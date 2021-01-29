Quando e como serão as aulas nas faculdades do Espírito Santo

Faculdades particulares do Espírito Santo preparam-se para retomar as aulas Crédito: Divulgação

As faculdades particulares do Espírito Santo preparam-se para retomar as aulas a partir da próxima semana, quando terá início o novo ano letivo. Em função da pandemia do novo coronavírus , as instituições de ensino superior trabalham ainda com calendários e rotinas diferenciadas, adotando protocolos preventivos contra a Covid-19.

Até então, a opção geral é pela oferta de aulas telepresenciais, ou híbridas. Os alunos poderão escolher se desejam participar das disciplinas de forma presencial ou de casa, por meio de transmissão on-line.

VEJA COMO SERÃO AS AULAS

Centro Universitário Salesiano (UniSales)

As aulas terão início no dia 8 de fevereiro para os alunos da metodologia tradicional ou com pendências nos Desafios. Já no dia 22 de fevereiro, será a vez dos calouros e veteranos da nova metodologia.

“Obedecendo às normas de segurança a fim de garantir a saúde de toda a comunidade educativa durante a pandemia do Covid-19, será mantido o formato híbrido de ensino, aulas presenciais e transmissão em tempo real pela plataforma Microsoft Teams. Já os estágios obrigatórios e aulas práticas serão 100% presenciais.”

Escola Superior de Ciências da Santa de Misericórdia de Vitória (Emescam)

A Emescam informou que as aulas teóricas e teórico-cognitivas serão iniciadas remotamente, e que “a instituição investe continuamente na capacitação dos docentes e em novas tecnologias educacionais para manter a qualidade do ensino e tornar as aulas cada vez mais dinâmicas e interativas.”

Já as atividades práticas e estágios acontecerão de modo presencial. A instituição esclareceu que todos os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades competentes estão sendo seguidos para garantir a segurança da comunidade acadêmica.

“A Emescam informa ainda que, acompanha o cenário nacional e todas as nossas ações seguem as normativas legais vigente e sempre colocamos a segurança de nossos alunos, professores e colaboradores como prioridade. Toda a nossa equipe e especialmente os coordenadores de curso estão sempre abertos para tirar todas as dúvidas dos nossos alunos.”

Estácio de Sá

As aulas serão retomadas na segunda quinzena de fevereiro. A instituição esclareceu que está preparada para as aulas em qualquer modalidade e que mantém um canal de comunicação ativo com os alunos, garantindo que eles fiquem cientes sobre o retorno das atividades presenciais ou sobre a continuidade das aulas remotas.

A Estácio reforçou que observará as recomendações das autoridades competentes e condições sanitárias locais para definir o plano de retorno presencial da sua comunidade acadêmica.

“De todo modo, a instituição está pronta para o retorno presencial e já implementou uma série de medidas preventivas em prol da segurança e saúde de alunos e professores. Os espaços foram redesenhados, com maior distanciamento entre as carteiras, instalamos dispensadores de álcool em gel, além de sinalizadores com orientações sanitárias e o uso de equipamentos de segurança será obrigatório.”

Faesa

O início das aulas para veteranos acontecerá no dia 08 de fevereiro. Já para os calouros, no dia 22. O centro de ensino informou, por meio de nota, que planejou o semestre letivo para o retorno gradual das aulas presenciais, ainda mantendo disciplinas no modelo digital.

“Há três modelos de oferta das disciplinas: aulas digitais; presenciais; e em formato de rodízio, onde parte da turma estuda na aula presencial e parte na aula digital, de forma alternada. Cada curso organizou cronograma específico de cada disciplina.”

Fucape Business School

As aulas da graduação do primeiro período noturno tiveram início no dia 25. Já as aulas dos terceiros, quintos e sétimos períodos, começarão no dia 8 de fevereiro. No dia 1º de março, será a vez do primeiro período matutino.

“A FUCAPE Business School utiliza a modalidade de Ensino Híbrido para a Graduação. São aulas ministradas simultaneamente a alunos dentro de sala de aula (no campus) e a alunos em casa. O professor irá ministrar o conteúdo dentro da Instituição e essa mesma aula será transmitida a alunos que estarão em suas casas, de forma remota”, informou a instituição, por meio de nota.

A faculdade esclareceu ainda que as salas estão preparadas para que haja interação entre os alunos telepresenciais, os alunos presenciais e o professor. A decisão de escolha das aulas presenciais ou telepresenciais irá depender exclusivamente do aluno.

“Para a modalidade híbrida, haverá um sistema de rodízio. O aluno que optar em cursar uma disciplina presencialmente, deverá entrar neste sistema, alternando as semanas de acordo com a carga horária da disciplina.”

Multivix

O novo semestre letivo terá início no dia 08 de março para veteranos e 15 de março para calouros. Os alunos do EAD também voltam no dia 15 de março. No caso do curso de Medicina, as aulas terão início no dia 23 de fevereiro.

Os alunos poderão optar por ir à faculdade ou assistir as aulas de sua própria casa. “Dessa forma, o aluno do grupo de risco ou que não se sentir seguro poderá assistir as aulas de sua casa sem perda de conteúdo e em tempo real”, frisou o centro de ensino.

Para o semestre de 2021/1, a cláusula regimentar que estabelece o critério de 75% de frequência mínima permanece suspensa. Assim, será considerada facultativa a presença nas aulas presenciais ou remotas (para o aluno que optar por não comparecer presencialmente). A gravação da aula ficará disponível ao aluno após o término da transmissão ao vivo no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/MOODLE). Veja mais detalhes.

UCL

A faculdade informou que retornará às atividades presenciais no dia 22 de fevereiro, com atividades de diagnóstico acadêmico e nivelamento.

“Nesta segunda-feira, nossos professores voltarão das férias e iniciarão o planejamento das disciplinas, com inclusão de metodologias ativas. Teremos um modelo híbrido, com ensino remoto e aulas presenciais com transmissão simultânea para os alunos que optarem por permanecer em casa. Desde o ano passado, fizemos as adequações no campus, de acordo com os protocolos estabelecidos em conjunto pelas Secretarias Estaduais de Saúde e de Educação, para que os estudantes possam voltar ao campus em segurança, adotando as medidas de prevenção contra a COVID-19”, destacou o diretor executivo da UCL, Paulo Vitor Bruno Onezorge.

Universidade Vila Velha (UVV)

Na universidade, o retorno está previsto para a próxima terça-feira (2). As aulas ocorrerão em modelo telepresencial, com possibilidade de o aluno decidir se deseja parcipar das aulas presenciais ou a distância. Se optar por participar de casa, acompanhará as aulas em tempo real, por meio da plataforma Teams. Veja mais informações.

Faculdade de Direito de Vitória (FDV)

A faculdade informou que vai retornar as atividades presenciais no dia 8 de fevereiro para alunos veteranos e no dia 22 de fevereiro para os novos alunos. Segundo a instituição, o retorno presencial só não se dará em caso de proibição pelo Poder Público. As aulas serão realizadas de forma híbrida, sendo garantido o ensino remoto àqueles que assim desejarem, até o final do semestre, e também aos professores do grupo do risco.