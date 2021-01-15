Impeachment de Bolsonaro será debatido de forma inevitável no futuro, diz Maia

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Maia disse, entretanto, que um assunto mais urgente é discutir a situação do País no combate à pandemia do novo coronavírus.

O presidente da Câmara esteve acompanhado do governador João Doria (PSDB) e do candidato à sucessão da Casa, Baleia Rossi (MDB-SP).

Rossi voltou a defender que sua candidatura à Presidência da Câmara não é uma candidatura de "oposição ao governo, mas de independência da Câmara".