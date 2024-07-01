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Ana Maria Braga relembra 'medo' ao testar carro autônomo da Ufes

Vídeo nas redes sociais, inspirado em 'Divertida Mente', mostra Ana Maria dentro do veículo, que não tinha motorista
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 13:25

Inspirada em 'Divertida Mente', Ana Maria Braga relembra 'medo' ao testar carro autônomo da Ufes
Ana Maria Braga publicou vídeo relembrando foi testou carro da Ufes Crédito: Reprodução Instagram @anamariabragaoficial
Onze anos após testar e ser atropelada por um carro autônomo criado pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Ana Maria Braga utilizou uma rede social neste domingo (30) para relembrar a intensa emoção vivida na manhã do dia 22 de abril. Inspirada pelo filme 'Divertida Mente', a apresentadora descreveu seus sentimentos com a experiência usando a emoção 'medo'.
'Divertida Mente 2', lançado no Brasil em 20 de junho, é a sequência do filme de 2015 que explora as emoções humanas.
O vídeo publicado nas redes sociais mostra Ana Maria dentro do veículo sem motorista. Na gravação, o carro é conduzido com o auxílio do professor responsável pelo projeto, Alberto Ferreira de Souza, que estava do lado de fora.
Na ocasião, a IARA, sigla em inglês para Intelligent Autonomous Robotic Automobile, que significa Veículo Robótico Autônomo Inteligente, levava Ana Maria a uma vaga de estacionamento. Porém, o que muitos lembram é que a apresentadora foi atropelada pelo veículo ao vivo, minutos após a cena relembrada nas redes sociais.
Muito mais do que um meme e além de sua fama nas redes, a IARA evoluiu significativamente ao longo desses anos. A aparição na televisão foi apenas o ponto de partida para diversos novos desenvolvimentos no projeto.
Na reportagem do ano anterior, o carro já havia percorrido mais de 9 mil quilômetros e continuava sendo usado como objeto de estudo para os alunos da universidade.
Em abril de 2013, quando a IARA foi ao programa "Mais Você", o veículo já tinha quatro anos. O professor Alberto Ferreira de Souza, responsável pelo projeto, comentou em 2023 que se lembrava de todos os detalhes daquele dia e da repercussão que a exposição na TV trouxe.
"Naquela época, a tecnologia já estava bem avançada. No dia do programa, a IARA cumpriu todas as expectativas. A própria Ana Maria Braga estava no controle. Ela estava sozinha no carro, acompanhada apenas pelo cinegrafista, até o local onde o carro deveria parar. No entanto, após Ana Maria sair, o freio de mão não estava puxado, e quando o veículo passou para o modo manual, ele desceu", relembrou o professor.
Naquele momento, o professor relatou que foi o primeiro a socorrer a apresentadora, que lidou com a situação de maneira muito simpática.
*Com informações de g1 Espírito Santo

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