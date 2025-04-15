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Evento gratuito

Piúma recebe festival de gastronomia e arte no feriado; veja programação

Arroz de lambe-lambe e hot dog de camarão estão entre as opções do festival Piúma Gastronomia & Arte - Edição Semana Santa, de 18 a 20 de abril
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 07:00

Prato do restaurante A Ilha no festival Piúma Gastronomia & Arte 2025
Arroz de lambe-lambe do restaurante A Ilha  Crédito: Astrisfilmes
Atração do feriado no Litoral Sul do Espírito Santo, o festival Piúma Gastronomia & Arte – Edição Semana Santa vai reunir o que há de mais representativo na culinária regional, ao som de ritmos variados e com um belo cenário de fundo: a Ilha do Gambá, cartão-postal da Cidade das Conchas. O evento, que é aberto ao público, vai acontecer entre os dias 18 e 20 de abril.    
Além da torta capixaba, estrela da Semana Santa, o cardápio do festival inclui mariscada, hot dog de camarão, bobó de camarão, comida mexicana, arroz de lambe-lambe, bolinhos e pastéis com recheios variados e diversas outras opções, como doces e sobremesas. O preço dos itens vai variar de R$ 15 a R$ 100, em porções individuais ou para compartilhar.
Torta capixaba e mariscada do Pedra do Caranguejo para o festival Piúma Gastronomia & Arte 2025
Torta capixaba e mariscada do restaurante Pedra do Caranguejo Crédito: Astrisfilmes
Uma seleção especial de cervejas artesanais capixabas também está garantida no evento, que terá ainda área kids para entreter os pequenos.
Na praça de alimentação, a trilha sonora vai do pop rock ao samba, passando por sertanejo e MPB, no repertório dos artistas locais escalados para a festa. Destaque em Piúma, o artesanato de conchas também vai marcar presença. Confira as atrações abaixo.
Nachos de camarão do Hermanito para o festival Piúma Gastronomia & Arte 2025
Nachos com camarão do Hermanito Crédito: Astrisfilmes

Programação

Sexta-feira (18/04)
  • 16h -  Abertura da feira
  • 17h - Aula-show
  • 18h -  Sangue Latino (MPB)
  • 20h - Orestes Cazote (brasilidades)
  • 22h - Nano Vianna (Descontrusom)
Sábado (19/04)
  • 16h - Abertura da feira
  • 17h - Aula-show
  • 18h30 - Ronnie Silveira (rock)
  • 20h30 - Clara Marins (MPB)
  • 22h30 - Michele Freire (sertanejo)
Domingo (20/04)
  • 16h - Abertura da feira
  • 16h10 - Show infantil Páscoa Encantada (Papa Légua Show)
  • 18h - Ferna (Brasil em jazz)
  • 20h - Banda Mofo (pop rock)
  • 22h - Léo Mai (axé)
3º Festival Piúma Gastronomia & Arte - Edição Semana Santa
Quando: de 18 a 20 de abril de 2025
Local: entrada da Ilha do Gambá, Piúma, Espírito Santo
Entrada gratuita
Organização: Instituto Panela de Barro.

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Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras terá opções a partir de R$ 20

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Vem aí o Fest Gastronomia 2025! Confira as datas do evento

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