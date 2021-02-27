Escultor famoso do ES registra 40 anos de carreira em livro de arte

José Carlos Vilar Crédito: Fabricio Saither

O escultor José Carlos Vilar, 71, tem o talento de transformar o ferro em arte. Há mais de 40 anos esculpindo ferro, o artista se propõe a fazer esculturas monumentais e vai registrar essa trajetória com o lançamento do livro ""José Carlos Vilar - Fortuna crítica", com organização da professora e curadora Neusa Mendes, que reunirá textos de críticos, artistas e professores, em uma edição bilíngue. Nuno Ramos, Evandro Salles de Sá, Rosana Paste e João Wesley contam a carreira do artista em períodos distintos.

O livro-arte, com capa dura e fotos de Vitor Nogueira e design gráfico de Anaise Peronea, entra na gráfica no início de março. Será distribuído a historiadores, curadores, estudantes de arte, colecionadores e bibliotecas públicas.

Segundo Vilar, a ideia do livro nasceu devido ao interesse da Arcelor, produtora de aço do ES. "A empresa aprecia a produção das minhas esculturas. Já adquiriram algumas obras. Diante dessa aproximação, propus a edição do livro e a ideia foi muito bem recebida. Não me ocorreu em comemorar os anos de minha produção, mas sim , deixar um registro significativo de minha produção", conta o artista.

Escultura de José Carlos Vilar, artista do ES Crédito: VITOR NOGUEIRA

"Este livro constitui-se como um importante e necessário documento para contextualização, registro e divulgação da vasta e singular produção artística de José Carlos Vilar, um dos mais importantes artistas da história do Espírito Santo, assim como do Brasil." Neusa Mendes - Organizadora do livro "José Carlos Vilar - Fortuna crítica"

PARABÉNS, CARLÃO!

Carlão é um dos líderes do cooperativismo no ES Crédito: Divulgação

O superintendente do Sistema OCB ES , Carlos André Santos de Oliveira, o Carlão, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae ES, representando o cooperativismo capixaba, numa eleição histórica por unanimidade, recebendo 13 votos das 13 entidades que compõem o colegiado (Aderes, Bandes, BB, CEF, Faciapes, Faes, Fecomércio, Fetransportes, Findes, Ideies, OCB/ES, Ufes e Sebrae Nacional).

OPEN HOUSE

Rosney Wetler e Letícia Dalvi: em happening na Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

CAPIXABA DE SUCESSO

O presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Tasso Lugon, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais da Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep) para a gestão 2021/2022. A eleição foi realizada nesta sexta-feira (26) durante reunião virtual que envolveu representantes dos órgãos públicos estaduais de TI de todo o País, filiados à Abep. Na avaliação de Lugon, é fundamental dar continuidade ao trabalho de transformação digital na administração pública brasileira.

MISS E MÃE

Stephany Pin: à espera de Valentim Crédito: Léo Gurgel

RR NEWS

Mônica Demoner reúne as amigas neste sábado (27) para sua despedida de solteira. O casamento religioso com Henrique Menezes será no dia 20 de março, na Igreja Santa Rita, e recepção no Le Buffet Master.

Andrezinho Castro recebe neste domingo (28), em sua área de lazer, o Clube do Samba, composto por grandes músicos, que se reúnem há cinco anos para tocar sambas históricos.

O poeta, historiador e membro da Academia Espírito-santense de Letras Fernando Achiamé e as arquitetas e urbanistas Viviane Pimentel e Daniela Bissoli são os convidados da roda de conversa realizada no programa Café com IBC, que terá como tema “A preservação dos galpões do IBC e da história capixaba”. A live que está marcada para a próxima quarta-feira (03/03), às 19h, será mediada por Otavio de Castro. Arquiteto e urbanista e Conselheiro do IAB-ES. A conversa será sobre a relevância histórica dos Galpões do IBC e as diversas possibilidades de novos usos coletivos para eles.

Moisés Nascimento se prepara para lançar o departamento kids em sua agência Casting Development, representante da FORD Models no estado. O agente e Scouter, que há 13 anos vem descobrindo Tops nacionais e internacionais como Mariana Barcelos, Nabila Sedar e Ingrid Olliveira, vai abrir espaço em seu casting para crianças a partir de 3 anos.