Celebridades

Ana Maria Braga defende gamers e confessa que adora jogar

Apresentadora diz que é fã de jogos e tem todos os consoles: 'Quando estou com um problema, jogo por uma hora e limpo a cabeça'
Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 08:19

Ana Maria Braga se recupera de uma cirurgia de varizes
Ana Maria Braga falou sobre seu hobby inusitado: jogar videogame Crédito: Instagram @anamariabragaoficial
Em entrevista ao Podpah nesta quinta-feira (20), Ana Maria Braga falou sobre seu hobby inusitado: jogar videogame. A apresentadora contou que tem todos os consoles e gosta de jogar por uma horinha para "limpar a cabeça" quando está com algum problema.
"Paro lá por uma hora, o problema some e aparece a solução. Você limpa a cabeça, limpa o HD", contou, deixando os apresentadores entusiasmados. "Eu falo com as mães, porque hoje em dia existe uma fobia contra videogame. Ninguém fica louco por causa disso, pelo contrário, fica mais sagaz", defendeu Ana.
Acompanhada na entrevista pelo filho Pedro, 40, e o neto Bento, 12, Ana Maria lembrou de quando o filho era criança e ela pedia para ele passar a fase do chefão. "Eu gritava 'Pedroooo' e ele vinha passar do chefão para mim", se divertiu a apresentadora.
Na entrevista, Ana Maria contou toda a sua trajetória profissional até chegar no Mais Você, desde que fugiu de casa aos 18 anos porque queria estudar e seu pai queria que ela casasse. Antes de ser a dona das manhãs na Globo, a apresentadora foi diagramadora de jornal, repórter na TV Tupi e até assessora de imprensa de Sylvia Maluf, mulher do ex-governador Paulo Maluf.
A apresentadora se emocionou ao falar de Tom Veiga, que foi intérprete do Louro José por 25 anos e morreu em 2020. "Ele criou uma personalidade para o Louro. O Louro é corinthiano, é desbocado, e o Tom não era nada disso", conta.
Ela contou que, certa vez, em entrevista a uma rádio, Tom precisou mandar buscar o Louro José porque não conseguiria interpretar o personagem, mesmo que só por áudio, sem vestir o boneco. "E ele nunca tinha sido bonequeiro na vida. Aquilo foi um encontro de almas", disse.
Ainda na entrevista, Ana passou por baixo da mesa do Podpah após provar o bolo de coco de dona Val e ainda rasgou seda para os apresentadores. "Fico encantada com a forma como vocês se comunicam. E é tudo no gogó, sem TP [teleprompter]", elogiou.

