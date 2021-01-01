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Em Colatina

Homem morto em acidente no ES é suspeito de matar esposa horas antes

Misael Rodrigues de Oliveira estava sozinho em uma caminhonete que entrou na contramão e colidiu com uma carreta que transportava um produto inflamável

Publicado em 

01 jan 2021 às 18:44

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 18:44

CMotoeista morre em acidente na BR 259
Motorista morre em acidente na BR 259 Crédito: Leitor | A Gazeta
O homem que morreu em um acidente na BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (31), é apontado como suspeito de ter assassinado a esposa horas antes, em Minas Gerais.
Misael Rodrigues de Oliveira estava sozinho em uma caminhonete que entrou na contramão e colidiu com uma carreta que transportava um produto inflamável. O acidente aconteceu no km 33 da rodovia, na altura do distrito de Baunilha.
Na manhã do mesmo dia, o corpo da esposa dele, Reijani Viana, de 25 anos, havia sido encontrado próximo a Araçuaí, em Minas Gerais, onde o casal passava as festas de fim ano.
Ela foi morta a pauladas em MG
Reijane foi assassinada, segundo a PM Crédito: Arquivo pessoal
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, Reijani foi vista pela última vez no carro de Misael. Por isso, ele foi apontado como o principal suspeito do crime. A perícia constatou que a vítima foi morta a pauladas.
Segundo a família, o casal morava em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Reijani tinha uma filha com Misael e também era mãe de um menino, fruto de outro relacionamento.
O corpo dela foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Teófilo Otoni. Já o corpo de Misael foi encaminhado ao SML em Colatina. O caso é investigado pela Polícia Civil mineira.
Com informações do G1 ES.

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