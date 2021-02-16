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Renata Rasseli

FOTOS: Capixabas escolhem destinos de natureza para curtir o carnaval

Queridos de RR se isolam em destinos como Trancoso, na Bahia, Angra dos Reis, no Rio, e Caparaó, no ES  neste feriadão

Públicado em 

16 fev 2021 às 02:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Serginho Carone, Maria Eduarda Soares Carone, Mariana Carone, Andreia Carone e Felipe Massari: passeio de lancha em Angra dos Reis
Serginho Carone, Maria Eduarda Soares Carone, Mariana Carone, Andreia Carone e Felipe Massari: passeio de lancha em Angra dos Reis Crédito: Divulgação
O carnaval mais diferente dos últimos 100 anos se despede nesta terça-feira (16) sem desfiles de escola de samba, sem bloquinhos na rua, sem marchinhas e sem samba no pé. Mas os queridos de RR aproveitaram o feriadão para se isolar em locais onde a natureza faz o seu espetáculo, seja à beira do mar ou perto de cachoeiras.   Destinos como Trancoso, na Bahia, Angra dos Reis, no Rio, e Caparaó, no ES, foram alguns dos preferidos neste feriadão. Confira as fotos: 
Carol Morales Mota e Ada Mota: em Trancoso, Bahia
Carol Morales Mota e Ada Mota: em Trancoso, Bahia Crédito: Divulgação
Rafaela De Prá, Patrícia Louzada e Jacqueline Baptista: passeio de lancha em Porto Seguro
Rafaela De Prá, Patrícia Louzada e Jacqueline Baptista: passeio de lancha em Porto Seguro Crédito: Divulgação
Ana Paula Castro e a filha Maria: em Trancoso
Ana Paula Castro e a filha Maria: em Trancoso, Bahia Crédito: Divulgação
Guto de Paula e Alessandro De Prá: passeio de lancha em Porto Seguro
Guto de Paula e Alessandro De Prá: passeio de lancha em Porto Seguro Crédito: Divulgação
Clara Pignaton e Albanize Monteiro: no Caparaó
Clara Pignaton e Albanize Monteiro: no Caparaó Crédito: Divulgação
Sany Delana, Mariana Sandri, Renata Gomes, André Poubel e Fabiana Croce
Sany Delana, Mariana Sandri, Renata Gomes, André Poubel e Fabiana Croce: no Mirante do Caparaó Crédito: Divulgação
Rossana Pego, Eliezer Pontes, Lilia Brandao e Marcos Patrus: em Aldeias do Lago
Rossana Pego, Eliezer Pontes, Lilia Brandao e Marcos Patrus: em Aldeias do Lago, em Minas Gerais Crédito: Divulgação

RR FLASHS

Claudia Scarton comemora aniversário nesta terça-feira de carnaval, ao lado da família, em sua casa, em Caraíva, Bahia. Parabéns pra você! 
José Roberto Podestá celebrou nova idade nesta segunda-feira (15), com declaração de amor de sua Olívia, nas redes sociais. Feliz aniversário! 
Mônica Fonseca, Ana Clark e Wendy Verjovski: no Copacabana Palace, no Rio
Mônica Fonseca, Ana Clark e Wendy Verjovsky: na piscina do Copacabana Palace, no Rio. Crédito: Divulgação
Zé Carlinho da Fonseca e Mônica Fonseca, Toni Ferreira e Ana Clark e Wendy Verjovsky aproveitam os dias de folia, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. 
Os sócios Leandro, Luiz Antônio e Felipe Lorenzon transformaram o tapume da obra de sua construtora iUrban em um Espaço Sustentável, em Jardim Camburi. No local é possível depositar lixo reciclável e não reciclável, retirar sacolas recicláveis para recolher resíduos de animais e até ponto de apoio à ciclistas para encher os pneus de suas bicicletas.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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