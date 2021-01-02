Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Avião ultrapassa pista em pouso e deixa três feridos em Diamantina, MG
Veja o vídeo

Avião ultrapassa pista em pouso e deixa três feridos em Diamantina, MG

O avião acidentado transportaria um paciente com Covid-19 para São Paulo. Ficaram feridos uma médica, um enfermeiro e o co-piloto. O acidente ocorreu no pouso da aeronave

Publicado em 

02 jan 2021 às 12:07

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 12:07

Minas
Três dos quatro ocupantes da aeronave se feriram após a saída de pista da aeronave em Diamantina Crédito: Divulgação/CBMMG
Uma aeronave de pequeno porte se acidentou deixando três dos quatro ocupantes feridos, na manhã deste sábado (2), ao tentar pousar no Aeroporto JK, em Diamantina, no Vale do Rio Jequitinhonha, a 290 km de Belo Horizonte (MG). O avião seguia de São Paulo para transportar um paciente de Covid-19 da cidade. As informações são do jornal Estado de Minas
Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a aeronave pousava para realizar transporte aeromédico e se acidentou nessa manobra. Estavam embarcados o piloto, um copiloto, uma médica e um enfermeiro. As três vítimas tiveram ferimentos leves.

Veja Também

Homem morto em acidente no ES é suspeito de matar esposa horas antes

Homem é morto a pedrada e facadas na frente dos filhos em Pancas

Criança e jovem são mortos a tiros na virada do ano em praia do ES

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave é um Learjet a jato bimotor da Brasil Vidas Set Taxi Aéreo. "A princípio, o avião saiu da pista no momento do pouso. Eles estavam buscando um paciente de Covid-19 na cidade para encaminhar a outro hospital, ainda não informado", disse a corporação.

MOTORES LIGADOS

Os feridos foram identificados pelos Bombeiros como sendo o enfermeiro João Carlos Barbosa, 35 anos; a médica Amanda Gabriela Dourado, 24; e o co-piloto Eduardo Valim Macena, 30. O piloto Mauricio de Carvalho, 32, não se feriu.
Três viaturas de resgate foram enviadas ao local do acidente para realizar o socorro dos feridos e controlar a situação da aeronave para impedir qualquer possível incêndio.
Vários vídeos foram divulgados nas redes sociais mostrando a avião acidentado depois da cabeceira da pista, em um barranco com mata de cerrado depois do asfalto.
O local do acidente foi isolado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar, que aguardam os trabalhos de perícia do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), responsável por averiguar as causas de incidentes da aviação civil no Brasil.
Minas
O jato executivo não conseguiu parar a tempo e invadiu o terreno após percorrer toda a extensão da pista Crédito: Divulgação/CBMMG
Pessoas que filmaram a aeronave afirmaram que tiveram medo de que o jato fosse explodir, porque os motores continuaram acionadas mesmo após o acidente, levantando muita poeira e produzindo um ruído alto e contínuo.
A empresa Brasil Vidas Set Taxi Aéreo informou que montou um gabinete de crise para acompanhar a situação e fornecer assistência aos envolvidos.

LEIA MAIS 

Homem morto em acidente no ES é suspeito de matar esposa horas antes

Criança de 4 anos está em estado grave após acidente com van em Anchieta

Diretora de rádio em Cachoeiro morre após acidente na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

avião Minas Gerais Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF
Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados