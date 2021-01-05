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Previsão meteorológica

Semana será de tempo aberto e muito sol até quinta-feira no ES

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a semana do capixaba promete ser com céu azul, poucas nuvens e muito sol, especialmente na Grande Vitória. Tempo pode mudar no fim de semana
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

05 jan 2021 às 12:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 12:00

Calor na Grande Vitória
Homem descansa debaixo de sombra na Praça do Papa Crédito: Vitor Jubini
Semana será de tempo aberto e muito sol até quinta-feira no ES
Se alguém pensou que haveria chance dos temporais que atingiram o Rio de Janeiro e Minas Gerais no começo da semana chegarem por aqui, se enganou. A semana do capixaba promete ser com céu azul, poucas nuvens e muito sol, especialmente na Grande Vitória, segundo meteorologistas.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esta terça-feira (05) será de tempo aberto em todo o Espírito Santo, exceto em uma pequena parte da região Sul, que pode ter chuva rápida. O mesmo vale para esta quarta-feira (06), que terá predomínio de sol no Estado.
Na Grande Vitória, a quarta-feira será de sol e poucas nuvens, sem chuva. Em Vitória, a temperatura pode chegar até 28 °C. Também não chove nas regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros vão ficar entre 16 °C e 31 °C. Já nas regiões Sul e Serrana, a quarta-feira será de sol entre nuvens e chuva a partir da tarde. Os termômetros vão variar entre 15 °C e 30 °C.
A quinta-feira (07) será de tempo estável em todo o Espírito Santo. De Norte a Sul do Estado, céu com poucas nuvens e predomínio de sol forte, sem expectativa de chuva. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral da região Sul. As temperaturas vão variar de 15 °C a 31 °C.

CHUVA PODE APARECER NO FIM DE SEMANA

Segundo o Incaper, na sexta-feira (08) haverá de sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde, nas regiões Sul e no sul da região Serrana. As demais áreas têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva.
Já no sábado (09), há expectativa de chuva em todo o Espírito Santo. O dia será de sol entre nuvens e pancadas de chuva, a partir da tarde. O litoral da região Sul e a Grande Vitória podem registrar vento com até moderada intensidade.

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