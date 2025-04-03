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Semana Santa

5 receitas com bacalhau para a Quaresma

Aprenda a preparar opções deliciosas com esse peixe para reunir a família em torno da mesa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 13:04

Bacalhau com batata e azeitonas (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)
Bacalhau com batata e azeitonas Crédito: Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock
A Quaresma é um período de reflexão e tradição. Para muitas famílias, isso inclui a escolha de pratos sem carne vermelha. O bacalhau, com seu sabor marcante e versatilidade, é uma das estrelas dessa época, permitindo a criação de receitas deliciosas e especiais. Quando combinado com outros ingredientes, transforma-se em uma experiência gastronômica irresistível, perfeita para reunir os familiares em torno da mesa.
Por isso, abaixo, confira como preparar 5 receitas com bacalhau para a Quaresma!

Bacalhau com batata e azeitonas

Ingredientes:
  • 2 lombos de bacalhau dessalgado
  • 300 g de batata-bolinha
  • 10 tomates-cereja
  • 10 cebolas-pérola
  • 2 dentes de alho com casca
  • 100 g de azeitonas pretas e verdes
  • Sal, pimenta-do-reino moída, ramos de alecrim e salsa picada a gosto
  • 100 ml de azeite de oliva
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a batata-bolinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em um refratário, coloque os lombos de bacalhau, a batata-bolinha cozida, os tomates-cereja, as cebolas-pérola, os dentes de alho e as azeitonas. Tempere com sal, alecrim, salsa e pimenta-do-reino. Regue com o azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Bacalhau à lagareiro

Ingredientes:
  • 600 g de lombo de bacalhau dessalgado
  • 6 azeitonas pretas
  • 1/2 pimentão amarelo sem sementes e fatiado
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e fatiado
  • 100 g de farelo de pão
  • 5 batatas descascadas, cozidas e cortadas em pedaços
  • 1 cebola descascada e cortada em fatias
  • 180 ml de azeite de oliva
  • 3 dentes de alho (2 descascados e picados e 1 inteiro)
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os dentes de alho picados e doure. Junte o farelo de pão e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um refratário, coloque as postas de bacalhau, as azeitonas pretas, os pimentões, as batatas, a cebola e o dente de alho inteiro. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o peixe dourar. Após, retire os legumes e temperos da forma e cubra o peixe com o farelo de pão. Leve ao forno por mais 5 minutos. Retire do forno e sirva acompanhado com os legumes, temperos e azeite de oliva.

Bacalhau com natas

Ingredientes:
  • 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 4 batatas descascadas e cortada em cubos pequenos
  • 2 cebolas descascadas e cortadas em meia-lua
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 folhas de louro
  • Sal e noz-moscada ralada a gosto
  • Azeite de oliva para untar e refogar
Modo de preparo:
Em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com azeite de oliva e sal. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Enquanto isso, em uma panela, coloque o leite, o bacalhau desfiado e as folhas de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Passado esse tempo, desligue o fogo e passe o bacalhau em uma peneira. Descarte as folhas de louro e reserve o leite e o bacalhau.
Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e refogue até dourar. Desligue o fogo e disponha em um refratário. Adicione o bacalhau e as batatas e misture. Reserve.
Na mesma panela em que refogou a cebola e o alho, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Acrescente o leite reservado e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o creme de leite e a noz-moscada e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre o bacalhau e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Bolinho de bacalhau (Imagem: Giovanni Seabra Baylao | Shutterstock)
Bolinho de bacalhau Crédito: Giovanni Seabra Baylao | Shutterstock

Bolinho de bacalhau

Ingredientes:
  • 500 g de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 500 g de batata descascada
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 fio de azeite de oliva
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar
  • Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e transfira para um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo até obter um purê. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Junte o bacalhau desfiado e cozinhe até secar a água do peixe.
Desligue o fogo e disponha no recipiente com o purê com batata. Acrescente o ovo, a farinha de trigo, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele os bolinhos. Aqueça o óleo em uma panela funda em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.
Dica: sirva com o molho da sua preferência.

Moqueca de bacalhau

Ingredientes:
  • 1 kg de bacalhau dessalgado e desfiado
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e fatiado
  • 1 pimentão verde sem sementes e fatiado
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 1 xícara de chá de azeitona preta picada
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 1 tomate sem sementes, sem pele e fatiado
  • 300 g de molho de tomate
  • 400 ml de leite de coco
  • Sal, azeite de dendê e azeite de oliva a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o bacalhau desfiado, os pimentões, a azeitona e o tomate e refogue por 5 minutos. Junte o molho de tomate, o leite de coco e o azeite de dendê e cozinhe por mais 10 minutos. Adicione sal, se necessário. Sirva em seguida.

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