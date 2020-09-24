Por que viação em Vitória vem tendo dificuldades em pagar rodoviários?

O motivo é sempre o mesmo: salários, adiantamentos e tíquetes-alimentação que não são pagos em dia. No início da pandemia, quando a circulação de pessoas era bem mais restrita na Grande Vitória, as empresas de ônibus registraram uma redução de 80% no número de passageiros. Essa, inclusive, foi a principal justificativa usada pela empresa na primeira dessa série de paralisações, que ocorreu em abril e durou quase um mês.

"Não adianta nada fazer a integração e ter mais empresas quebrando, mais empresas sem sustentabilidade. A gente precisava recuar um pouco para entender como vai ficar o processo de pandemia, como vai ser a retomada desse novo transporte, como será a retomada dos passageiros para depois voltar a análise da integração, mas é obvio que a integração precisa ser feita e é uma necessidade", explicou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista para A Gazeta em julho deste ano.