De graça

Festival de churrasco com shows nacionais é atração em Cariacica

3ª Parrillada do Chefe terá três toneladas de carne e shows gratuitos de Bokaloka, Forró Raiz com Tato do Falamansa, Casaca e Macakids

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 16:20

Evento conta com três toneladas de carne e 13 estações de preparo Crédito: rocharibeiro/Shutterstock

No fim de semana do Dia dos Pais, Cariacica recebe um evento dedicado ao churrasco e seus mais variados estilos, a Parrillada do Chefe, que chega à terceira edição de 8 a 10 de agosto (sexta a domingo). O festival, que foi criado no município, acontecerá no Estádio Kléber Andrade pela primeira vez, reunindo mais de 15 atrações, de shows a futebol. A entrada é gratuita. >

Além do palco com nomes nacionais da música, como o grupo de pagode Bokaloka e o músico Tato, líder da banda Falamansa, que se apresenta com o grupo Forró Raiz, a Parrillada terá uma megaestrutura pensada para toda a família, com parquinho e show infantil com Macakids. >

O line-up musical traz ainda Casaca, Rastaclone, Fred Macucos, Deco Bandeira, Cadu Caruzo, Grupo Demais, Trio Jatobá, Leqsamba, Sambajunior, Serginho Oliveira e a Escola de Samba Boa Vista.>

Tato do Falamansa se apresenta com Forró Raiz no sábado (9) Crédito: Leonardo Rocha/Instagram @bandafalamansa

Pratos a partir de R$ 24,99

Na parte gastronômica, o destaque são as três toneladas de carne divididas em treze estações de preparo, com pratos, acompanhamentos e petiscos que custarão a partir de R$ 24,99. >

>

Cortes nobres como picanha, ancho, costela no fogo de chão, cordeiro, cupim no varal e carne de sol no azeite estão confirmadas no menu, que inclui ainda ossobuco defumado com polenta cremosa e um carrossel de costela.>

Confira o cardápio do evento:

ESTAÇÕES DE CARNE NA PARRILLA: Burger na brasa - Pão brioche, blend artesanal de 160g, servido com queijo cheddar, picles artesanal e molho Billy Jack Ancho & Picanha na Parrilla - Cortes nobres preparados na brasa, servidos com batata bolinha, farofa e molho chimichurri

Cupim esfumaçado no varal e servido com batata-doce assada e creme de queijos

Ossobuco defumado - Ragu de ossobuco defumado servido com polenta cremosa com queijo >

ESTAÇÕES BBQ (American Barbecue)

Sanduíche de Pernil - Pernil suíno defumado ao estilo americano, servido no pão brioche com queijo cheddar, picles artesanal e molho barbecue de goiabada >

ESTAÇÕES DE FOGO DE CHÃO Costela no Fogo de Chão - Costela assada e preparada lentamente na lenha servida com a rroz de carreteiro Cordeiro - Cordeiro esfumaçado no varal, acompanhado de arroz de carreteiro >

ESTAÇÕES BRASILEIRAS E RAÍZES Porqueta crocante no varal - Barriguinha suína esfumaçada na lenha e finalizada na banha de porco Caldo verde servido com torradas

Linguiça de Pernil na Brasa - Porção de linguiça de pernil grelhada no fogo e servida com batata frita crocante

Carne de sol acebolada no azeite servida com batata frita >

ESTAÇÃO DOS PETISCOS Porção de Pão de Alho - Pão de alho caseiro na parrilha, dourado por fora e cremoso por dentro Trio de Espetinhos (Boi, frango e Costela), acompanhados de farofa, molho especial e vinagrete >

Veja a programação:

SEXTA-FEIRA (8/08):

14h – Abertura



16h – Deco Bandeira



18h – Cadu Caruzo (Tributo a Cazuza)



20h – Banda Casaca



22h – Bokaloka (show nacional)



0h – Encerramento >

SÁBADO (9/08):

12h – Abertura



13h – Grupo Demais



16h – Futebol



19h – Forró Raiz com a participação de Tato do grupo Falamansa



21h - Carol e Priscila



23h – Escola de Samba Boa Vista



0h – Encerramento

>

DOMINGO (10/08):

12h – Abertura



12h30 – Macakids (infantil)



14h – Leqsamba



16h – Serginho Oliveira



18h – Sambajunior



20h – Fred Macucos



22h – Banda Rastaclone



0h – Encerramento

>

PARRILLADA DO CHEFE - 3ª EDIÇÃO

Quando: de 8 a 10 de agosto de 2025

Onde: no Estádio Kléber Andrade. Rua Rio Branco, Rio Branco, Cariacica

Entrada gratuita

Mais informações: @parrilladadochefe. >

Este vídeo pode te interessar