Câmara de Vitória aprova projeto que autoriza subsídio ao transporte público

Greve dos rodoviários continua em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Câmara de Vereadores de Vitória aprovou nesta terça-feira (05), em Sessão Ordinária, a redação final do projeto de lei 71/2020, que autoriza a Prefeitura de Vitória a subsidiar o transporte público municipal durante a pandemia do novo coronavírus . O texto base do projeto havia sido aprovado ainda na última quinta-feira (30) e teve autoria dos vereadores Cleber Felix (DEM), Sandro Parrini (DEM) e Wanderson Marinho (PSC). O documento segue para o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, que tem até 15 dias para sancionar ou vetar o projeto.

O documento inclui expressamente como objetivo o de minimizar os impactos financeiros negativos ao sistema de transporte, gerados pela redução do número de passageiros pagantes, visando enfrentar o momento de emergência em saúde pública decorrente da pandemia reconhecida pelo Poder Executivo Municipal. Cajo se torne lei, o projeto autorizará o Executivo a instituir o Regime Emergencial de Operação e Custeio do Transporte Público Coletivo.

De acordo com informações da Câmara de Vereadores de Vitória, um dos pontos do texto aprovado estabelece a continuidade dos serviços e que a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) fique autorizada a pagar às empresas permissionárias que aderirem ao regime tratado no projeto.

REAÇÃO POSITIVA

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o diretor de mobilização do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários), Marcos Suel, manifestou reação positiva à iniciativa dos vereadores de Vitória e disse esperar que a prefeitura aprove o projeto de lei.