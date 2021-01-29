Secretário fala sobre retorno presencial das aulas na rede pública do ES

O secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, afirmou que a retomada do ensino acontece a partir do dia 3 de fevereiro, com os gestores municipais tendo a liberdade para escolher como se dará o início das atividades escolares: de forma remota, híbrida ou totalmente presencial. A partir do dia primeiro de março, porém, o secretário ressaltou que todas as escolas estarão abertas, podendo funcionar em regime totalmente presencial ou híbrido. O secretário deu detalhes sobre a volta às aulas nas escolas públicas do Estado em entrevista à jornalista Patrícia Vallim, da CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (29). Confira: