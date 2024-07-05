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Humor

Irmãos capixabas divertem público no programa “Que História É Essa, Porchat?”

Górgias e Nabila Gomes contaram história hilária sobre ida ao show da cantora Mart'nália no ES; assista
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 10:25

Górgias e Nabila Gomes contam história engraçada sobre show da Mart'nália no programa “Que História É Essa Porchat”
Górgias e Nabila Gomes contam história sobre Mart'nália no “Que História É Essa, Porchat?” Crédito: Reprodução Globoplay
Os irmãos capixabas Górgias Gomes e Nabila Gomes recentemente tiveram a oportunidade de participar do programa humorístico da Rede Globo, “Que História é Essa, Porchat?”. A dupla arrancou risadas da plateia ao contar uma história hilária sobre um show da Mart'nália.
Os irmãos conseguiram um ingresso para o show da cantora preferida no ES, mas estavam em uma posição muito distante do palco. Eles elaboraram um plano para entrar na área VIP e depois também conseguiram entrar de penetras na área de open bar. Não satisfeitos, deram um jeito inusitado de acessar o camarim da Mart'nália, tomaram uma cerveja com ela e ainda assistiram o show diretamente do palco.
Em entrevista para HZ, Nabila Gomes contou a forma inusitada de como surgiu o convite de participar do programa. "Meu irmão estava passeando em um shopping no Rio de Janeiro com os amigos e ele estava contando essa história. Todo mundo estava morrendo de rir, quando de repente uma produtora do programa do Porchat ouviu e perguntou se ele gostaria de contar a história no programa", contou Nabila. Confira a participação dos irmãos no programa:
A experiência de estar nos estúdios da Globo foi inesquecível para os irmãos. "Foi muito legal conhecer a Rede Globo, andar naqueles carrinhos famosos, visitar os estúdios", relatou Nabila, ainda animada com a aventura.
A repercussão da participação no programa foi imediata. "Recebi muitas mensagens de pessoas de todo o Brasil. Tem gente querendo ser nossos amigos, chamando a gente pra sair. Até a irmã do Porchat falou que quer sair com a gente".

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