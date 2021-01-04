Paralisação de rodoviários gera debate entre leitores

Ônibus não circularam durante a manhã desta segunda-feira (04) Crédito: Fernando Madeira

O protesto pegou muitos passageiros de surpresa, que enfrentaram dificuldades para se locomoverem durante a manhã. Pontos e terminais ficaram lotados de pessoas. A paralisação dividiu a opinião de leitores, que debateram sobre o assunto nas redes sociais. Confira alguns comentários:

Não precisa mais de cobrador, mas eles poderiam ser direcionados a outros cargos, quem sabe como futuros motoristas caso aumentasse a frota também. (Arthur Gasperazzo)

Consciência de classe. Eu apoio a greve, compreendo a causa dos trabalhadores. (Etienne Estelita)

Essa profissão, assim como tantas outras, está com validade próxima... Não há como lutar contra a tecnologia, é uma guerra perdida. (Márcio Coutinho de Oliveira)

Como uma pessoa poderá usufruir do transporte coletivo se eles dificultam o acesso? Esse lance do cartão foi totalmente errado. Não pensaram na população em geral e nos possíveis usuários esporádicos, como turistas etc.. (Samira Saleme)

Cobrador é profissão do passado. Capacita todos eles para se tornarem motoristas. (Muitos não aceitaram a proposta) (Lucas Brandão)

Francamente! Nas principais cidades do país, quase não se tem mais esse serviço, a frota do Transcol será renovada e isso é fato, não cabe mais os cobradores dentro dos coletivos, o que tem que ser reivindicado é o remanejo da função para outra dentro das empresas, ou mesmo capacitação para quem sabe virem a se tornar motoristas! (Danniel Bicudo)

Gente, os cobradores têm família para sustentar, já imaginou você, que é a favor dos ônibus rodarem sem eles, ficar desempregado? Em meio a uma pandemia em que ainda é mais difícil arrumar um emprego... Então, caros amigos do contra, coloquem a mão na consciência, se coloquem no lugar do próximo. (Luciana Fontes)

É uma situação muito difícil mesmo. Mas eles precisam ser capacitados para outras funções dentro da empresa ou algo do tipo. Pois o mercado já está se modernizando. As empresas viram que é mais rentável utilizar a catraca eletrônica do que contratar uma pessoa para isso. (Isaac Poronilo)

Mas não anunciaram que os cobradores seriam aproveitados em outras funções na empresa? Cadê? Infelizmente, agora eles não são imprescindíveis para o transporte coletivo funcionar. Tem que haver uma solução para absorver esses trabalhadores. (Elaine Simões)

Vamos evoluir... Todos precisam se adaptar. Taxista se adaptou, por exemplo. (André Cunha)

Sou a favor da volta dos cobradores, os ônibus rodam lotados para baixo e para cima, por que não pode mas um? Um pai ou uma mãe de família, no meio de uma pandemia, é impossível arrumar um emprego, ainda mas se a pessoa já tiver uns 50 anos. Quem tá achando certo a saída dos cobradores, com certeza deve ser milionário que não precisa trabalhar, que tem tudo na mão, que não usa o transporte, só pode viu, vamos ter empatia meu povo, onde que os cobradores tiveram tempo de se qualificar e arrumar outro serviço gente? Num país que o desemprego tá em alta. (Franciele Suterio dos Santos)



É isso mesmo, empresa que só quer lucrar aumentando o trampo dos motoristas, e não quer pagar trocador. Tem que parar mesmo. (Vander Meirelles)

Pra quem eu vou dar bom dia e não vou ter resposta?Pra quem eu vou perguntar o endereço e falar "tô sentada aqui ó... Pra quem eu vou dar 20 reais e vou ver a sobrancelha levantando porque acabei com o troco? #voltacobrador (Andressa de Angelis)

Povo fazendo comparações de ônibus com praia é o cúmulo da ignorância, ônibus é necessidade de quem não tem como se locomover, é essencial para o trabalho, agora praia não é necessidade pra ninguém, foi se aglomerar nas areias quem quis. Claro que tínhamos que ter mais ônibus, mais lugares, menos pessoas em pé e menos ônibus lotados, mas agora fazer comparação de necessidade por safadeza de gente à toa em praia é demais cara! (Meiri Lorencini)

O ano é novo, mas os problemas com o transporte público sempre os mesmos. Parece até matéria repetida, mas é 04/01/2021. Razão diferente, mas a greve da primeira segunda-feira do ano é a mesma... (Danielle Evans)

Greve que afeta milhares de capixabas pedindo a volta de cobradores nos ônibus. Será um retrocesso? Como auxiliar essa classe de trabalhadores de forma justa? (Maurilio Lopes)

Que falta faz um transporte de massa: trens, metrô. Ficamos à mercê de uma categoria que não respeita nada e ninguém. (Carlos Roberto Teixeira Silva)

O imposto que pagamos, onde está sendo aplicado? Não está na saúde, a educação está parada, a segurança eu não vejo, o transporte pagamos cara a passagem, ficamos horas nos pontos sem bancos para sentar, pegamos ônibus lotados. (Maria Jose Pereira)