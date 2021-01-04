Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Duas mulheres morrem e um homem desaparece após cabeça d'água em MG
Correnteza

Duas mulheres morrem e um homem desaparece após cabeça d'água em MG

Cerca de 15 pessoas que também frequentavam o local foram resgatadas, algumas com ferimentos leves
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2021 às 07:43

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 07:43

Vista geral do lago de Furnas, em Capitólio (MG)
Vista geral do lago de Furnas, em Capitólio (MG) Crédito: Ricardo Benichio/Folhapress
Duas mulheres morreram após serem atingidas por uma cabeça d´água em uma cachoeira em Capitólio (MG), a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, neste sábado (2). Um homem, que fazia parte do grupo, está desaparecido.
As vítimas são Helen Cristina e Elayla Chagas, moradoras de Oliveira (MG), que fica a cerca de 200 quilômetros de distância do local. Elas foram enterradas no fim da tarde deste domingo (3).
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais permanece em busca de Jardyan Resende, morador do mesmo município. Cerca de 15 pessoas que também frequentavam o local foram resgatadas, algumas com ferimentos leves.
Eles estavam na Cachoeira do Cascatinha, quando foram atingidos pela cabeça d'água, fenômeno causado por chuvas fortes na parte alta de um rio. Com a elevação repentina do volume, foram arrastados pela correnteza.
A Prefeitura e a Câmara Municipal de Oliveira divulgaram notas de pesar neste domingo. "Que suas almas descansem em paz e que Deus conforte seus familiares, amigos e admiradores", escreveu a prefeitura.
A prefeita Cristine Lasmar decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas.

Veja Também

Avião ultrapassa pista em pouso e deixa três feridos em Diamantina, MG

Acordo entre Vale e MG em ação bilionária do caso Brumadinho fica para 2021

Ônibus que caiu de viaduto em MG não tinha autorização para transportar passageiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Belo Horizonte (MG)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados