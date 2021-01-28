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Imunização contra a Covid-19

Vacinação de professores pode ser somente no 2° semestre, mas ES tenta antecipar

Segundo o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, a dinâmica de vacinação no Brasil aponta para uma tendência de que ainda vai demorar alguns meses para os professores serem vacinados contra a Covid-19
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

28 jan 2021 às 12:55

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 12:55

Vacinação de professores pode ser somente no 2° semestre, mas ES tenta antecipar
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, afirmou durante uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (28), que a dinâmica de vacinação no Brasil aponta para uma tendência de que ainda vai demorar alguns meses para os professores serem vacinados contra a Covid-19. De acordo com ele, a imunização da categoria talvez aconteça somente no segundo semestre deste ano.
De Angelo destacou que Estados e Municípios seguem o Plano Nacional de Imunização, que é definido pelo governo federal. O secretário da Educação do Espírito Santo apontou que esse plano coloca os professores como grupo prioritário, mas os últimos desse grupo.
Segundo De Angelo, o governo do Estado tenta antecipar a vacinação dos educadores. "Nós não temos toda a liberdade de fazer as escolhas e é por essa razão que o plano nacional de imunização prevê o professor como grupo prioritário, mas é o último dos grupos prioritários", apontou.
"Pela dinâmica da vacinação, há uma tendência de que a vacinação de professores vá demorar alguns meses ainda, talvez chegando ao segundo semestre. O governador Casagrande tem tentado, junto ao governo federal, sensibilizar sobre a importância de trazer os professores para o início da fila de prioridade"
Vitor de Angelo - Secretário de Estado da Educação

CASAGRANDE QUER COMPRAR DOSES COMPLEMENTARES

O próprio governador Renato Casagrande já afirmou que o Estado negocia com laboratórios para comprar vacinas complementares e antecipar a vacinação de professores e policiais.
"Não temos ainda nenhum fornecedor garantido, mas estamos prospectando aqui com o tempo conseguiremos comprar alguma coisa. Estamos em contato com todos os laboratórios, mas todos estão ainda em um processo de discussão com o governo federal. A hora que eles concluírem essa avaliação com o governo federal, talvez eles poderão disponibilizar as vacinas para a compra dos Estados. (Essas vacinas) seriam usadas para a gente adiantar a vacinação, por exemplo, de idosos, professores e profissionais da segurança", explicou Casagrande à reportagem de A Gazeta na última segunda-feira (25).

PAIS VÃO PODER ESCOLHER SE MANDAM FILHO PARA A ESCOLA

Também na coletiva pela manhã, o secretário Vitor de Angelo explicou que pais de alunos do Espírito Santo poderão escolher se enviarão os filhos ao ensino presencial em 2021.
Questionado sobre o assunto, o secretário Vitor de Angelo (Sedu) afirmou que o direito de escolha sobre a ida dos alunos à escola, presencialmente, continua cabendo às famílias.
“Nas redes estaduais, no ano passado, cogitou-se diferente, falando-se em encerrar essa opção de escolha. Mas essa fala foi feita no ano passado, ainda em um contexto diferente da pandemia. Em alinhamento junto ao Ministério Público e à Defensoria Pública, chegamos à conclusão de que é importante manter essas decisões no âmbito da família, dado o contexto epidemiológico”, afirmou.

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