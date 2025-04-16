Torta capixaba gigante é atração no feriado em Anchieta

Neste fim de semana, Anchieta se prepara para sediar o preparo da maior torta capixaba já feita em uma panela de barro. A confecção do prato acontecerá ao vivo, na sexta-feira (20), durante o festival Nos Passos da Torta Capixaba, em Castelhanos. No mesmo período, o município recebe a 11ª edição do Iriri Paixão Capixaba, em Iriri.
Os eventos nos dois balneários acontecerão de quinta (17) a domingo (18), com entrada gratuita.
Em Castelhanos, o preparo da torta gigante será comandado pela chef Kênia Mota, do Batelão Moquecaria e Restaurante, em uma panela de barro com 95 centímetros de diâmetro, envolvendo uma equipe de 15 pessoas. Serão utilizados 38 quilos de bacalhau, 38 quilos de palmito, 500 ovos, 15 quilos de tomate e 15 quilos de cebola, além dos temperos tradicionais da receita.
Uma curiosidade a respeito da finalização da torta é o modo de assar. "Vamos usar um método de cocção diferente, em que colocamos um tabuleiro de brasas sobre a panela. Para isso, foi desenvolvida uma tampa especial", detalha Kênia.
Nos estandes do festival Nos Passos da Torta Capixaba, serão comercializadas minitortas capixabas na panela de barro a R$ 65 cada uma, já com o utensílio incluso no valor. Também estarão à venda quitutes como acarajé de torta capixaba, casquinha de siri, bolinho de bacalhau, moqueca, hambúrguer e espetinhos.
Tortas a partir de R$ 25
O balneário de Iriri, por sua vez, vai reunir cerca de 50 expositores na 11ª edição do Iriri Paixão Capixaba - Festival da Torta Capixaba, dos quais 15 estandes são dedicados à gastronomia. No evento, a torta capixaba será vendida em porções que custam de R$ 25 a R$ 190, já com a panela de barro inclusa.
Bobó de camarão, camarão maluco, bolinho de bacalhau, peixe frito, empanadas argentinas, acarajé, chope artesanal e drinques completam o cardápio, cujas opções custam a partir de R$ 10. Confira a seguir a programação completa dos dois festivais.
11º Iriri Paixão Capixaba - Festival de Torta Capixaba
Programação:
- Quinta-feira (17/04)
- 17h - Abertura da praça de alimentação
- 20h - Serginho (MPB)
- 22h - Bob Rastaclone (MPB)
- 0h - Encerramento
- Sexta-feira (18/04)
- 17h - Abertura da praça de alimentação
- 20h - Workshop de torta capixaba com o chef Gilson Surrage (haverá degustação do prato)
- 21h - Apresentação do monólogo "A Ressurreição de Cristo, Ele Vive", com Andreia Damasceno e atores convidados
- 22h - Grupo Brasil Pandeiro (samba de raiz)
- 1h - Encerramento
- Sábado (19/04)
- 17h - Abertura da praça de alimentação
- 20h - Mila Moreira acústico (pop e MPB)
- 22h30 - Jota Cesar (MPB)
- 1h - Encerramento
- Domingo (20/04)
- 17h - Abertura da praça de alimentação
- 20h - Pedro Perez acústico (Pop e MPB)
- 22h - Jocelee (MPB)
- 0h - Encerramento
6º Festival Nos Passos da Torta Capixaba
Programação:
- Quinta-feira (17/04)
- 19h - Abertura do evento
- 19h30 - Apresentação cultural
- 21h - Show com Dayane Paixão
- 0h - Encerramento
- Sexta-feira (18/04)
- 10h - Preparo de torta capixaba gigante na panela de barro
- 12h - Almoço da Paixão e Boa Vizinhança e show com Júlio França (MPB, bossa e blues)
- 19h - Show com Serena (participação de Roberto Mattos/MPB)
- 21h - Show com Ananda Torres e Vanessa Loyola
- 0h - Encerramento
- Sábado (19/04)
- 18h - Abertura do espaço gastronômico
- 19h - Show com Hermessom Leite
- 21h - Baile de Aleluia com Rogério Aço Doce
- 0h - Encerramento
- Domingo (20/04)
- 18h - Abertura do espaço gastronômico
- 19h - 1ª Gincana Caça aos Ovos nos Passos da Torta Capixaba
- 19h30 - Apresentação infantil Papa Léguas
- 21h - Show católico com Banda Rezza
- 0h - Encerramento.
6º FESTIVAL NOS PASSOS DA TORTA CAPIXABA
Quando: de 17 a 20 de abril de 2025
Onde: no balneário de Castelhanos, em Anchieta
11º FESTIVAL IRIRI PAIXÃO CAPIXABA - FESTIVAL DE TORTA CAPIXABA
Quando: de 17 a 20 de abril de 2025
Onde: na praça de eventos do balneário de Iriri, em Anchieta
Entrada gratuita.
Quando: de 17 a 20 de abril de 2025
Onde: no balneário de Castelhanos, em Anchieta
11º FESTIVAL IRIRI PAIXÃO CAPIXABA - FESTIVAL DE TORTA CAPIXABA
Quando: de 17 a 20 de abril de 2025
Onde: na praça de eventos do balneário de Iriri, em Anchieta
Entrada gratuita.