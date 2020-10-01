Ufes: aulas do segundo semestre de 2020 terão início em 1º de fevereiro

As atividades na Ufes foram retomadas em 9 de setembro, por decisão foi do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que também aprovou a data de encerramento do semestre de 2020/1, dia 15 de dezembro, quando terão início as férias docentes. O calendário aponta ainda que o primeiro semestre de 2021 só terá início no dia 14 de junho.