Taxa de transmissão (Rt) novo coronavírus (até 25/12/2020) Crédito: IJSN/NIEE

Your browser does not support the audio element. Covid 19: na semana do Natal, taxa de transmissão no ES voltou a subir

O indicador que mostra o nível de contágio do novo coronavírus no Espírito Santo, chamado de taxa de transmissão (Rt), calculada até o dia de Natal, apresentou crescimento. Mas ainda é um aumento que não reflete os efeitos das interações e aglomerações registradas nas festas de final de ano em vários municípios capixabas.

A taxa passou de 0,78 para 0,84. Na prática, significa que cada 10 pessoas podiam contaminar outras oito. “Ela é um retrato do passado, sem os efeitos do que aconteceu no final de ano”, explica Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

O ideal é que a Rt, o "ritmo de contágio", e que traduz o potencial de propagação de um vírus, se mantenha abaixo de 1. Acima de 1 significa que 100 indivíduos infectados podem passar a doença para outras 100 pessoas. Em abril de 2020, por exemplo, a taxa chegou a 3,44. Ou seja, 100 infectados eram capazes de transmitir o vírus para mais de trezentas pessoas.

O cálculo da taxa foi feito até o dia de Natal e há uma janela de 14 a 21 dias para se ter repercussão de determinados eventos nos indicadores epidemiológicos. Como explica Lira, os reflexos das aglomerações do final de 2020 vão começar a aparecer nas estatísticas a partir da segunda quinzena deste mês.

Taxa de transmissão (Rt) novo coronavírus (até 25/12/2020) Crédito: IJSN/NIEE

Na Grande Vitória a taxa de transmissão alcançou 0,82 (veja imagem acima). Não foi diferente no interior do Espírito Santo, que marcou 0,85 (veja abaixo).

Taxa de transmissão (Rt) novo coronavírus (até 25/12/2020) Crédito: IJSN/NIEE

O CRESCIMENTO DAS MORTES

Nos primeiros doze dias de janeiro de 2021, 261 pessoas perderam a vida para a Covid-19. É quase o mesmo tanto de mortes registradas em todo o mês de outubro do ano passado, quando o indicador alcançou 294 perdas.

Se mantendo o mesmo ritmo, há uma probabilidade que o mês de janeiro supere os registros de mortes de novembro (464) ou até dezembro (788). “Podemos superar esta triste estatística, provavelmente”, assinala Lira.

E as próximas semanas ainda reservam outros momentos de preocupação. Um deles é com a realização do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) nos próximos dois finais de semana. E há ainda, no início de fevereiro, a vinda de mais um feriado, o Carnaval.