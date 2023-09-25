  • Veja o que é a pielonefrite e as formas de tratamento dessa doença
Saúde

Veja o que é a pielonefrite e as formas de tratamento dessa doença

A detecção precoce e o manejo adequado dessa infecção renal aguda são cruciais para prevenir complicações
Portal Edicase

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 10:00

Essa condição é causada pela ascensão de microorganismos patogênicos do trato urinário Crédito: Gannvector | Shutterstock
A pielonefrite é uma forma grave de infecção renal aguda que ocorre quando bactérias invadem os rins, desencadeando uma resposta inflamatória no tecido renal. Este mês, o cantor Liam Payne, ex-integrante da banda britânica One Direction, precisou ser internado às pressas na Itália em decorrência dessa doença.
Conforme explica a nefrologista Dra. Caroline Reigada, essa doença acomete a região em que estão localizadas as estruturas funcionais produtoras de urina e a porção dilatada do rim. "A bactéria penetra no organismo pela uretra, alcança a bexiga, sobe pelos ureteres e se instala em um ou nos dois rins, comprometendo seu funcionamento", afirma a médica.

CAUSAS 

A pielonefrite pode ser aguda ou crônica e, nos dois casos, pode evoluir para uma lesão renal. A forma aguda surge de uma hora para outra, enquanto a crônica é relacionada a causas subjacentes como diabetes ou cálculos coraliformes. "Nesse caso, as infecções agudas repetidas ou mal curadas fazem os rins perderem sua capacidade de funcionamento aos poucos, levando à falência", diz a nefrologista.

SINTOMAS 

Entre os sintomas da pielonefrite, estão:
  • Febre;
  • Calafrios;
  • Sudorese;
  • Náuseas;
  • Vômitos;
  • Mal-estar.
"Muitos pacientes também sentem dor lombar e pélvica, no abdômen e nas costas; eles sofrem com urgência e dor para urinar, sinal de pus e de sangue na urina, que pode ficar turva e, em alguns casos, com cheiro fétido", diz a médica. A Dra. Caroline Reigada lembra que a infecção bacteriana crônica pode provocar lesões irreversíveis nos rins.
Algumas pessoas podem ter mais chances de desenvolver essa doença

FATORES DE RISCO 

Essa é uma doença que costuma afetar mais mulheres do que homens por razões anatômicas. "O tamanho da uretra feminina (3 cm) é muito mais curto do que a masculina (mede por volta de 12 cm) e está localizada próxima ao ânus, posição que favorece a entrada de micróbios especialmente durante o ato sexual", explica a médica.
Pacientes com pedra nos rins, gravidez, malformações anatômicas, uso prolongado de cateteres urinários também são mais predispostos a sofrer com pielonefrite. "Quem tem sistema imunológico debilitado, refluxo vesicuretral (retorno de pequenas quantidades de urina da bexiga urinária para os ureteres e para os rins) e diabetes, rins policísticos, cistites de repetição também são mais afetados", diz a nefrologista.

TRATAMENTOS 

A Dra. Caroline Reigada destaca que a pielonefrite tem cura, com tratamento com antibióticos que deve ser iniciado assim que a hipótese de infecção nos rins for levantada. "O objetivo é impedir que o agente infeccioso provoque lesões permanentes nesses órgãos ou que espalhe a infecção por todo o corpo, levando à falência de múltiplos órgãos. Analgésicos e anti-inflamatórios podem ser indicados para alívio da dor", destaca.

COMO PREVENIR 

Para evitar a pielonefrite, a médica recomenda beber bastante água, urinar sempre que sentir vontade, higienizar sempre e corretamente a área íntima (de frente para trás) e urinar logo após a relação sexual, como forma de eliminar as bactérias que por acaso tenham penetrado pela uretra. “Não se automedique nem suspenda o uso da medicação sem antes ouvir o que seu médico tem a dizer”, finaliza.

Veja Também

Entenda por que doenças vasculares podem aumentar no calor

5 exercícios aeróbicos para melhorar a saúde cardiovascular

6 sinais para detecção precoce do retinoblastoma em crianças

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer
Imagem de destaque
Motor em Pauta #2: entenda o aquecimento do mercado de carros usados e o potencial dos híbridos leves
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026

