Pitadas

Gelatos de graça marcam inauguração de sorveteria em Vitória

Distribuição vai acontecer na nova unidade da Borelli. Veja também: Bontà na Olimpíada da Pizza e projeto Fazedores de Café no ES

Com quatro lojas em funcionamento no Espírito Santo , a franquia paulista Gelato Borelli acaba de anunciar a inauguração de mais uma unidade em Vitória. Será no dia 25 de junho, próxima quarta-feira, com distribuição gratuita de gelatos das 16h às 22h. >

Pizzaiola do ES em concurso internacional

A competição é organizada pela AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), que no Espírito Santo certifica as pizzarias Bontà, de Vila Velha, e Vallino, de Domingos Martins, com o selo de autêntica pizza ao estilo napolitano. >

Projeto social para formar baristas no ES

Em sua estreia na capital capixaba, o projeto Fazedores de Café por Nescafé está com inscrições abertas para formar gratuitamente jovens baristas. A iniciativa, que já capacitou centenas de participantes em todo o Brasil, acontecerá entre os dias 23 e 27 de junho, das 8h às 17h30, na sede do HUB ES+, localizada na Praça Costa Pereira, 30, no Centro de Vitória. Voltado para jovens entre 18 e 29 anos, o curso é direcionado a moradores de Vitória ou de regiões próximas que estejam em situação de vulnerabilidade social. Para participar, é necessário ter disponibilidade integral durante o período da formação e alguma afinidade com o universo do café. São 15 vagas disponíveis, e os selecionados receberão formação completa, incluindo conteúdo teórico e prático sobre técnicas de barismo, com aulas de profissionais renomados do mercado de cafés. Além disso, os alunos terão alimentação diária e reembolso do transporte público. As inscrições devem ser feitas por meio deste link.