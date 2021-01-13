Covid: vacinação em Vitória e Vila Velha poderá ser agendada pela internet

Aplicativo Vitória Online vai realizar agendamento de vacina contra Covid-19 Crédito: Isaac Ribeiro

Na última sexta-feira (8), o governo do Estado informou que a meta é vacinar a população e garantir a imunidade de rebanho no território capixaba ainda este ano . Trabalhadores da área da Saúde, idosos com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena são os grupos que podem ser imunizados ainda em janeiro no Estado.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Vitória, a Capital vai contar com a imunização em 28 salas das unidades de saúde, em hospitais, em domicílios (para pessoas acamadas) e em postos volantes. O agendamento on-line foi idealizado para evitar filas e reduzir as chances de aglomeração entre o público-alvo.

"Temos um plano de vacinação elaborado, mas toda estratégia de imunização dependerá do quantitativo de doses recebidas" Tais Cohen - Secretária de Saúde de Vitória

Em Vila Velha, aproximadamente 56 mil moradores deverão ser vacinados. Além das 18 unidades de saúde que possuem salas de vacinação, estão sendo definidos alguns pontos externos como escolas, quadras, shoppings e igrejas.

“Os agendamentos serão realizados de maneira on-line pelo próprio usuário através do site da PMVV em uma plataforma que está sendo desenvolvida. Para o munícipe que não possui acesso à internet, o agendamento será feito através das unidades de saúde", destaca a prefeitura, por meio de nota.

AGUARDAM VACINAS

governo municipal da Serra aguarda a sinalização do governo do Estado quanto ao número de doses que serão disponibilizadas para o município. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a informação é importante para finalizar as ações estratégicas da campanha e avaliar a quantidade de pessoas que serão vacinadas dentro do público prioritário da primeira fase.

Dependendo da quantidade de doses, além de suas 38 unidades de saúde e três Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), a administração municipal utilizará também a maternidade e outros locais que poderão ser estruturados para a realização da campanha de vacinação. O governo municipal também vai oferecer a possibilidade de agendamento pela internet.

"Em relação ao agendamento on-line, o município está providenciando para que a população possa contar com mais essa ferramenta tecnológica, para facilitar a logística da campanha", afirma, por meio de nota.