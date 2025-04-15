Páscoa no ES terá ovos de pudim, pipoca e chocolate de Dubai; veja lista

Na Páscoa, quando o assunto é chocolate, os ovos de colher roubam a cena. E o que não falta é criatividade nas confeitarias capixabas, que para 2025 investiram em versões de doces muito queridos pelo público, como pipoca caramelizada, pudim de leite condensado e o famoso chocolate de Dubai, atual queridinho da internet.
Guloseimas afetivas, como o bolo gelado de coco e o chocolate Nhá Benta, também ganharam suas releituras, com recheios elaborados e montagens criativas.
Se você ainda não escolheu o seu ovo nesta Páscoa, a lista abaixo pode servir de inspiração. Nela, reunimos cinco opções de dar água na boca, assinadas por confeiteiros do Espírito Santo, que custam a partir de R$ 75. Confira!
1
Para quem ama pipoca
Em alta na confeitaria, a pipoca caramelizada fez sua estreia na Páscoa da Chocolateria Brasil. Destaque entre as criações da chef Flávia Gama, o ovo de colher Pipoca Caramelizada tem casca de chocolate gold recheada com musse de chocolate, caramelo salgado, creme quatro leites da casa e uma camada de pipocas doces caramelizadas. Quanto: R$ 240 (G/450g) e R$ 75 (P/110g). A doceria tem duas lojas em Vitória: Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, e Rua Aleixo Neto, 195, Santa Lúcia (Casa Chocolateria Brasil). Mais informações: @chocolateriabrasil e (27) 99507-3130. FOTO: Agência Easy Marketing
2
Pudim na casca
A especialidade da confeitaria Alê do Pudim também virou recheio de ovos e barras de chocolate especialmente para a Páscoa. Além do Ovo Pudim, em casca de chocolate ao leite com recheio de pudim de leite condensado e cobertura de caramelo (R$ 80/350g), a loja aposta na barra de chocolate recheada com pudim e coberta de caramelo salgado (R$ 50/aprox. 360g). Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. Também no Shopping Mestre Álvaro, Serra. Mais informações: (27) 99322-3443 ou @aledopudim. FOTO: Camila Luz
3
Versão caprichada
O Nhá Benta, doce brasileiro à base de marshmallow coberto com chocolate, serviu de inspiração para Fernanda Altoé na Páscoa 2025 de seu ateliê, Soiô Doces. A confeiteira criou uma versão em ovo de colher com casca de chocolate meio amargo, cremoso de chocolate ao leite, doce de frutas vermelhas, marshmallow e crispy de chocolate belga (R$ 119/aprox. 350g). O ateliê fica na Rua Aleixo Netto, 92, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soiodoces e (27) 99917-4544. FOTO: Camila Luz
4
Recheio surpreendente
Um dos destaques da Mombee é o ovo escultural Coquinho, que imita o formato da fruta e traz no recheio o famoso bolo gelado de coco da casa. Sua casca combina chocolates branco e ao leite. Quanto: R$ 210 (aprox. 500g). Nesta semana, a doceria vai abrir normalmente de quarta a domingo, das 12h às 21h. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Loja 13, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @mombeedoceria e (27) 99801-7707. FOTO: Samuel Schneider
5
Queridinho da internet
Criado nos Emirados Árabes, o chocolate de Dubai viralizou na internet com sua combinação de creme de pistache, tahine e kadayif (massinha crocante típica dos doces árabes). No Espírito Santo, a guloseima ganhou releituras para a Páscoa, tanto em barras de chocolate quanto em ovos, como o da Viva Pâtisserie, da confeiteira Vivian Santiago. Nele, a casca trufada de chocolate ao leite e creme de pistache com kadaiyf vem em formato de gota e contém bombons de chocolate de Dubai em seu interior (R$ 180/350g). Av. Desembargador Lourival de Almeida, 108 A, Loja 7, Centro, Guarapari. Mais informações: @vivapatisserie1 e (27) 99918-3094. FOTO: PhotoLife