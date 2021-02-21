Empresa do ES comemora 80 anos com série de lives sobre confeitaria

Eduarda Buaiz, diretora-geral da Buaiz Alimentos Crédito: Caca Lima/Divulgação

A diretora-geral da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, dá início a uma série de #liveReginaEspecial80anos na próxima semana. Durante todo o ano, o perfil da Buaiz Alimentos no Instagram, inspirado nos 80 anos que a empresa completa em 2021, contará com programação especial de transmissões ao vivo para compartilhar receitas e outras experiências que envolvem a confeitaria. A primeira acontece na próxima terça-feira, às 16h30, com a chef Andrea Souto, que vai ensinar a preparar um tradicional bolo 3 leches.

PEDRA AZUL

Duaine Clements, Cida Gomes, Harum Katharian e Gustavo Vervloet: em noite de alta gastronomia em Pedra Azul Crédito: Léo Gurgel

RETROSPECTIVA DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Com 27 anos de estrada, o Festival de Cinema de Vitória, sob a batuta de Lúcia Caus, apresenta um recorte especial e comemorativo da sua história. No dia 24 de fevereiro, no canal de YouTube do evento, a partir das 19 horas, entra no ar a mostra retrospectiva Festival de Cinema de Vitória: Panorama Diversidade 27 Anos. Em formato totalmente online e gratuito, serão exibidos 20 filmes divididos em três mostras: Panorama Brasil, Panorama Espírito Santo e Panorama Diversidade. Com curadoria do cineasta, escritor e pesquisador na área audiovisual, Erly Vieira Jr, e do produtor audiovisual e curador, Waldir Segundo, os filmes ficam disponíveis até o dia 26 de março. A programação também inclui um curso de formação em produção e o lançamento da Revista Panorama

MALDIVAS

Dayane Barros e Mariana Laranja: férias nas Maldivas Crédito: Divulgação

PROJETOS PARA 2021

Fernando Aguiar, diretor comercial e de marketing da Samp, recebeu corretores da operadora em um evento híbrido reunindo mais de 200 vendedores, divididos entre o virtual e o presencial. O encontro marcou o lançamento dos projetos de 2021 – ano em que a Samp completa 30 anos - e foi a oportunidade para a premiação da campanha de vendas do ano passado. Os vencedores receberam vouchers de viagens para Argentina, Uruguai e Chile.

QUERIDAS DE RR

Suely Faiçal, Ivana e Alba de Tassis: jantar em Pedra Azul Crédito: Léo Gurgel

PETIT COMITÉ

Clara Pais recebe um pequeno grupo no dia 23, terça-feira, às 19 horas, para celebrar os profissionais parceiros de sua loja que lideram o Programa Experiência Emidio Pais de 2020 e anunciar às boas novas de 2021. Ao contrário do ano passado, quando o evento aconteceu em meio a um animado baile de carnaval, a comemoração deste ano será mais intimista, com decoração oriental e culinária japonesa, seguindo todos os protocolos de saúde.

MONTANHAS CAPIXABAS

Marlilson Sueiro e Janine Manhães: em noite de boa, na Pedra Azul Crédito: Léo Gurgel

MINHA CASA, MINHA VIDA

Ana Paula Gatti, gerente de incorporação da Metron, entregou as chaves para os moradores da última etapa do Via Jardins, em Morada de Laranjeiras. Cerca de 80 famílias já estão de apartamento novo. O empreendimento está enquadrado no Minha Casa, Minha Vida e faz parte das 1.885 unidades de um e dois quartos, neste perfil, que a empresa já construiu e entregou na Serra.

NOITE GASTRONÔMICA

Vinicius Garcia e Danielle Oliveira: jantar harmonizado nas montanhas capixabas Crédito: Léo Gurgel

RR FLASHS

Devota de Santa Rita de Cássia, Rita Garajau celebra neste domingo (21) seus 7.0 com uma missa, seguida de brunch, na Antiga Igreja da Matriz, em Guarapari.

Rebeca Duarte acaba de lançar sua nova coleção de Páscoa 2021, que inclui toalhas, sousplat, jogos americanos e almofadas.

Karina Mazzini acabar de concluir uma reforma em sua clínica de dermatologia. "A clínica ganhou 8 salas, com espaço exclusivo para tratamento capilar, outra pra tratamento corporal e a minha sala de atendimento para tratamentos faciais ficou linda", conta.