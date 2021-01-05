Carnaval de Vitória: desfiles podem ocorrer em julho e leitores opinam

Carnaval de Vitória em 2020: a festa de 2021 está próxima de ser decidida Crédito: Fernando Madeira

A possibilidade dos desfiles serem realizados ainda neste ano gerou debate nas redes sociais, e muitos leitores lamentaram a hipótese. Confira alguns comentários:

Acho que ninguém vai morrer se não tiver carnaval esse ano, a aglomeração sim, pode morrer muita gente. Em julho, a população não vai estar toda vacinada. (Angela Bravin)

Poderiam começar a ensaiar em julho para fazer um carnaval ainda mais bonito em 2022. Aí sim, não colocaria nenhum componente da escola em risco. (Ignez Freire)

Até parece que até julho estarão todos vacinados. (Priscilla Oliveira)

O tamanho da estupidez humana e o caos do mundo. (Renato Souza)

Se eu fosse o governador, nem feriado de carnaval teria. Evitaria aglomerações. Esqueceria carnaval. (Elvira Sabino Dias)

A vacina não quer dizer que não vamos ter que continuar com o distanciamento e outras medidas... a Inglaterra mesmo tá em lockdown de novo. (Amanda Bissoli F. Faccini)

Mal, mal passamos por uma pandemia o povo preocupado com desfile de escola de samba! Sobre as aulas retornarem ninguém toca no assunto, né?! Brasileiro e suas prioridades. (Jéll)

É muita loucura! (Fabiana Rosa)

Pessoal ainda pensando em carnaval, meu Deus do céu, será que isso é importante? Só 2022. Para pra pensar, gente, a vacina não será a solução de imediato, essa situação vai demorar a normalizar, estamos na linha de frente trabalhando na área da saúde. É por causa desses pensamentos de pessoas sem o mínimo entendimento que um carnaval numa altura dessas seria só para agravar mais. Ainda estávamos melhorando, aí se preocuparam com a maldita política, candidatos andando nas ruas com seus cabos eleitorais sem máscaras, olha o exemplo, todo mundo vendo isso e achando tudo normal. Acabou a política, olha o resultado junto com as festas de fim de ano. Acorda, povo, quantas outras vidas serão ceifadas por esse vírus devastando muitas vidas e famílias? (Doriedson Siqueira)

Diante do que estamos presenciando em nosso país, seria um genocídio! (Andrea Monteiro)

Julho de 2023 ou 2024 ou daqui a 10 anos? (Onete Torezani)

Povo só pensa em curtição, aff. Por isso o mundo está do jeito que está. (Marinalva Lovatti)

O Brasil quebrado e o povo quer festa. Não tem jeito com esse país mesmo, não. (Josué Amorim Jann)

É Brasil, já estão pensando em carnaval. Deveria estar pensando na vacina, no distanciamento, é triste ver uma reportagem dessa. (Terezinha Maria Bertranda)

Tanta gente morrendo... O povo querendo desfile... Meu Deus. (Rosangela Pratti)

A vacina não vai garantir que você tenha que anular os outros cuidados, ou seja: evitar aglomeração, usar máscara, usar álcool gel, manter distanciamento. Ficar um ano sem carnaval não mata, aglomeração, em época de pandemia, sim. (Ana Cláudia Firme)

Gente, pelo amor de Deus! Mesmo com a vacina, existe o tempo de imunização para uma certa porcentagem da população estar realmente segura! O fato de tomarmos vacina hoje, não significa que o vírus se extinguirá amanhã! E nem que estaremos 100% imunizados! Se ficarmos sem carnaval esse ano, ninguém vai morrer por conta disto! Será que vocês entenderam o novo normal agora? Mesmo com vacina, teremos que tomar os cuidados da OMS. (Natália Valentim)

Carnaval pra comemorar o quê? Os 5000 mortos que esse vírus maldito levou das famílias capixabas? (Kandida Freire)