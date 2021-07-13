Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para esquentar

Entenda por que vinho branco também é uma boa pedida no frio

Especialista afirma que não existem vinhos "de verão" ou "de inverno", pois o que faz diferença são as características de cada exemplar da bebida

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 15:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2021 às 15:00
Garrafa vertendo vinho branco na taça
Diferente do que muitos pensam, vinho branco não é só para dias mais quentes Crédito: Shutterstock
Com a chegada da época mais fria do ano, a ideia de um bom vinho para acalentar uma noite gélida vem à mente rapidinho. E muitas vezes é inevitável associar o “calor” do vinho a um belo exemplar de tinto.
Porém, dias mais frios podem ser acompanhados sim por um bom vinho branco. O sommelier Jonas Martins, gerente da MMV Importadora, explica sobre essa “lenda” de que vinho branco é apenas para dias mais quentes.

Veja Também

Confira 10 vinhos tintos de até R$ 70 para brindar no inverno

“Muitas pessoas associam o branco ao calor porque normalmente esse vinho é servido gelado. Assim como o vinho tinto, tanto pela sua cor como pelo fato de ser servido à temperatura ambiente, traz a sensação de ser um vinho mais de inverno”, diz o sommelier.
A sensação de “calor” proporcionada por qualquer bebida, e procurada especialmente em dias frios, é oriunda do grau alcoólico. Quanto mais “alcoólico” um vinho, maior a sensação de calor que ele proporciona. Ou seja, um vinho branco com alto teor alcoólico esquenta sim!

TRÊS FATORES

Segundo Martins, não existe um tipo de vinho de “verão” ou “inverno”, mas o que realmente faz diferença são as características do vinho. Para explicar sobre a temperatura dos brancos é necessário entender sobre a temperatura dos vinhos tintos - o equilíbrio de um vinho tinto é estruturado em torno de três fatores: os taninos, a acidez e o seu teor alcoólico.

Veja Também

De risotos a sopas, confira 10 receitas quentinhas para o inverno

E a grande questão está nos taninos. Os taninos estão presentes no vinho tinto devido à presença das cascas das uvas durante a fermentação, o que confere também a coloração do vinho.
Como o vinho branco não é fermentado junto da casca, não há presença de taninos e o tripé de equilíbrio do vinho fica desbalanceado. Geralmente, vinhos brancos tomados à temperatura ambiente são muito ácidos em boca, tornando a experiência desagradável.

POR QUE GELADO?

Para trazer equilíbrio a bebida, o vinho branco (assim como espumantes e vinhos rosés) é gelado, pois a bebida gelada causa a contração das papilas gustativas ao tocar a língua e auxilia no equilíbrio desse vinho em boca, transformando a acidez em frescor, trazendo harmonia ao conjunto.
Jonas Martins, porém, ressalta que vinhos brancos amadeirados, ou seja, que passam por barris durante seu processo de fermentação ou envelhecimento, podem ser consumidos a uma temperatura mais elevada (sem estarem muito gelados) por conta de um fator no processo de produção.
Tais vinhos passam por um processo conhecido como fermentação maloláctica durante sua passagem por madeira, que é quando o ácido málico (semelhante à acidez marcante de uma maçã verde) é transformado em ácido lático (como o presente no leite e seus derivados), bem mais agradável e que gera uma sensação de amanteigado na boca.

Veja Também

Vinhos para beber com gelo: de polêmicos a queridinhos

Do ponto de vista químico, o ácido lático é um ácido menos reativo com o oxigênio, e além de deixar o vinho menos agressivo também confere característica de guarda para as bebidas.
“Dessa maneira, o equilíbrio do vinho com base no tripé é muito mais harmonioso, o que faz com que não seja necessário baixar demais a temperatura do vinho”, reforça Jonas Martins.
Assim, um vinho branco madeirado pode ser servido entre 10 e 14 graus, enquanto vinhos brancos mais convencionais devem ser servidos entre 6 e 8 graus.

Harmonização

Para os vinhos brancos amadeirados, uma ótima dica é a harmonização com carne de porco. Outra opção de prato que cai muito bem em um dia frio e que combina com o branco amadeirado é polenta cremosa com ossobuco.

Com informações da assessoria de imprensa da MMV Importadora de Vinhos.

Veja Também

Conheça alguns dos vinhos mais caros e desejados do mundo

Vinhos da Grécia estão conquistando o paladar dos capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Inverno vinhos Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Incêndio destrói clínica de estética em Pancas e prejuízo chega a R$ 50 mil
Imagem de destaque
Para que serve o chá de camomila? Veja 8 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Por que guerra no Irã virou um teste de resistência - e de tempo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados