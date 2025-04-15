Páscoa no ES terá ovos de pudim, pipoca e chocolate de Dubai; veja lista

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Para quem ama pipoca

Em alta na confeitaria, a pipoca caramelizada fez sua estreia na Páscoa da Chocolateria Brasil. Destaque entre as criações da chef Flávia Gama, o ovo de colher Pipoca Caramelizada tem casca de chocolate gold recheada com musse de chocolate, caramelo salgado, creme quatro leites da casa e uma camada de pipocas doces caramelizadas. Quanto: R$ 240 (G/450g) e R$ 75 (P/110g). A doceria tem duas lojas em Vitória: Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, e Rua Aleixo Neto, 195, Santa Lúcia (Casa Chocolateria Brasil). Mais informações: @chocolateriabrasil e (27) 99507-3130. FOTO: Agência Easy Marketing

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Pudim na casca

A especialidade da confeitaria Alê do Pudim também virou recheio de ovos e barras de chocolate especialmente para a Páscoa. Além do Ovo Pudim, em casca de chocolate ao leite com recheio de pudim de leite condensado e cobertura de caramelo (R$ 80/350g), a loja aposta na barra de chocolate recheada com pudim e coberta de caramelo salgado (R$ 50/aprox. 360g). Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. Também no Shopping Mestre Álvaro, Serra. Mais informações: (27) 99322-3443 ou @aledopudim. FOTO: Camila Luz

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Versão caprichada

O Nhá Benta, doce brasileiro à base de marshmallow coberto com chocolate, serviu de inspiração para Fernanda Altoé na Páscoa 2025 de seu ateliê, Soiô Doces. A confeiteira criou uma versão em ovo de colher com casca de chocolate meio amargo, cremoso de chocolate ao leite, doce de frutas vermelhas, marshmallow e crispy de chocolate belga (R$ 119/aprox. 350g). O ateliê fica na Rua Aleixo Netto, 92, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soiodoces e (27) 99917-4544. FOTO: Camila Luz

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Recheio surpreendente

Um dos destaques da Mombee é o ovo escultural Coquinho, que imita o formato da fruta e traz no recheio o famoso bolo gelado de coco da casa. Sua casca combina chocolates branco e ao leite. Quanto: R$ 210 (aprox. 500g). Nesta semana, a doceria vai abrir normalmente de quarta a domingo, das 12h às 21h. Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Loja 13, Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @mombeedoceria e (27) 99801-7707. FOTO: Samuel Schneider

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Queridinho da internet