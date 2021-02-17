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Renata Rasseli

FOTOS: Torneio de tênis agita o feriadão na Aldeia, em Guarapari

Em 2021, o tradicional torneio do ES, que acontece no condomínio badalado de Guarapari,  completou 31 anos com a inclusão da modalidade beach tênis

Públicado em 

17 fev 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lucas Vargas, Nazareth Miranda, Rodolfo Feliz, Gabi Miranda e Rafael Miranda
Lucas Vargas, Nazareth Miranda, Rodolfo Feliz, Gabi Miranda e Rafael Miranda: participantes do 31º Torneio de Tênis da Aldeia Crédito: Marina Monteiro
O tradicional Torneio de Tênis da Aldeia movimentou mais uma vez o badalado condomínio Aldeia da Praia, neste carnaval 2021. A 31ª edição contou com uma novidade: a inclusão do beach tênis.  O torneio encerrou nesta  terça-feira (16) com entrega de troféus, prêmios,  brindes e uma homenagem ao ex-participante e um dos fundadores do torneio, Jônice Tristão, que faleceu no último dia 9 de janeiro. A viúva Ilza Tristão e o filho Ronaldo Tristão receberam a homenagem. Confira fotos de campões e participantes da competição na galeria abaixo:
Francisco Machado, Ronaldo Tristão, Ilza Tristão e Aloízio Faria
Francisco Machado, Ronaldo Tristão, Ilza Tristão e Aloizio Faria: homenagem a Jônice Tristão no Torneio de Tênis da Aldeia Crédito: Marina Monteiro
Aloízio Faria, Paulo Henrique Corrêa e Francisco Machado
Aloízio Faria, Paulo Henrique Corrêa e Francisco Machado Crédito: Divulgação

31º Torneio de Tênis da Aldeia

PERDA DE MEMÓRIA RECENTE

A campanha Fevereiro Roxo, focada na prevenção e na conscientização do Mal de Alzheimer, da fibromialgia e do lúpus, traz uma série de alertas importantes. No caso do Alzheimer, o neurologista da Samp Paulo Roberto Rosa alerta que o maior comprometimento se refere às memórias recentes. “Informações que aconteceram há pouco tempo tendem a não ser registradas de forma adequada. É comum que o paciente esqueça o que comeu naquele dia ou um telefonema que acabou de fazer, mas ainda se lembre de fatos antigos. Com o passar do tempo, as lembranças do passado também podem ser atingidas”, explica.

ALDEIA DA PRAIA

Felipe Carone é Gabriela Decottignies, Sergio e Liege Carlos, Junior e Marcia Carone, Dalva e Willian Carone
Felipe Carone e Gabriela Decottignies, Sergio e Liege Carone, Júnior e Marcia Carone, Dalva e Willian Carone: feriado em família Crédito: Divulgação

PESCOÇO NA MIRA

Um estudo realizado pela Universidade de Chung-Ang, na Coreia do Sul, país que é referência em beleza no mundo, mostrou que grande parte das mulheres com menos de 30 anos já apresenta vincos no pescoço, quando o natural seria após os 40. A médica Julianne Wagmacker explica que o vilão são os smartphones. “O fato de ficar com o olhar para baixo várias vezes ao dia provoca linhas que aos pouco vão se tornando rugas. Uma pele fina e carente de glândulas sebáceas, a área fica difícil de ser hidratada, por isso é importante investir em hidratantes e filtro solar, além de uma postura adequada”, ensina a médica.

PEDRA AZUL

Denise Gazzinelli, Vinicius e Hannah Gazzinelli: em Pedra Azul
Denise Gazzinelli, Vinicius e Hannah Gazzinelli: feriado em Pedra Azul Crédito: Divulgação

FESTIVAL TORTA BLACK ON-LINE

Tradicional no calendário de eventos capixabas, o Festival Torta Black, realizado pelo Instituto Manguerê, entra em sua quinta edição neste ano e será realizado em formato 100% virtual, nos dias 05 e 06 de março. Serão 7 horas de programação com shows, painéis com debates voltados para a cultura negra, performances de DJs e grafiti. Como em todo ano, um expoente da cultura negra é escolhido para ser homenageado durante o evento. Alcione Dias, CEO do Instituto Manguerê e coordenadora do festival, revela que o nome da vez é Mestre Zé Bento, fundador da primeira banda de congo mirim do Espírito Santo, que receberá um troféu personalizado por sua contribuição ao cenário cultural capixaba.

RR FLASHS

Lilian Rabinovitch e Juliana Magalhães
Lilian Rabinovitch e Juliana Magalhães: restaurante à beira mar do Canal de Camburi Crédito: Divulgação
Lilian Rabinovitch e Juliana Magalhães curtiram o carnaval em Vitória e degustaram as delícias do Alas, no Barro Vermelho
Jaque Devens escolheu a árvore para estampar a nova logomarca de sua empresa de mesa posta.  "A mesa posta, assim como a árvore, transmite fundamentalmente a ideia de vida. É em torno da mesa que famílias e amigos conversam e fortalecem a relação", diz a table designer.
O advogado Leandro da Costa Barreto acaba de ser nomeado membro da Comissão de Direito Urbanístico e Fundiário Urbano na OAB-ES. A nova comissão foi definida hoje (11) pelo presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho. Barreto também participa da Comissão de Direito Imobiliário da subseção Guarapari.
Dorion Soares se prepara para retomar as atividades no exterior. O designer de joias cumpre esta semana quarentena em Cancún e logo segue para Miami e Nova York, onde também possui um Showroom de fornecimento de gemas para o mercado Americano. Dorion fica até final de março para novas adaptações na empresa.
Margareth, Maita, Marilena e Alice Catarina: papricando seu Aquiles Mota, no Rio
Margareth, Maíta, Marilena e Alice Catarina Mota: paparicando seu Aquiles Mota, de 96 anos,  no Rio Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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