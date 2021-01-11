Nésio Fernandes, secretário estadual de saúde, e Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde do ES Crédito: Divulgação | Sesa

"Temos pactuado com as forças de Segurança do Estado a escolta das vacinas até a nossa unidade central e depois até as regionais. Iremos garantir a segurança das vacinas na distruição no Espírito Santo" Nésio Fernandes - secretário de Estado da Saúde do ES

O secretário afirmou que foi feita uma recomendação aos municípios por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , para que as cidades também garantam a segurança da vacina na rede de cada município e, em especial, nas unidades centralizadas.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - ES já tem plano de segurança para transporte da vacina

Nésio diz que uma das recomendações é de que as vacinas sejam distribuídas para cada unidade em pequenas quantidades, também para evitar qualquer transtorno ou desperdício.

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, foi quem complementou a fala, dizendo que o detalhamento do plano de segurança não será divulgado — obviamente por se tratar de uma questão estratégica feita pelo Estado.

"Estamos cuidado de todas as fases da logística, estoque, transporte e do momento da guarda da vacina a nível local. Tudo que envolve segurança quanto a questão da rede elétrica, fiscalização cotidiana, da segurança em relação a temperatura, tudo isso tem possibilidade de incidentes" Luiz Carlos Reblin - subsecretário de Vigilância em Saúde do ES

"Quanto mais a gente organiza e previne, menos riscos temos de perder vacinas como ocorreu em países europeus", completou.

ES PODERÁ VACINAR 1 MILHÃO DE PESSOAS EM 20 DIAS

Sobre a capacidade de vacinação do Estado, Reblin detalhou que, em tempos de campanha, o Espírito Santo possui 497 salas de vacinas fixas, mas, por via de regra, nas campanhas esse número aumenta porque os municípios adotam estratégias — e, por conta disso, o número ultrapassa 500 salas de vacina.

"Estimando que poderíamos vacinar 100 pessoas em cada sala, poderíamos vacinar 1 milhão sem alterar horário, dias, em um mês. Em 20 dias, vacinaríamos 1 milhão de pessoas" Luiz Carlos Reblin - subsecretário de Vigilância em Saúde do ES

O subsecretário explicou que a necessidade de vacinar 60% da população local decorre do resultado da eficácia das vacinas e que, dependendo da fase final é que vão definir qual cobertura mínima necessária será feita para proteger a coletividade.

"Precisamos de tempo para compreender sobre essa imunidade coletiva. O Ministério está finalizando, esperamos que no dia de hoje (11) possamos conhecer os números finais de vacinas nesse primeiro momento e quando a vacina estará entre nós. Estamos prontos, mas vai depender da quantidade disponível" Luiz Carlos Reblin - subsecretário de Vigilância em Saúde do ES