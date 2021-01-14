Subsecretário de Meio Ambiente do ES morre por Covid-19 aos 53 anos

Subsecretário na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) do Espírito Santo, o advogado Ronald Wanderley Mignone morreu nesta quinta-feira (14), aos 53 anos, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A informação foi confirmada, por meio de nota, pela própria pasta.
De acordo com a Seama, ele estava internado desde o dia 27 de dezembro do ano passado, no Hospital Santa Mônica, em Vila Velha. A confirmação do óbito aconteceu nesta manhã, às 9h30. Membro da equipe do Governo do Estado, ele assumiu o cargo no início do mandato de Renato Casagrande, em 1º de janeiro de 2019.
"Nós nos despedimos lembrando, com muita saudade, da generosidade dele e do quão gentil e alegre Ronald conduzia a vida"
Ainda segundo a secretaria, devido aos protocolos sanitários da pandemia, não haverá velório. O sepultamento acontecerá às 19h desta quinta-feira (14), na cidade de Marataízes, no litoral sul do Estado. Um cortejo entre a funerária e o cemitério será realizado. Divorciado, Ronald deixa três filhos.
Além de advogado, ele era escritor e professor de Direito. Antes de assumir o cargo no Executivo estadual, ele foi secretário de Meio Ambiente de Marataízes. Assim como secretário de Regularização Fundiária e subprocurador geral em Itapemirim, que também fica na Região Sul do Espírito Santo.