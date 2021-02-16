FOTOS: Capixabas escolhem destinos de natureza para curtir o carnaval

O carnaval mais diferente dos últimos 100 anos se despede nesta terça-feira (16) sem desfiles de escola de samba, sem bloquinhos na rua, sem marchinhas e sem samba no pé. Mas os queridos de RR aproveitaram o feriadão para se isolar em locais onde a natureza faz o seu espetáculo, seja à beira do mar ou perto de cachoeiras. Destinos como Trancoso, na Bahia, Angra dos Reis, no Rio, e Caparaó, no ES, foram alguns dos preferidos neste feriadão. Confira as fotos:
RR FLASHS
Claudia Scarton comemora aniversário nesta terça-feira de carnaval, ao lado da família, em sua casa, em Caraíva, Bahia. Parabéns pra você!
José Roberto Podestá celebrou nova idade nesta segunda-feira (15), com declaração de amor de sua Olívia, nas redes sociais. Feliz aniversário!
Zé Carlinho da Fonseca e Mônica Fonseca, Toni Ferreira e Ana Clark e Wendy Verjovsky aproveitam os dias de folia, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
Os sócios Leandro, Luiz Antônio e Felipe Lorenzon transformaram o tapume da obra de sua construtora iUrban em um Espaço Sustentável, em Jardim Camburi. No local é possível depositar lixo reciclável e não reciclável, retirar sacolas recicláveis para recolher resíduos de animais e até ponto de apoio à ciclistas para encher os pneus de suas bicicletas.