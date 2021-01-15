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Câmara

Impeachment de Bolsonaro será debatido de forma inevitável no futuro, diz Maia

O presidente da Câmara disse, entretanto, que um assunto mais urgente é discutir a situação do País no combate à pandemia do novo coronavírus.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jan 2021 às 17:41

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 17:41

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados
presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta-feira (15), que o afastamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, do cargo, "de forma inevitável, será debatido pelo Congresso no futuro". Bolsonaro sofre críticas pela condução da pandemia do novo coronavírus, em especial sobre a situação de Manaus, onde se esgotou o oxigênio usado para o tratamento de pacientes graves da Covid-19.
Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Maia disse, entretanto, que um assunto mais urgente é discutir a situação do País no combate à pandemia do novo coronavírus.
O presidente da Câmara esteve acompanhado do governador João Doria (PSDB) e do candidato à sucessão da Casa, Baleia Rossi (MDB-SP).
Rossi voltou a defender que sua candidatura à Presidência da Câmara não é uma candidatura de "oposição ao governo, mas de independência da Câmara".
"Uma candidatura não pode ter como bandeira, o impedimento do presidente", disse o parlamentar.

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