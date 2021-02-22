FOTOS: Decoradora famosa do ES celebra 70 anos com missa em Guarapari

Germana, a aniversariante Rita Garajau e Benício: celebrando 70 anos com os filhos e amigos Crédito: Mônica Zorzanelli

Devota de Santa Rita de Cássia, Rita Garajau comemorou seu aniversário de 70 anos, com uma missa, neste domingo (21), na Igreja Nossa Senhora da Conceição, Antiga Matriz, em Guarapari. Pisciana festeira, Rita resolveu não deixar a data em branco, e reuniu poucos amigos e familiares, após a missa, para um brunch, ao lado da igreja. "O momento da pandemia é muito difícil pra todos nós, mas com fé e esperança a vida renasce. Assim, com uma missa, resolvi comemorar 70 anos agradecendo por tudo que vivi e por chegado até aqui com saúde", disse a aniversariante.

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Aniversário de Rita Garajau

TUTTI ITALIANI!

Cilmar Franceschetto, Padre Renato Criste, governador Renato Casagrande e a primeira-dama, Virgínia Casagrande: na missa em comemoração ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Hélio Filho

Foi belíssima a missa em comemoração ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, neste domingo (21), celebrada em idioma italiano, na Catedral Metropolitana de Vitória. A data foi instituída em 2008 por um projeto de lei apresentado pelo então senador Gerson Camata, ele mesmo de origem italiana.

Organizada pela Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo, a celebração foi presidida pelo padre Renato Criste, super fluente em italiano, por sinal, e contou com a presença de autoridades descendentes de italianos, como o governador Renato Casagrande, representantes das associações de italianos, Cilmar Franceschetto e Rosa Maioli, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, e representantes dos municípios de colonização italiana no ES, como Venda Nova, Santa Teresa, Aracruz, Marilândia, Vila Pavão, Nova Venécia e Castelo.

Durante a celebração foram executados os hinos do Brasil e da Itália. No meio da celebração, houve uma queda de energia, na catedral, mas os participantes fizeram bonito e encerraram a missa cantando "Mérica, Mérica", um hino do folclore italiano, à capela.

CASAMENTO

Barbara Altoé e Cassio Piassi: sim-sim intimista, no restaurante Aleixo, na Praia do Canto, Vitória Crédito: Léo Gurgel

CONSÓRCIOS COMO INVESTIMENTOS

Você sabia? Em termos de receita, os negócios em consórcio somaram, entre janeiro e dezembro do ano passado, R$ 163,63 bilhões, fruto dos investimentos de mais de R$ 7,83 milhões de participantes ativos no Brasil. O especialista no ramo Vinícius Santos alerta que muitos investidores optam pelo consórcio enquanto um investimento por conta da facilidade de assumir uma pequena parcela mensal sem a necessidade de se descapitalizar. "No momento da contemplação de um imóvel, é possível adquirir o bem e ainda deixar o valor que não foi usado na compra do imóvel alocado em outra aplicação, tendo um rendimento paralelo ao consórcio. Essa modalidade tem tomado força principalmente entre investidores que buscam imóveis visando ter rentabilidade com recebimento de aluguéis. Sendo assim, com um planejamento bem feito, o aluguel do imóvel adquirido paga a parcela do consórcio e ainda sobra uma parte para um novo investimento", explica.

JANTAR

Bianca e Jorge Nicchio: celebrando a vida, depois de Jorge ter vencido a Covid-19! Crédito: Mônica Zorzanelli

TREND DECÓR

Uma pesquisa conduzida pelo site Modsy, um serviço americano de decoração de interiores online, aponta tendências a respeito do comportamento do público sobre decoração em 2021. De acordo com o site, as pessoas deram preferência para o conforto, contato com a natureza e não queriam nada muito da moda o decór. Carlos Marianelli, diretor da Compose, explica que a pandemia influenciou as preferências. “A busca por conforto e aconchego em casa se tornou algo essencial. Por isso, funcionalidade será uma das principais preocupações dos consumidores, junto com a valorização da madeira, dos produtos naturais e do retrô, tudo o que traz sensação de aconchego para os ambientes”, diz Marianelli.

QUERIDOS DE RR