governo do Estado, o afastamento dos cobradores está atrelado ao fim da pandemia de coronavírus

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