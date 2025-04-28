7 receitas leves e práticas para te ajudar a emagrecer

Abóbora recheada Crédito: Mike Wunsch | Shutterstock

Com a correria do dia a dia, muitas vezes acabamos optando por alimentos práticos e rápidos, mas que nem sempre são nutritivos. Porém, uma alimentação equilibrada e leve é essencial para manter o corpo em bom funcionamento e para quem deseja emagrecer.

Pensando nisso, preparamos 7 receitas práticas e leves, ideais para quem busca uma alimentação saudável e gostosa sem precisar gastar muito tempo na cozinha. Confira!

Abóbora recheada

Ingredientes:

1 abóbora

1/2 xícara de chá de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de quinoa

1/4 de xícara de chá de cogumelos paris fatiados

1/2 cebola cortada em cubos pequenos

1/4 de pimentão laranjacortado em pedaços

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo:

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois disso, escorra e lave-o em água corrente.Em uma panela de pressão,cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio.Cozinhepor 15 minutos após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e reserve o grão-de-bico. Em outra panela,cubra aquinoacom águae leve ao fogo médio. Cozinhe por 12 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Corte o topo da abóbora e, com o auxílio de uma colher, retire as sementes.Coloquea abóbora em umaforma, regue-acom azeite e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture o grão-de-bico, a quinoa, os cogumelos, a cebola, o pimentão, o sal e a pimenta-do-reino. Retire a abóbora do forno, recheie com a mistura e leve ao fornonovamentepor mais 7 minutos. Sirva em seguida.

Frango recheado com vegetais

Ingredientes:

10 filés de frango

1 xícara de chá de salsa picada

1 xícara de chá de tomilho picado

1 cenouraralada

1 xícara de chá de tofuamassado

Suco de 2 limões

5 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

10 palitos de dente

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os filés de frango com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie os 10 filés com a salsa, o tomilho, a cenoura e o tofu. Enrole e prenda-os com a ajuda dos palitos de dente. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha os filés de frango, regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Vire os filés na metade do tempo. Depois, sirva.

Torta de brócolis com manjericão

Ingredientes:

Massa

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de chá de sal

4 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de leite de soja

Recheio

1 xícara de chá de leite de soja

2 ovos batidos

1/2 cebola picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1/2 xícara de chá de manjericão picado

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo:

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça, a farinha de trigo, o sal, o azeite, o fermento em pó e o leite de soja até obter uma massa homogênea. Em uma assadeira redonda forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture o leite de soja, os ovos batidos, a cebola, os brócolis, o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Transfira o recheio para a assadeira e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 50 minutos. Após esse período, retire do forno e sirva a seguir.

Peixe assado com vinho branco Crédito: Edalin Photography | Shutterstock

Peixe assado com vinho branco, aspargos e limão

Ingredientes:

2 filés de tilápia

1/2 maço de aspargos frescos

2 limões-sicilianos (um para fatiar e outro para espremer)

1/2 xícara de vinho branco seco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 dente de alho picado

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 200°C. Tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino, páprica e um fio de azeite. Esprema metade de um limão sobre eles. Depois, em uma assadeira, coloque os aspargos temperados com um pouco de azeite, sal e o alho picado.

Disponha os filés de peixe sobre ou ao lado dos aspargos. Coloque as fatias de limão por cima do peixe. Regue tudo com o vinho branco. Cubra levemente com papel-alumínio e asse por cerca de 15 minutos. Retire o papel e asse por mais 5-8 minutos ou até o peixe ficar levemente dourado e os aspargos macios. Sirva imediatamente com mais fatias de limão.

Torta de carne moída fit

Ingredientes:

Recheio

1 kg de carne moída

1 tomate cortado em cubos pequenos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 colher de sopa de azeite

Massa

5 colheres de sopa de farinha trigo integral

5 colheres de sopa de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite de soja

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Modo de preparo:

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Adicione o tomate etempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 3 minutos, desligue o fogo e reserve o recheio.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite e o sal. Em seguida, adicione a farinha de trigo, a farinha de aveia, o fermento em pó e bata novamente.

Montagem

Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa e cubra com o recheio. Para finalizar, coloque o restante da massa por cima e leve ao forno médio preaquecido por 45 minutos. Após esse período, retire a torta do forno e sirva a seguir.

Omelete de espinafre com tomate Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

Omelete de espinafre e tomate

Ingredientes:

3 ovos

1 xícara de chá de espinafre fresco picado

1 tomate picado sem sementes

1/2 cebola picada

1 fio de azeite

Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, bata os ovos com um garfo ou fouet até misturar bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Depois, em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue rapidamente a cebola, o espinafre e o tomate, por cerca de 1 a 2 minutos, apenas até murchar o espinafre.

Despeje os ovos batidos sobre o refogado na frigideira, adicione o coentro e misture levemente e deixe cozinhar em fogo baixo até firmar. Se quiser, tampe a frigideira para acelerar o cozimento. Sirva em seguida.

Espaguete de abobrinha

Ingredientes:

1 abobrinha

1 dente de alho picado

1 fio de azeite de oliva

Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo: