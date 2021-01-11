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Estratégia

Covid-19: ES já tem plano de segurança para transporte da vacina

A afirmação é do secretário da Saúde, Nésio Fernandes, que explica que será feita uma escolta das vacinas até a unidade central da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e depois até as regionais
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

11 jan 2021 às 16:51

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:51

Nésio Fernandes, secretário estadual de saúde, durante entrevista desta segunda-feira (22)
Nésio Fernandes, secretário estadual de saúde, e Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde do ES Crédito: Divulgação | Sesa
Ainda sem saber de fato quando e quantas doses da vacina estarão disponíveis para o Espírito Santo, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, revelou em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (11) que o Estado capixaba já traçou um plano de segurança para o transporte da vacina para os municípios.
"Temos pactuado com as forças de Segurança do Estado a escolta das vacinas até a nossa unidade central e depois até as regionais. Iremos garantir a segurança das vacinas na distruição no Espírito Santo"
Nésio Fernandes - secretário de Estado da Saúde do ES
O secretário afirmou que foi feita uma recomendação aos municípios por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), para que as cidades também garantam a segurança da vacina na rede de cada município e, em especial, nas unidades centralizadas.
Covid-19 - ES já tem plano de segurança para transporte da vacina
Nésio diz que uma das recomendações é de que as vacinas sejam distribuídas para cada unidade em pequenas quantidades, também para evitar qualquer transtorno ou desperdício.

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O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, foi quem complementou a fala, dizendo que o detalhamento do plano de segurança não será divulgado — obviamente por se tratar de uma questão estratégica feita pelo Estado.
"Estamos cuidado de todas as fases da logística, estoque, transporte e do momento da guarda da vacina a nível local. Tudo que envolve segurança quanto a questão da rede elétrica, fiscalização cotidiana, da segurança em relação a temperatura, tudo isso tem possibilidade de incidentes"
Luiz Carlos Reblin - subsecretário de Vigilância em Saúde do ES
"Quanto mais a gente organiza e previne, menos riscos temos de perder vacinas como ocorreu em países europeus", completou.

ES PODERÁ VACINAR 1 MILHÃO DE PESSOAS EM 20 DIAS

Sobre a capacidade de vacinação do Estado, Reblin detalhou que, em tempos de campanha, o Espírito Santo possui 497 salas de vacinas fixas, mas, por via de regra, nas campanhas esse número aumenta porque os municípios adotam estratégias — e, por conta disso, o número ultrapassa 500 salas de vacina.
"Estimando que poderíamos vacinar 100 pessoas em cada sala, poderíamos vacinar 1 milhão sem alterar horário, dias, em um mês. Em 20 dias, vacinaríamos 1 milhão de pessoas"
Luiz Carlos Reblin - subsecretário de Vigilância em Saúde do ES
O subsecretário explicou que a necessidade de vacinar 60% da população local decorre do resultado da eficácia das vacinas e que, dependendo da fase final é que vão definir qual cobertura mínima necessária será feita para proteger a coletividade.
"Precisamos de tempo para compreender sobre essa imunidade coletiva. O Ministério está finalizando, esperamos que no dia de hoje (11) possamos conhecer os números finais de vacinas nesse primeiro momento e quando a vacina estará entre nós. Estamos prontos, mas vai depender da quantidade disponível"
Luiz Carlos Reblin - subsecretário de Vigilância em Saúde do ES
Por fim, o subsecretário ainda afirmou que, após a chegada das vacinas no Espírito Santo, a previsão é de que 48 horas depois as doses já estejam disponíveis nos municípios. Leia os principais pontos da coletiva de imprensa ou assista abaixo.

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