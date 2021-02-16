FOTOS: Capixabas escolhem destinos de natureza para curtir o carnaval

Serginho Carone, Maria Eduarda Soares Carone, Mariana Carone, Andreia Carone e Felipe Massari: passeio de lancha em Angra dos Reis Crédito: Divulgação

O carnaval mais diferente dos últimos 100 anos se despede nesta terça-feira (16) sem desfiles de escola de samba, sem bloquinhos na rua, sem marchinhas e sem samba no pé. Mas os queridos de RR aproveitaram o feriadão para se isolar em locais onde a natureza faz o seu espetáculo, seja à beira do mar ou perto de cachoeiras. Destinos como Trancoso, na Bahia, Angra dos Reis, no Rio, e Caparaó, no ES, foram alguns dos preferidos neste feriadão. Confira as fotos:

Carol Morales Mota e Ada Mota: em Trancoso, Bahia Crédito: Divulgação

Rafaela De Prá, Patrícia Louzada e Jacqueline Baptista: passeio de lancha em Porto Seguro Crédito: Divulgação

Ana Paula Castro e a filha Maria: em Trancoso, Bahia Crédito: Divulgação

Guto de Paula e Alessandro De Prá: passeio de lancha em Porto Seguro Crédito: Divulgação

Clara Pignaton e Albanize Monteiro: no Caparaó Crédito: Divulgação

Sany Delana, Mariana Sandri, Renata Gomes, André Poubel e Fabiana Croce: no Mirante do Caparaó Crédito: Divulgação

Rossana Pego, Eliezer Pontes, Lilia Brandao e Marcos Patrus: em Aldeias do Lago, em Minas Gerais Crédito: Divulgação

RR FLASHS

Claudia Scarton comemora aniversário nesta terça-feira de carnaval, ao lado da família, em sua casa, em Caraíva, Bahia. Parabéns pra você!

José Roberto Podestá celebrou nova idade nesta segunda-feira (15), com declaração de amor de sua Olívia, nas redes sociais. Feliz aniversário!

Mônica Fonseca, Ana Clark e Wendy Verjovsky: na piscina do Copacabana Palace, no Rio. Crédito: Divulgação

Zé Carlinho da Fonseca e Mônica Fonseca, Toni Ferreira e Ana Clark e Wendy Verjovsky aproveitam os dias de folia, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.