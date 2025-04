Comida e cultura

Vem aí o Fest Gastronomia 2025! Confira as datas do evento

Terceira edição será realizada na área de eventos do Clube Álvares Cabral e terá shows nacionais, chefs, restaurantes, área kids e muito mais

Publicado em 11 de abril de 2025 às 17:55

Segunda edição do evento aconteceu em novembro de 2024 Crédito: Pedro Oliver

A terceira edição do Fest Gastronomia, um dos maiores eventos de restaurantes, cultura e entretenimento do Espírito Santo, já está garantida para 2025. E se você não quer ficar de fora dessa festa repleta de sabores capixabas e música boa, reserve os dias 11 e 12 de julho (sexta e sábado) para curtir as atrações, na área de eventos do Clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira. >

O megaevento, criado pela Rede Gazeta em 2023, vai trazer novamente a Vitória uma intensa programação para toda a família, que inclui apresentações musicais, aulas-show de chefs renomados, feira de pequenos produtores, recreação infantil, food trucks e uma praça de alimentação especial, reunindo alguns dos melhores restaurantes capixabas. >

Shows com artistas nacionais e capixabas agitam o Fest Gastronomia Crédito: Fernando Madeira

No dia 11/07, sexta-feira, o festival vai começar às 17h e terminar às 2h da manhã. Já no sábado (12), a festa vai ter início às 11h da manhã, e o encerramento será também às 2h. >

A tradicional entrega do Prêmio HZ Gastrô, que elege os melhores restaurantes, docerias e cafeterias do Estado via voto popular, está marcada para sexta (11), às 18h. A programação musical dessa noite será dedicada ao rock 'n' roll, e tanto o show nacional como os artistas capixabas do line-up serão anunciados em breve no HZ. >

>

Vencedores do 2º Prêmio HZ Gastrô receberam troféus na abertura do Fest 2024 Crédito: Pedro Oliver

Sobre o Fest Gastronomia

Criado para celebrar a diversidade gastronômica do Espírito Santo, valorizando tanto os restaurantes do Estado como a cultura capixaba, o Fest Gastronomia reuniu mais de 15 mil pessoas em sua primeira edição, em julho de 2023, ao som de Frejat e Vanessa da Mata. As aulas-show foram comandadas por Claude Troisgros e Kátia Barbosa.>

Em 2024, o segundo Fest Gastronomia contou com o agito de Leoni, Baile do Simonal, Blitz, André Prando e Dona Fran, e o público pôde assistir ao vivo às performances culinárias de Bela Gil, José Almiro (Churrasqueadas) e Juarez Campos.>

3º FEST GASTRONOMIA

Quando: 11 e 12 de julho de 2025 (sexta e sábado)

Horários: sexta, das 17h às 2h; sábado, das 11h às 2h

Onde: na área de eventos do Clube Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.100, Bento Ferreira, Vitória

Mais informações: www.agazeta.com.br/festgastronomia e @festgastronomia. >

