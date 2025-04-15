Piúma recebe festival de gastronomia e arte no feriado; veja programação

Arroz de lambe-lambe do restaurante A Ilha Crédito: Astrisfilmes

Atração do feriado no Litoral Sul do Espírito Santo, o festival Piúma Gastronomia & Arte – Edição Semana Santa vai reunir o que há de mais representativo na culinária regional, ao som de ritmos variados e com um belo cenário de fundo: a Ilha do Gambá, cartão-postal da Cidade das Conchas. O evento, que é aberto ao público, vai acontecer entre os dias 18 e 20 de abril.

Além da torta capixaba, estrela da Semana Santa, o cardápio do festival inclui mariscada, hot dog de camarão, bobó de camarão, comida mexicana, arroz de lambe-lambe, bolinhos e pastéis com recheios variados e diversas outras opções, como doces e sobremesas. O preço dos itens vai variar de R$ 15 a R$ 100, em porções individuais ou para compartilhar.

Torta capixaba e mariscada do restaurante Pedra do Caranguejo Crédito: Astrisfilmes

Uma seleção especial de cervejas artesanais capixabas também está garantida no evento, que terá ainda área kids para entreter os pequenos.

Na praça de alimentação, a trilha sonora vai do pop rock ao samba, passando por sertanejo e MPB, no repertório dos artistas locais escalados para a festa. Destaque em Piúma, o artesanato de conchas também vai marcar presença. Confira as atrações abaixo.



Nachos com camarão do Hermanito Crédito: Astrisfilmes

Programação

Sexta-feira (18/04)

16h - Abertura da feira



17h - Aula-show



18h - Sangue Latino (MPB)



20h - Orestes Cazote (brasilidades)



22h - Nano Vianna (Descontrusom)

Sábado (19/04)

16h - Abertura da feira



17h - Aula-show



18h30 - Ronnie Silveira (rock)



20h30 - Clara Marins (MPB)



22h30 - Michele Freire (sertanejo)

Domingo (20/04)

16h - Abertura da feira



16h10 - Show infantil Páscoa Encantada (Papa Légua Show)



18h - Ferna (Brasil em jazz)



20h - Banda Mofo (pop rock)



22h - Léo Mai (axé)

