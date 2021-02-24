Capixaba lança grife de leque, o acessório que voltou à cena fashion

A publicitária capixaba Vanessa Braun, 47 anos, radicada há 15 no Rio de Janeiro, resolveu resgatar o leque, um acessório que andava esquecido, mas está de volta à cena fashion. Há três meses, em meio à pandemia, Vanessa criou a Abanos, uma marca de leques com estampas exclusivas de orquídeas e bromélias, inspiradas nas flores de Margaret Mee e assinadas pela designer carioca Fabiola Gréco.
"A abanos se inspira no feminino, na poesia, nas bolsas das nossas mães, tias, avós e bisas, em seus colos acolhedores e trejeitos fascinantes. O leque expira a feminilidade das mulheres das nossas vidas", diz Vanessa, que vende sua linha pelo Instagram @abanosleques.
Estreante como empreendedora, Vanessa prepara ainda um colab em parceria com a marca As Maias, uma referência em cestas para presente no ES, para o Dia Internacional da Mulher. "Faremos kits de orquídeas, bromélias, leques, espumante e chocolate para presentear as mulheres no seu mês", adianta Vanessa.
ANIVERSÁRIO
NOVA COLEÇÃO
Nossa designer de joias Carolina Neves lança novas peças para sua mais recente coleção Vida, que tem como propósito trazer uma reflexão sobre o que realmente importa na vida. A coleção se complementa com um anel de dedinho, um colar conceitual e quatro novos pingentes com significados positivos como amor, saúde, proteção e luz, idealizadas em desenhos de medalhas, coração com asas, pílulas, olho grego e sol.
BELEZA CAPIXABA
NOVO ENDEREÇO
Mais espaçosa e repaginada, a loja de brinquedos educativos João-de-Barro acaba de se mudar para a Avenida Rio Branco, na Praia do Canto. O ambiente agora conta com dois andares para os pequenos clientes terem mais espaço para interagir com os brinquedos. Além de lúdicas e criativas, todas as peças são feitas de madeira reflorestada ou material reciclado. A loja conta ainda com brinquedos inclusivos, criados especialmente para crianças com deficiências. O proprietário João Pedro Colnago já recebe os amigos e clientes no novo endereço.
FAMÍLIA
CLUBE DO LIVRO
A Câmara Temática de Recursos Humanos, coordenada pelo administrador e professor Luiz Carlos Araújo, lança neste mês de fevereiro, o primeiro Clube do Livro destinado a potencializar a carreira dos profissionais que atuam na área. Inédita, a iniciativa vai contar com encontros mensais e online para discutir livros atuais e relevantes para o mundo da gestão de pessoas. A participação é gratuita e basta enviar uma mensagem para o grupo Clube do Livro no whatsapp pelo link bit.ly/clubedolivroCRAES.
FÉRIAS
PRA ELAS
Sob o comando de Aretusa Araújo, Camola Alvarellos, Cláudia Bolsanello e Valéria Aquino, acontece nesta quinta-feira (25), a 1ª edição do Meeting Empresarial Feminino. O encontro reunirá empresárias de diversas áreas para avaliarem o mercado para elas, as oportunidades, tendências e negócios. O encontro será no Cerimonial Espaço Casa 188.
QUERIDOS DE RR
RR NEWS
Gorete Thorey recebe nesta quarta-feira (24), em sua galeria, para a abertura da exposição "Exercícios do Olhar. Agaves", da artista Regina Chulam.
A farmacêutica Raigna Vasconcelos está entre as embaixadoras do Baile da Capa 2021, evento promovido por Marlon Vianna, que vai acontecer no dia 6 de março no Le Buffet Master.