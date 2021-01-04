Covid-19: quase 90% dos leitos de UTI para crianças estão ocupados no ES

Número de internações de crianças com menos de cinco anos de idade preocupa a Sesa

"Nós temos quase 90% de ocupação nas UTIs infantis, mas temos uma margem de ampliação de leitos importante, que podem ser rapidamente revertidos"

O alto índice de ocupação, em consequência do aumento de casos entre as crianças mais novas, foi especialmente destacado pelo subsecretário de vigilância em saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin."As crianças pequenas não voltaram às aulas, são crianças pequenas em que as escolas, para esse grupo etário, não retornaram. É preocupante", afirmou.