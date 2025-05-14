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Senado Federal

Ex-BBB Adélia Soares é dispensada de CPI das Bets por decisão do STF

Advogada e influenciadora foi indiciada pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2025 às 12:54

Ex-BBB Adélia Soares
Ex-BBB Adélia Soares Crédito: Naldo Gouveia/Instagram @dra.adeliasoares
Adélia Soares, 45, não compareceu à CPI das Bets, nesta quarta-feira (14), no Senado Federal. A influenciadora foi dispensada de condução coercitiva por decisão do ministro do STF Dias Toffoli.
Ministro recordou que, embora as CPIs possuam poderes judiciais de instrução, estes devem respeitar os direitos constitucionais, como o direito ao silêncio e à não autoincriminação.
Senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que é a relatora da CPI, argumentou que a influenciadora foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa.

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Depoimento acontece um dia após a Virginia Fonseca, 26, participar da comissão. A esposa de Zé Felipe negou a existência da chamada "cláusula da desgraça" em contratos com plataformas de jogos.
A influencer Virgínia Fonseca depõe na CPI das Bets
A influencer Virgínia Fonseca depõe na CPI das Bets Crédito: Gabriela Biló/Folhapress
Instaurada em novembro de 2024, a CPI tem o objetivo de investigar a influência de jogos de apostas online no orçamento dos brasileiros e possível associação com organizações criminosas. A Comissão Parlamentar de Inquérito também apura o uso de influenciadores digitais na divulgação de jogos de azar.

INVESTIGAÇÃO

Segundo investigação da polícia, Adélia se associou à máfia chinesa para abrir empresas de fachada de jogos de azar no Brasil. A advogada e ex-participante do BBB 16 teria criado uma empresa chamada Playflow com documentação falsa em Suzano (SP).
Polícia também detectou que instituições de pagamento sem autorização do Banco Central do Brasil movimentaram cerca de R$ 2,5 bilhões em operações cambiais fraudulentas para possibilitar a remessa das apostas ao exterior.
À época, ela negou que tenha aberto empresa para operação de jogos ilegais. "Jamais arriscaria 22 anos de muito trabalho por algo que não fosse lícito. Eu confio na Justiça, eu confio no Ministério Público, eu confio na documentação, que todo processo foi feito dentro da legalidade".

QUEM É ADÉLIA SOARES

Adélia atua na defesa de Deolane Bezerra há algum tempo. Ela já defendeu outros famosos, a exemplo de MC Mirella, Deborah Albuquerque e Thomaz Costa.
Advogada foi uma das participantes do BBB 16 (Globo), mesma edição de Ana Paula Renault, seu maior desafeto na casa. Ex-BBB foi a sexta eliminada em um paredão triplo, ao lado de Munik e Ronan.

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