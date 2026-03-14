Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

Publicado em 14 de março de 2026 às 07:56

O sábado poderá trazer viradas de destino e conquistas aos nativos Crédito: Imagem: Daria Zelenska | Shutterstock

O sábado trará uma combinação de reflexão, mudanças inesperadas e decisões importantes. Algumas cartas do tarot indicam viradas de destino e conquistas, enquanto outras pedem cautela emocional e tempo para reorganizar ideias. O dia convidará à consciência antes de agir.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — O Eremita

O dia pedirá introspecção e silêncio interior ao ariano Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

O dia pedirá introspecção e silêncio interior . Talvez seja o momento de desacelerar e refletir antes de tomar decisões importantes. A carta “O Eremita” sugere buscar respostas dentro de você, longe das pressões externas.

Touro — A Torre

O taurino poderá ter libertação de algo que não funciona mais Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão surgir e mexer com estruturas que pareciam estáveis. Apesar do impacto inicial, a carta “A Torre” indica libertação de algo que não funciona mais. O que cair agora abrirá espaço para algo mais verdadeiro.

Gêmeos — Pajem de Espadas

Notícias ou descobertas poderão surgir ao longo do dia do geminiano Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Curiosidade e atenção às informações ao seu redor estarão em destaque. Notícias ou descobertas poderão surgir ao longo do dia. A carta “Pajem de Espadas” sugere observar mais antes de agir e evitar conclusões precipitadas.

Câncer — A Roda da Fortuna

Mudanças de rumo, oportunidades ou acontecimentos inesperados movimentarão o dia do canceriano Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

O destino poderá trazer surpresas. Mudanças de rumo, oportunidades ou acontecimentos inesperados movimentarão o seu dia. A carta “A Roda da Fortuna” indica que a vida estará em constante movimento — aproveite as oportunidades que surgirem.

Leão — 8 de Paus

Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão acontecer de forma inesperada ao leonino Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Movimento e novidades rápidas marcarão o dia, conforme a carta “8 de Paus”. Mensagens, notícias ou mudanças de planos poderão acontecer de forma inesperada. Aproveite a energia dinâmica para avançar.

Virgem — Rainha de Espadas

Clareza mental e postura firme serão essenciais ao virginiano Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Clareza mental e postura firme serão essenciais. A carta “Rainha de Espadas” sugere tomar decisões com racionalidade e não se deixar levar apenas pela emoção. A comunicação direta será importante.

Libra — 2 de Copas

O libriano poderá ter um dia significativo no campo amoroso Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Conexões importantes ganharão destaque. A carta “2 de Copas” indica parceria, harmonia e trocas sinceras de sentimentos. Poderá ser um dia significativo no campo amoroso ou nas amizades.

Escorpião — 7 de Ouros

O escorpiano passará por um dia de avaliação e paciência Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

O sábado será de avaliação e paciência. A carta “7 de Ouros” sugere observar os resultados do que você vem construindo antes de dar novos passos. Nem tudo cresce no mesmo ritmo.

Sagitário — 9 de Espadas

O sagitariano deverá respirar fundo e organizar os pensamentos Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Preocupações ou ansiedade poderão surgir. A carta “9 de Espadas” lembra que muitos medos existem mais na mente do que na realidade. Respire fundo e organize seus pensamentos.

Capricórnio — O Imperador

O dia pedirá ao capricorniano organização, estratégia e responsabilidade nas decisões Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

A carta “O Imperador” indica que a postura firme e a liderança estarão em evidência. O dia pedirá organização, estratégia e responsabilidade nas decisões. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Aquário — 6 de Paus

Algo pelo qual o aquariano vem trabalhando poderá finalmente trazer resultados positivos Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

A carta “6 de Paus” mostra que haverá reconhecimento e vitória. Algo pelo qual você vem trabalhando poderá finalmente trazer resultados positivos. Aproveite esse dia de conquista.

Peixes — 5 de Ouros

O pisciano poderá sentir uma sensação de insegurança emocional ou financeira Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Uma sensação de insegurança emocional ou financeira poderá aparecer. A carta “5 de Ouros” lembra que o apoio existe — não enfrente os desafios sozinho(a). Buscar ajuda pode fazer a diferença.

Por Viviane Pettersen

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Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdo s.