Homem descansa debaixo de sombra na Praça do Papa Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Semana será de tempo aberto e muito sol até quinta-feira no ES

Na Grande Vitória, a quarta-feira será de sol e poucas nuvens, sem chuva. Em Vitória, a temperatura pode chegar até 28 °C. Também não chove nas regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros vão ficar entre 16 °C e 31 °C. Já nas regiões Sul e Serrana, a quarta-feira será de sol entre nuvens e chuva a partir da tarde. Os termômetros vão variar entre 15 °C e 30 °C.

A quinta-feira (07) será de tempo estável em todo o Espírito Santo. De Norte a Sul do Estado, céu com poucas nuvens e predomínio de sol forte, sem expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral da região Sul. As temperaturas vão variar de 15 °C a 31 °C.

CHUVA PODE APARECER NO FIM DE SEMANA

Segundo o Incaper, na sexta-feira (08) haverá de sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde, nas regiões Sul e no sul da região Serrana. As demais áreas têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva.