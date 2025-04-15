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Que delícia!

Páscoa no ES terá ovos de pudim, pipoca e chocolate de Dubai; veja lista

Seleção do HZ reúne cinco criações de confeiteiros capixabas produzidas de forma artesanal para esta temporada
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 15:55

Na Páscoa, quando o assunto é chocolate, os ovos de colher roubam a cena. E o que não falta é criatividade nas confeitarias capixabas, que para 2025 investiram em versões de doces muito queridos pelo público, como pipoca caramelizada, pudim de leite condensado e o famoso chocolate de Dubai, atual queridinho da internet. 
Guloseimas afetivas, como o bolo gelado de coco e o chocolate Nhá Benta, também ganharam suas releituras, com recheios elaborados e montagens criativas.
Se você ainda não escolheu o seu ovo nesta Páscoa, a lista abaixo pode servir de inspiração. Nela, reunimos cinco opções de dar água na boca, assinadas por confeiteiros do Espírito Santo, que custam a partir de R$ 75. Confira! 

1

Para quem ama pipoca

Em alta na confeitaria, a pipoca caramelizada fez sua estreia na Páscoa da Chocolateria Brasil. Destaque entre as criações da chef Flávia Gama, o ovo de colher Pipoca Caramelizada tem casca de chocolate gold recheada com musse de chocolate, caramelo salgado, creme quatro leites da casa e uma camada de pipocas doces caramelizadas. Quanto: R$ 240 (G/450g) e R$ 75 (P/110g). A doceria tem duas lojas em Vitória: Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, e Rua Aleixo Neto, 195, Santa Lúcia (Casa Chocolateria Brasil). Mais informações: @chocolateriabrasil e (27) 99507-3130. FOTO: Agência Easy Marketing    

2

Pudim na casca

A especialidade da confeitaria Alê do Pudim também virou recheio de ovos e barras de chocolate especialmente para a Páscoa. Além do Ovo Pudim, em casca de chocolate ao leite com recheio de pudim de leite condensado e cobertura de caramelo (R$ 80/350g), a loja aposta na barra de chocolate recheada com pudim e coberta de caramelo salgado (R$ 50/aprox. 360g). Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. Também no Shopping Mestre Álvaro, Serra. Mais informações: (27) 99322-3443 ou @aledopudim. FOTO: Camila Luz    

3

Versão caprichada

O Nhá Benta, doce brasileiro à base de marshmallow coberto com chocolate, serviu de inspiração para Fernanda Altoé na Páscoa 2025 de seu ateliê, Soiô Doces. A confeiteira criou uma versão em ovo de colher com casca de chocolate meio amargo, cremoso de chocolate ao leite, doce de frutas vermelhas, marshmallow e crispy de chocolate belga (R$ 119/aprox. 350g). O ateliê fica na Rua Aleixo Netto, 92, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soiodoces e (27) 99917-4544. FOTO: Camila Luz 

4

Recheio surpreendente

Um dos destaques da Mombee é o ovo escultural Coquinho, que imita o formato da fruta e traz no recheio o famoso bolo gelado de coco da casa. Sua casca combina chocolates branco e ao leite. Quanto: R$ 210 (aprox. 500g). Nesta semana, a doceria vai abrir normalmente de quarta a domingo, das 12h às 21h. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Loja 13, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @mombeedoceria e (27) 99801-7707. FOTO: Samuel Schneider

5

Queridinho da internet

Criado nos Emirados Árabes, o chocolate de Dubai viralizou na internet com sua combinação de creme de pistache, tahine e kadayif (massinha crocante típica dos doces árabes). No Espírito Santo, a guloseima ganhou releituras para a Páscoa, tanto em barras de chocolate quanto em ovos, como o da Viva Pâtisserie, da confeiteira Vivian Santiago. Nele, a casca trufada de chocolate ao leite e creme de pistache com kadaiyf vem em formato de gota e contém bombons de chocolate de Dubai em seu interior (R$ 180/350g). Av. Desembargador Lourival de Almeida, 108 A, Loja 7, Centro, Guarapari. Mais informações: @vivapatisserie1 e (27) 99918-3094. FOTO: PhotoLife

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