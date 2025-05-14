Conheça o anjo da guarda do signo de Gêmeos

O anjo da guarda dos geminianos traz palavras de conhecimento, orientação e cura Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Os anjos são seres celestiais que cercam os humanos com sua luz. Além disso, esses guardiões pairam sobre cada signo, trazendo consigo energias divinas e influências benéficas. Eles podem ser aliados poderosos no cotidiano, oferecendo orientação, proteção e inspiração. Inclusive, essas energias angelicais são capazes de oferecer benefícios físicos e tangíveis para a vida das pessoas.

Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Rafael é o mensageiro divino de Gêmeos que irradia sabedoria e comunicação clara. É um guia celestial que sussurra palavras de conhecimento, orientação e cura, proporcionando uma clareza divina que transcende os desafios cotidianos.

Ele é um aliado poderoso para buscar sabedoria e acelerar o processo de cura espiritual. Sua energia lembra a brisa fresca, dissipando dúvidas e confusões, assim como permitindo que se navegue pela vida com discernimento e compreensão.

O incenso de lavanda promove a clareza mental e a conexão espiritual Crédito: Imagem: FotoHelin | Shutterstock

Dicas para a conexão com o anjo

A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Rafael, anjo guardião dos nativos de Gêmeos. Confira!