Cobradores do Sistema Transcol estão afastados das funções desde 17 de maio de 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Reunião entre governo do ES e sindicato termina sem acordo sobre cobradores

De um lado, o Sindirodoviários pede a volta dos associados à roleta dos coletivos para dar fim às manifestações iniciadas nesta semana . De outro, o Estado garante que esses profissionais têm estabilidade e possuem à disposição cursos de requalificação para poderem ser reaproveitados no sistema de transporte público.

420 mil capixabas foram afetados pela paralisação dos rodoviários na segunda-feira (4), na Grande Vitória

Protesto dos cobradores do Transcol

"O governo não deu prazo para a resposta. Queremos a volta dos cobradores para a roleta e as manifestações vão continuar até que haja esse retorno" Elton Borges - Advogado do Sindirodoviários

Em nota, a Secretaria de Mobilidade de Infraestrutura (Semobi) afirmou que as reivindicações serão analisadas, mas reforçou que "a função de cobrador no interior dos coletivos fica suspensa com base no decreto de estado de emergência em saúde pública no Espírito Santo, para contenção de danos da Covid-19".

Protesto dos rodoviários dá nó no Centro de Vitória

Com base na Lei Federal nº 14.020 (que possibilitou a redução de jornada e suspensão de contratos de trabalho por causa da pandemia) e no acordo firmado com o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) em 2019, a pasta também garantiu que esses profissionais "não podem e não serão demitidos".

"Nesse período (de estabilidade), não houve e não haverá demissões dos 2.800 cobradores. Eles estão recebendo integralmente seus salários" Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura - Por meio de nota

Além disso, a Semobi esclareceu que "a categoria tem garantia de 20 meses de estabilidade assegurados" e que "a requalificação já está sendo oferecida pelos consórcios". Por meio dela, os trabalhadores podem ser "reaproveitados dentro de atividades do próprio sistema".