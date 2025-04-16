Torta capixaba gigante é atração no feriado em Anchieta

Torta capixaba é destaque em festivais no Litoral Sul Crédito: Romulo Queiroz/Shutterstock

Nos Passos da Torta Capixaba, em Castelhanos. No mesmo período, o município recebe a 11ª edição do Iriri Paixão Capixaba, em Iriri. Neste fim de semana, Anchieta se prepara para sediar o preparo da maior torta capixaba já feita em uma panela de barro. A confecção do prato acontecerá ao vivo, na sexta-feira (20), durante o festival, em Castelhanos. No mesmo período, o município recebe a 11ª edição do, em Iriri.

Os eventos nos dois balneários acontecerão de quinta (17) a domingo (18), com entrada gratuita.

Kênia Mota, do Batelão Moquecaria e Restaurante, em uma panela de barro com 95 centímetros de diâmetro, envolvendo uma equipe de 15 pessoas. Serão utilizados 38 quilos de Em Castelhanos, o preparo da torta gigante será comandado pela chef, do Batelão Moquecaria e Restaurante, em uma panela de barro com 95 centímetros de diâmetro, envolvendo uma equipe de 15 pessoas. Serão utilizados 38 quilos de bacalhau , 38 quilos de palmito, 500 ovos, 15 quilos de tomate e 15 quilos de cebola, além dos temperos tradicionais da receita.

Uma curiosidade a respeito da finalização da torta é o modo de assar. "Vamos usar um método de cocção diferente, em que colocamos um tabuleiro de brasas sobre a panela. Para isso, foi desenvolvida uma tampa especial", detalha Kênia.

Nos estandes do festival Nos Passos da Torta Capixaba, serão comercializadas minitortas capixabas na panela de barro a R$ 65 cada uma, já com o utensílio incluso no valor. Também estarão à venda quitutes como acarajé de torta capixaba, casquinha de siri, bolinho de bacalhau, moqueca, hambúrguer e espetinhos.

Tortas a partir de R$ 25

O balneário de Iriri, por sua vez, vai reunir cerca de 50 expositores na 11ª edição do Iriri Paixão Capixaba - Festival da Torta Capixaba, dos quais 15 estandes são dedicados à gastronomia. No evento, a torta capixaba será vendida em porções que custam de R$ 25 a R$ 190, já com a panela de barro inclusa.

Bobó de camarão, camarão maluco, bolinho de bacalhau, peixe frito, empanadas argentinas, acarajé, chope artesanal e drinques completam o cardápio, cujas opções custam a partir de R$ 10. Confira a seguir a programação completa dos dois festivais.

11º Iriri Paixão Capixaba - Festival de Torta Capixaba

Programação:

Quinta-feira (17/04)

17h - Abertura da praça de alimentação



Abertura da praça de alimentação 20h - Serginho (MPB)

22h - Bob Rastaclone (MPB)



0h - Encerramento



Sexta-feira (18/04)

17h - Abertura da praça de alimentação



20h - Workshop de torta capixaba com o chef Gilson Surrage (haverá degustação do prato)

21h - Apresentação do monólogo "A Ressurreição de Cristo, Ele Vive", com Andreia Damasceno e atores convidados



22h - Grupo Brasil Pandeiro (samba de raiz)

1h - Encerramento

Sábado (19/04)

17h - Abertura da praça de alimentação



20h - Mila Moreira acústico (pop e MPB)

22h30 - Jota Cesar (MPB)



1h - Encerramento



Domingo (20/04)

17h - Abertura da praça de alimentação



20h - Pedro Perez acústico (Pop e MPB)

22h - Jocelee (MPB)



0h - Encerramento

6º Festival Nos Passos da Torta Capixaba

Programação:

Quinta-feira (17/04)

19h - Abertura do evento



19h30 - Apresentação cultural



21h - Show com Dayane Paixão



0h - Encerramento



Sexta-feira (18/04)

10h - Preparo de torta capixaba gigante na panela de barro

12h - Almoço da Paixão e Boa Vizinhança e show com Júlio França (MPB, bossa e blues)

19h - Show com Serena (participação de Roberto Mattos/MPB)



21h - Show com Ananda Torres e Vanessa Loyola



0h - Encerramento



Sábado (19/04)

18h - Abertura do espaço gastronômico



19h - Show com Hermessom Leite



21h - Baile de Aleluia com Rogério Aço Doce



0h - Encerramento



Domingo (20/04)

18h - Abertura do espaço gastronômico



19h - 1ª Gincana Caça aos Ovos nos Passos da Torta Capixaba



19h30 - Apresentação infantil Papa Léguas



21h - Show católico com Banda Rezza



0h - Encerramento.

