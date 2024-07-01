Ana Maria Braga relembra 'medo' ao testar carro autônomo da Ufes

Ana Maria Braga publicou vídeo relembrando foi testou carro da Ufes Crédito: Reprodução Instagram @anamariabragaoficial

Onze anos após testar e ser atropelada por um carro autônomo criado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Ana Maria Braga utilizou uma rede social neste domingo (30) para relembrar a intensa emoção vivida na manhã do dia 22 de abril. Inspirada pelo filme 'Divertida Mente', a apresentadora descreveu seus sentimentos com a experiência usando a emoção 'medo'.

O vídeo publicado nas redes sociais mostra Ana Maria dentro do veículo sem motorista. Na gravação, o carro é conduzido com o auxílio do professor responsável pelo projeto, Alberto Ferreira de Souza, que estava do lado de fora.

Na ocasião, a IARA, sigla em inglês para Intelligent Autonomous Robotic Automobile, que significa Veículo Robótico Autônomo Inteligente, levava Ana Maria a uma vaga de estacionamento. Porém, o que muitos lembram é que a apresentadora foi atropelada pelo veículo ao vivo, minutos após a cena relembrada nas redes sociais.

Muito mais do que um meme e além de sua fama nas redes, a IARA evoluiu significativamente ao longo desses anos . A aparição na televisão foi apenas o ponto de partida para diversos novos desenvolvimentos no projeto.

Na reportagem do ano anterior, o carro já havia percorrido mais de 9 mil quilômetros e continuava sendo usado como objeto de estudo para os alunos da universidade.

Em abril de 2013, quando a IARA foi ao programa "Mais Você", o veículo já tinha quatro anos. O professor Alberto Ferreira de Souza, responsável pelo projeto, comentou em 2023 que se lembrava de todos os detalhes daquele dia e da repercussão que a exposição na TV trouxe.

"Naquela época, a tecnologia já estava bem avançada. No dia do programa, a IARA cumpriu todas as expectativas. A própria Ana Maria Braga estava no controle. Ela estava sozinha no carro, acompanhada apenas pelo cinegrafista, até o local onde o carro deveria parar. No entanto, após Ana Maria sair, o freio de mão não estava puxado, e quando o veículo passou para o modo manual, ele desceu", relembrou o professor.

Naquele momento, o professor relatou que foi o primeiro a socorrer a apresentadora, que lidou com a situação de maneira muito simpática.