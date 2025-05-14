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Astrologia

Conheça o anjo da guarda do signo de Gêmeos

Rafael é o mensageiro divino dos geminianos que irradia sabedoria e comunicação clara
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Maio de 2025 às 12:04

O anjo da guarda dos geminianos traz palavras de conhecimento, orientação e cura (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)
O anjo da guarda dos geminianos traz palavras de conhecimento, orientação e cura Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock
Os anjos são seres celestiais que cercam os humanos com sua luz. Além disso, esses guardiões pairam sobre cada signo, trazendo consigo energias divinas e influências benéficas. Eles podem ser aliados poderosos no cotidiano, oferecendo orientação, proteção e inspiração. Inclusive, essas energias angelicais são capazes de oferecer benefícios físicos e tangíveis para a vida das pessoas.
Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Rafael é o mensageiro divino de Gêmeos que irradia sabedoria e comunicação clara. É um guia celestial que sussurra palavras de conhecimento, orientação e cura, proporcionando uma clareza divina que transcende os desafios cotidianos.  
Ele é um aliado poderoso para buscar sabedoria e acelerar o processo de cura espiritual. Sua energia lembra a brisa fresca, dissipando dúvidas e confusões, assim como permitindo que se navegue pela vida com discernimento e compreensão.
O incenso de lavanda promove a clareza mental e a conexão espiritual (Imagem: FotoHelin | Shutterstock)
O incenso de lavanda promove a clareza mental e a conexão espiritual Crédito: Imagem: FotoHelin | Shutterstock

Dicas para a conexão com o anjo

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Rafael, anjo guardião dos nativos de Gêmeos. Confira!
  • Incenso: lavanda, uma fragrância que promove clareza mental, conexão psíquica e espiritual;  
  • Cristal: ágata é considerada o fabuloso cristal do equilíbrio e da harmonia;   
  • Cor: os geminianos devem usar e abusar do amarelo, pois proporciona uma energia de aura iluminada;
  • Ritual semanal: nas quartas-feiras, os geminianos devem colocar um copo com água e sal grosso à luz do sol por 30 minutos, pedindo cura e libertação;   
  • Salmo: os geminianos podem ler o Salmo 19 antes de dormir ou ao finalizar o dia, como agradecimento pelo período iluminado por Rafael.

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