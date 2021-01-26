"Ética passou longe", diz leitora sobre enfermeira que ironizou Coronavac

Enfermeira debochou de vacina em vídeo Crédito: Reprodução/Instagram

Enfermeira publica vídeos sem máscara no trabalho e debochando da Coronavac (Cotidiano, 23/01). Ela foi infeliz no comentário, pode influenciar outras pessoas. Mas ela tem direito a ter uma opinião própria, oras bolas! (Sandra Siqueira) . Ela foi infeliz no comentário, pode influenciar outras pessoas. Mas ela tem direito a ter uma opinião própria, oras bolas!

Meu Deus! Um assunto tão grave e ela, uma profissional, debochando. Por que não passa um recado de esperança para as pessoas? Não precisa defender a vacina. Apenas um recado otimista para que a doença termine. Ética passou longe. (Jociane Sossai Brandão)

Não reconheço essa cidadã como colega de profissão. A Enfermagem é uma prática baseada em evidências, e deve acompanhar o mesmo raciocínio da ciência. Se ela não sabe o que significa "eficácia" vacinal, e tem um pensamento negacionista, ela não tem competência pra exercer a Enfermagem. (Pedro Henrique Costa)

Nossa, eu acabei de ver os stories salvos. A pergunta é: não acredita na vacina mas toma né? Não acredita na ciência mas usa tudo que ela proporciona. No vídeo se declara bolsonarista, zomba da campanha de vacinação. A perspectiva política que as pessoas levaram para a Covid estão deixando elas cegas. Triste. (Ramon Araújo)

Triste um profissional da saúde debochar da ciência, sabendo da necessidade da vacina e do esforço que os cientistas de todos os laboratórios estão fazendo em prol da vacina. (Wallace Marques)

Uma luta terrível contra uma doença que está matando e vem uma pessoa que trabalha na saúde desmerecer a ciência! Sociedade doente. (Alessandro Faustini)

Uma falta de respeito com todos que estão na luta diária contra a Covid. (Thaís Souza)

Ainda tira a vez de quem é doido pra tomar a vacina porque precisa esperar a vez pra tomar. Mais respeito. (Lorena de Mello)

Não dá pra argumentar cientificamente com quem nega a ciência. (André Delgado)

Por causa desse tipo de comportamento da parte dos profissionais que muitos leigos no assunto não querem se vacinar! Ridículo! (Amanda Martins)

MP vai apurar caso de enfermeira do ES que debochou da vacina contra Covid (Cotidiano, 25/01). Que conduta infeliz dessa moça, como profissional colocou a carreira dela em risco num momento em que a empatia, solidariedade, amor ao próximo devem falar mais alto. (Maria Celia Lempe) . Que conduta infeliz dessa moça, como profissional colocou a carreira dela em risco num momento em que a empatia, solidariedade, amor ao próximo devem falar mais alto.

Ela tem livre direito à ter opiniões próprias. Para haver justiça, o que deve ser avaliado é seu trabalho à frente do combate à doença, pois ela trabalhava na linha de frente. Justiça seja feita. Ela cometeu algum ato condenável quando cuidava dos pacientes? Então... (Janete de Oliveira Gaudio)

Tira o registro e a 2ª dose dela. A gente aqui querendo se proteger e uma “profissional de saúde” (que certamente não aprendeu nada em sua formação) zombando das pessoas. O bolsonarismo está acabando com o país, com a sanidade e com a ciência. A Covid-19 é “só mais uma” coisa para a rotina do brasileiro. (Débora França Werres)

Sim... É um direito dela discordar da eficácia da vacina, até porque muitos tomarão com essa dúvida. O problema foi o uso da má fé em debochar da situação. Enquanto falta vacina, ela quis só para viajar. Foi mesquinho e pportunista da parte dela, além de falta de respeito com quem trabalhou para que a vacina fosse fabricada. (Carmen Oliveira)

Diante de tudo que temos vivido, ver alguém desdenhar de algo que é o esforço de muitos para conter a pandemia, deveria no mínimo ser banida da enfermagem! E isso não é liberdade de expressão, é soberba mesmo! (Paulo Roberto Zambon)

Só não entendi por que tomou a vacina. Ela devia expressar a opinião dela recusando a vacina e deixar pra quem aceita e respeita a ciência... (Mara Lauff)

Enfermeira que ironizou Coronavac é demitida da Santa Casa no ES (Cotidiano, 25/01). Os "bunito" tudo falando que ela tem o direito de se expressar, tem, lógico que tem, tanto que o fez. Mas não se esqueçam, o empregador dela também tem o direito de não gostar de como ela se expressa, e todo mundo também. Entenda, você tem o direito de falar o que quiser, mas também tem o dever de se responsabilizar pelo que fala. (Christiane Brito) . Os "bunito" tudo falando que ela tem o direito de se expressar, tem, lógico que tem, tanto que o fez. Mas não se esqueçam, o empregador dela também tem o direito de não gostar de como ela se expressa, e todo mundo também. Entenda, você tem o direito de falar o que quiser, mas também tem o dever de se responsabilizar pelo que fala.

Foi debochada e irresponsável. (Marcia Helena)

Agora ela vai ter tempo pra viajar e fazer seus vídeos negacionistas! (Fabio Fontes)

Espero que providências sejam tomadas né, afinal ela fez um juramento para o profissão e carreira. (Laiz Costa)