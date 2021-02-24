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Renata Rasseli

Capixaba lança grife de leque, o acessório que voltou à cena fashion

A publicitária do ES, Vanessa Braun, radicada no Rio de Janeiro, criou a Abanos, com a proposta de resgatar o uso do leque

Públicado em 

24 fev 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Leques da marca Abanos
Leques da marca Abanos Crédito: Divulgação
A publicitária capixaba Vanessa Braun, 47 anos, radicada há 15 no Rio de Janeiro, resolveu resgatar o leque, um acessório que andava esquecido, mas está de volta à cena fashion. Há três meses, em meio à pandemia, Vanessa criou a Abanos, uma marca de leques com estampas exclusivas de orquídeas e bromélias, inspiradas nas flores de Margaret Mee e assinadas pela designer carioca Fabiola Gréco. 
"A abanos se inspira no feminino, na poesia, nas bolsas das nossas mães, tias, avós e bisas, em seus colos acolhedores e trejeitos fascinantes. O leque expira a feminilidade das mulheres das nossas vidas", diz Vanessa, que vende sua linha pelo Instagram @abanosleques. 
Estreante como empreendedora, Vanessa prepara ainda um colab em parceria com a marca As Maias, uma referência em cestas para presente no ES, para o Dia Internacional da Mulher. "Faremos kits de orquídeas, bromélias, leques, espumante e chocolate para presentear as mulheres no seu mês", adianta Vanessa.

ANIVERSÁRIO

Alexandra Herkenhoff, Solange e Mário Herkenhoff e Leonardo Prata: celebrando os 2 anos de Jorge
Alexandra Herkenhoff, Solange e Mário Herkenhoff e Leonardo Prata: família reunida para celebrar os 2 anos de Jorge, em Fradinhos, Vitória Crédito: Divulgação

NOVA COLEÇÃO

Nossa designer de joias Carolina Neves lança novas peças para sua mais recente coleção Vida, que tem como propósito trazer uma reflexão sobre o que realmente importa na vida. A coleção se complementa com um anel de dedinho, um colar conceitual e quatro novos pingentes com significados positivos como amor, saúde, proteção e luz, idealizadas em desenhos de medalhas, coração com asas, pílulas, olho grego e sol.

BELEZA CAPIXABA

A beleza de Bianca Cangini com joias de Karla Bautz e robe exclusivo assinado por Chris Trajano
A beleza de Bianca Cangini com joias de Karla Bautz e robe exclusivo assinado por Chris Trajano Crédito: Vinicius Nunes

NOVO ENDEREÇO

Mais espaçosa e repaginada, a loja de brinquedos educativos João-de-Barro acaba de se mudar para a Avenida Rio Branco, na Praia do Canto. O ambiente agora conta com dois andares para os pequenos clientes terem mais espaço para interagir com os brinquedos. Além de lúdicas e criativas, todas as peças são feitas de madeira reflorestada ou material reciclado. A loja conta ainda com brinquedos inclusivos, criados especialmente para crianças com deficiências. O proprietário João Pedro Colnago já recebe os amigos e clientes no novo endereço.

FAMÍLIA

Maira, Meire, Rafaela, Patricia e Simone Amorim
Maira, Meire, Rafaela, Patricia e Simone Amorim: encontro na Aleixo Neto, Praia do Canto Crédito: Léo Gurgel

CLUBE DO LIVRO

A Câmara Temática de Recursos Humanos, coordenada pelo administrador e professor Luiz Carlos Araújo, lança neste mês de fevereiro, o primeiro Clube do Livro destinado a potencializar a carreira dos profissionais que atuam na área. Inédita, a iniciativa vai contar com encontros mensais e online para discutir livros atuais e relevantes para o mundo da gestão de pessoas. A participação é gratuita e basta enviar uma mensagem para o grupo Clube do Livro no whatsapp pelo link bit.ly/clubedolivroCRAES.

FÉRIAS

Karina e Marcio Pedra, Larissa Cabral e Raphael Abad, em Caravelas, na Bahia, curtindo dias de descanso
Karina e Marcio Pedra, Larissa Cabral e Raphael Abad: curtindo dias de descanso, em Caravelas, na Bahia  Crédito: Divulgação

PRA ELAS

Sob o comando de Aretusa Araújo, Camola Alvarellos, Cláudia Bolsanello e Valéria Aquino, acontece nesta quinta-feira (25), a 1ª edição do Meeting Empresarial Feminino. O encontro reunirá empresárias de diversas áreas para avaliarem o mercado para elas, as oportunidades, tendências e negócios. O encontro será no Cerimonial Espaço Casa 188.

QUERIDOS DE RR

Miguel e Marli Bassini
Miguel e Marli Bassini: jantar na Aleixo Neto, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Gorete Thorey recebe nesta quarta-feira (24), em sua galeria, para a abertura da exposição "Exercícios do Olhar. Agaves", da artista Regina Chulam. 
A farmacêutica Raigna Vasconcelos está entre as embaixadoras do Baile da Capa 2021, evento promovido por Marlon Vianna, que vai acontecer no dia 6 de março no Le Buffet Master.
Léo de Paula e Renato Bourguignon
Léo de Paula e Renato Bourguignon; um brinde, no Boteco do João, em Santa Martha, Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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