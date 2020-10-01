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Ufes: aulas do segundo semestre de 2020 terão início em 1º de fevereiro

O segundo semestre deste ano terá aulas de fevereiro a maio de 2021. Ainda não foi confirmado se a universidade manterá o modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte), adotado no primeiro semestre de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 20:59

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 20:59

Data: 23/12/2019 - ES - Vitória - Ufes - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Ricardo Medeiros
Ufes: aulas do segundo semestre de 2020 terão início em 1º de fevereiro
O calendário acadêmico para o segundo semestre de 2020,  já definido pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), aponta que as aulas serão iniciadas em 1º de fevereiro e serão concluídas no dia 15 de maio, ambos em 2021. As datas foram aprovadas na Resolução 42/2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).
Ainda não foi confirmado se a universidade manterá o modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) que vem sendo adotado no primeiro etapa, denominada Primeiro Semestre Especial de 2020. O plano de contingência elaborado em decorrência da pandemia do novo coronavírus aponta para a adoção, em um segundo momento, de um modelo híbrido, de ensino remoto e presencial.
As atividades na Ufes foram retomadas em 9 de setembro, por decisão foi do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), que também aprovou a data de encerramento do semestre de 2020/1, dia 15 de dezembro, quando terão início as férias docentes. O calendário aponta ainda que o primeiro semestre de 2021 só terá início no dia 14 de junho.

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As aulas presenciais foram suspensas em 17 de março, após a decretação da pandemia do novo coronavírus. E por decisão do Ministério da Educação (MEC), elas permanecem suspensas até o final deste mês, sendo permitidas somente as atividades remotas.

CONFIRA ALGUMAS DATAS DO CALENDÁRIO

  • Dezembro/2020
  • Dia 15 - encerramento do primeiro semestre especial de 2020
  • Janeiro 2021
  • Dia 31 - encerramento do período de recesso acadêmico
  • Fevereiro/2021
  • Dia 1º - Início do semestre letivo 2020/2
  • Total de dias letivos: 21
  • Março 2021
  • Total de dias letivos: 27
  • Abril /2021
  • Total de dias letivos: 24 (Alegre, São Mateus e Jerônimo Monteiro) e 23  em Vitória
  • Maio 2021
  • Dia 15 Término do semestre letivo 2020/2
  • Total de dias letivos: 12
  • Junho de 2021
  • Dia 14 -  Início do semestre letivo 2021/1 

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