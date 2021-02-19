Cachaça especial do ES conquista mercado nacional de destilados

CPretiosa Sassafrás Crédito: Divulgação

O produtor de cachaças Adwalter Menegatti acaba de lançar um rótulo especial e limitado da sua cachaça Santa Terezinha. Trata-se de um pequeno lote produzido a partir da descoberta casual de uma armazenagem esquecida por dez anos em tonéis de canela sassafrás. De tão potente e majestoso, o novo destilado batizado de Pretiosa Sassafrás vem conquistando renomados apreciadores de cachaça e mercados exigentes de todo o país, incluindo restaurantes de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. A bebida também está presente em estados das regiões Norte e Nordeste e tem demanda para exportação.

Produzida nas montanhas capixabas, a cachaça Pretiosa Sassafrás possui paladar e aroma bem intensos, emprestados dos barris de Canela Sassafrás. De coloração acobreada, o destaque vai para sua fragrância frutada e adocicada (cerejas e ameixas em calda), complementada com flores de jasmim e alfazema. Aos paladares mais apurados, o sabor concentrado, a textura densa e seu toque marcantemente adocicado lembram vinhos de colheita tardia, a ice wines ou a Jerez.

A bebida conta com teor alcoólico de 38%, adequado a todos os palatos. É indicada para abrir o apetite, beber gelada no verão ou em temperatura ambiente nos dias mais frios. Por suas características, a cachaça harmoniza com sobremesas, sendo também ideal para fechar uma refeição, fazendo, em um registro tropical, o papel de um bom Porto.

ANIVERSÁRIO

Izabel de Souza, Chloé, aniversariante Ana Paula Rody, Guilherme e Christiano: parabéns pra você em família Crédito: Divulgação

DESFILE PET VIRTUAL

O empresário Eder Mota, da Realiza Editora e Eventos, promove mais uma edição do Pet Folia, que faz parte do maior evento pet do estado, a Pet Fair ES. Para participar da ação é só postar uma foto do pet – até dia 17 de fevereiro – com a sua melhor fantasia, arrasando na folia dentro de casa e marcar @petfaires. A foto mais curtida, até o dia 21 de fevereiro, vai render um presente especial para o pet e outro para o seu tutor.

COMEMORAÇÃO

A empresária Andrea Valverde comemorou o sucesso dos 7 anos de pâtisserie, na Praia da Costa. Crédito: Cloves Louzada

CONFRARIA GOURMET

Ildo Steffen realiza a primeira Confraria Gourmet do Steffen Centro de Eventos, no dia 25 de fevereiro. O projeto busca convidar um chef a cada edição para ensinar a preparar pratos especiais acompanhado da degustação de rótulos exclusivos de cervejas e vinhos. O lançamento será com o chef Robson Della Fonte.

MANGUINHOS

Andrea de Pinho e Michel Lopes: dia de sol e mar, em Manguinhos Crédito: Divulgação

FUTURO DA CONTABILIDADE

O CEO da Academia Financeira, Carlos Bispo, reúne um grupo de contadores para uma manhã de palestras online, no próximo sábado, dia 20. O tema será as tendências para o mercado contábil-financeiro em 2021. Entre os convidados estão a Diretora da Fundação Napoleon Hill no ES, Juliana Costa, a presidente do CRC-ES, Carla Tasso, além dos empresários das áreas contábil e de finanças, Milza Fernandes, Fernando Lima e Tamires Endringer.

FAMÍLIA

Nilson Lourenço, Brígida Alexandre e Lucas Alexandre: em Manguinhos Crédito: Edna Siqueira

SUPERANDO DESAFIOS

Aluna do curso de Administração da Estácio e ex-atleta olímpica brasileira, Laís Souza vai ministrar a palestra “Superando Desafios” no dia 22 de fevereiro, segunda-feira, a partir das 19h, com transmissão por meio do Instragam @estacioes_oficial. O encontro será mediado pela Gerente Acadêmica da Estácio no Espírito Santo, Marisa Lopes.

FUNCIONAL COMBAT

A Bodytech realiza neste sábado, 20, às 10 horas, no BT Home, um aulão especial de funcional Combat com o professor Alex Ribeiro. A aula será no Zoom, com 40 minutos de exercícios com o peso do próprio corpo e movimentos clássicos de luta, como socos e chutes, e será aberta para não clientes também. Quem quiser participar, basta acessar o link bit.ly/aulaocombat e não precisa ter equipamento em casa.

MONTANHAS CAPIXABAS

Os noivos Julianne Wagmacker e Fernando Lindenberg: nas montanhas capixabas Crédito: Divulgação

RR FLASHS

Alexandre Loyola convida para a inauguração da Imobiliária Re/Max Performance, na próxima terça-feira (23), na Rua Eurico de Aguiar, em Vitória.

Save the date! Cristiane Guedes e Rafael Telles inauguram no dia 10 de março, a 1ª franquia no ES da Uza Shoes, no Shopping Vitória.

Fernanda Prates acaba de lançar sua segunda coleção de óculos de sol. Entre os seis novos modelos, estão os quadrados com tachas e um de onça retrô.

Ana Paula Peterle comemora 18 anos, ao lado da mãe Joelma e de familiares, neste sábado (20), no Vila Parque Boliche, no Boulevard Shopping em Vila Velha.

A fisioterapeuta Paula Bragança é a convidada de um grupo de empresários do BNI de Vitória para apresentar nesta sexta-feira (19), sua palestra "Microfisioterapia: Como a sua história de vida pode causar dor?”. No evento, ela vai falar sobre como a microfisioterapia atua profundamente na limpeza das nossas memórias celulares, aquelas memórias que ficaram enraizadas nos nossos corpos em resposta a um trauma ou uma situação de sofrimento que pode ter sido recorrente nas nossas vidas.