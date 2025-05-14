Conheça o anjo da guarda do signo de Gêmeos

Os anjos são seres celestiais que cercam os humanos com sua luz. Além disso, esses guardiões pairam sobre cada signo, trazendo consigo energias divinas e influências benéficas. Eles podem ser aliados poderosos no cotidiano, oferecendo orientação, proteção e inspiração. Inclusive, essas energias angelicais são capazes de oferecer benefícios físicos e tangíveis para a vida das pessoas.
Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Rafael é o mensageiro divino de Gêmeos que irradia sabedoria e comunicação clara. É um guia celestial que sussurra palavras de conhecimento, orientação e cura, proporcionando uma clareza divina que transcende os desafios cotidianos.
Ele é um aliado poderoso para buscar sabedoria e acelerar o processo de cura espiritual. Sua energia lembra a brisa fresca, dissipando dúvidas e confusões, assim como permitindo que se navegue pela vida com discernimento e compreensão.
Dicas para a conexão com o anjo
A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Rafael, anjo guardião dos nativos de Gêmeos. Confira!
- Incenso: lavanda, uma fragrância que promove clareza mental, conexão psíquica e espiritual;
- Cristal: ágata é considerada o fabuloso cristal do equilíbrio e da harmonia;
- Cor: os geminianos devem usar e abusar do amarelo, pois proporciona uma energia de aura iluminada;
- Ritual semanal: nas quartas-feiras, os geminianos devem colocar um copo com água e sal grosso à luz do sol por 30 minutos, pedindo cura e libertação;
- Salmo: os geminianos podem ler o Salmo 19 antes de dormir ou ao finalizar o dia, como agradecimento pelo período iluminado por Rafael.