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Entrevista

Secretário fala sobre retorno presencial das aulas na rede pública do ES

As escolas públicas, municipais e estaduais, retornarão ao ensino presencial – de forma híbrida – até o dia 1° de março no Espírito Santo. O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, traz detalhes sobre o assunto em entrevista à CBN Vitória. Confira

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 09:41

Publicado em 

29 jan 2021 às 09:41
O secretário de Estado da Educação, Vitor De Ângelo, em entrevista à TV Gazeta
Secretário de Estado da Educação, Vitor De Angelo Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Todas as escolas públicas, municipais e estaduais, retornarão ao ensino presencial, mesmo que de forma híbrida, até o dia 1º de março no Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Secretaria do Estado de Educação (Sedu), na manhã desta quinta-feira (28). O funcionamento adotará medidas sanitárias de segurança para evitar a contaminação por coronavírus. 
O secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, afirmou que a retomada do ensino acontece a partir do dia 3 de fevereiro, com os gestores municipais tendo a liberdade para escolher como se dará o início das atividades escolares: de forma remota, híbrida ou totalmente presencial. A partir do dia primeiro de março, porém, o secretário ressaltou que todas as escolas estarão abertas, podendo funcionar em regime totalmente presencial ou híbrido. O secretário deu detalhes sobre a volta às aulas nas escolas públicas do Estado em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (29). Confira:
Em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (29), o secretário Vitor de Angelo apontou que o funcionamento das escolas adotará medidas sanitárias de segurança para evitar a contaminação por coronavírus, com o mapa de risco determinando, semanalmente, se as aulas presenciais continuam ou não. Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista com o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo

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