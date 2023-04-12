Covid e gripe: Festa da Penha terá mutirão de vacinação em Vila Velha

Vila Velha terá vacinação contra Covid e Influenza durante a Festa da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Fiéis que vão comparecer à tradicional Festa da Penha poderão colocar em dia a imunização contra a Covid-19 e a Influenza. A Prefeitura de Vila Velha vai realizar um mutirão de vacinação, sem necessidade de agendamento, voltado para pessoas que se enquadram nos grupos prioritários. A campanha ocorrerá entre os dias 15 e 17 de abril, durante a realização do evento, das 9h às 20h.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que vai disponibilizar 10 mil doses de imunizantes, que serão distribuídas na tenda de atendimento à saúde, na Prainha.

Pessoas com idade a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas poderão se vacinar com a dose de Influenza. As doses também estarão disponíveis para os funcionários que atuam nas seguintes áreas: saúde, professores de ensino básico e superior, forças armadas, forças de segurança e salvamento, sistema de privação de liberdade, caminhoneiros, portuários e com transporte coletivo rodoviário.

Portadores de doenças crônicas não transmissíveis (respiratória, cardíaca, renal, hepática e neurológica) e outras condições clínicas especiais (diabetes, imunossupressão, obesidade grau III, transplantados e portadores de trissomias) também podem se vacinar com as doses da vacina contra gripe, independente da idade.

A primeira, segunda e as demais doses de reforço contra a Covid-19, incluindo a Bivalente, serão disponibilizadas para quem tem diabetes, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, cardiopatia congênita, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares, doença renal crônica, obesidade mórbida, síndrome de Down e outras síndromes genéticas poderão tomar o reforço, desde que sejam maiores de 12 anos.

Os interessados em se vacinar devem levar seus documentos —cartão do SUS ou documento de identificação. Se a vacina desejada for a segunda ou a dose de reforço da Covid-19, a prefeitura recomenda que leve também o comprovante de vacinação da primeira dose.

A secretária de Saúde de Vila Velha, Cátia Lisboa, explica que a oferta de imunizantes em um evento popular como a Festa da Penha é uma excelente oportunidade para vacinar uma grande quantidade de pessoas, inclusive de outras cidades e até Estados.

"A vacinação é essencial na garantia da diminuição dos casos mais graves de doenças; portanto, quanto maior o número de vacinados, mais protegidos todos nós estaremos" Cátia Lisboa - Secretária de Saúde de Vila Velha