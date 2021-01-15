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Educação na pandemia

Ufes vai manter ensino remoto na volta às aulas em fevereiro

Em decisão publicada nesta quinta-feira (14), a Ufes informa que o retorno às aulas ocorrerá pelo modelo Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) tanto para as atividades de ensino da graduação quando da pós-graduação

Publicado em 

14 jan 2021 às 21:14

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 21:14

Data: 05/01/2020 - ES - Vitória - Reitoria da Ufes- Editoria: Cidades - Ricardo Medeiros - GZ
Reitoria da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai manter o ensino remoto na volta às aulas, no próximo dia 1º de fevereiro.  A medida vale para as atividades de ensino da graduação e pós-graduação. A decisão foi informada em um comunicado enviado na tarde desta quinta-feira(14) pela Administração Central da universidade.
A universidade vai seguir a recomendação do Comitê Operativo Emergencial para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes), publicado no Boletim Informativo COVID/Ufes.
A partir de 1º de fevereiro se inicia o segundo semestre letivo especial 2020/02, que acontecerá por meio do Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte). O modelo remoto também se aplica às atividades administrativas, exceto as previstas em lei (atividades essenciais).

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As aulas em formato híbrido ou presencial poderão ser realizadas apenas para as disciplinas teórico-práticas e/ou práticas e os estágios curriculares obrigatórios dos cursos de Medicina. “Os demais cursos da área da saúde devem privilegiar ofertas no formato remoto e, em caso de impossibilidade de adaptação das disciplinas práticas, teórico-práticas e estágios curriculares obrigatórios para o formato remoto, requerer da concedente a assinatura de termo de observação dos protocolos de biossegurança da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde”, assinala o documento.
A administração da Ufes se comprometeu ainda a continuar monitorando os dados epidemiológicos, através de boletins quinzenais, a fim subsidiar as decisões referentes ao desenvolvimento seguro das atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração.
Em decorrência da pandemia, o primeiro semestre especial de 2020, na Ufes, também foi realizado de forma remota. As aulas se encerraram no dia 15 de dezembro do ano passado. As aulas na universidade foram suspensas em março do ano passado e foram retomadas no dia 9 de setembro, pelo modelo Earte.

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