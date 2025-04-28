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Alimentação

7 receitas leves e práticas para te ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar pratos perfeitos para quem quer comer bem e sem complicação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 28 de Abril de 2025 às 20:04

Abóbora recheada (Imagem: Mike Wunsch | Shutterstock)
Abóbora recheada Crédito: Mike Wunsch | Shutterstock
Com a correria do dia a dia, muitas vezes acabamos optando por alimentos práticos e rápidos, mas que nem sempre são nutritivos. Porém, uma alimentação equilibrada e leve é essencial para manter o corpo em bom funcionamento e para quem deseja emagrecer.
Pensando nisso, preparamos 7 receitas práticas e leves, ideais para quem busca uma alimentação saudável e gostosa sem precisar gastar muito tempo na cozinha. Confira!

Abóbora recheada

Ingredientes:
  • 1 abóbora
  • 1/2 xícara de chá de grão-de-bico
  • 1/2 xícara de chá de quinoa
  • 1/4 de xícara de chá de cogumelos paris fatiados 
  • 1/2 cebola cortada em cubos pequenos
  • 1/4 de pimentão laranjacortado em pedaços
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

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Modo de preparo:
Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Depois disso, escorra e lave-o em água corrente.Em uma panela de pressão,cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio.Cozinhepor 15 minutos após iniciar a pressão. Depois, desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e reserve o grão-de-bico. Em outra panela,cubra aquinoacom águae leve ao fogo médio. Cozinhe por 12 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.
Corte o topo da abóbora e, com o auxílio de uma colher, retire as sementes.Coloquea abóbora em umaforma, regue-acom azeite e leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, misture o grão-de-bico, a quinoa, os cogumelos, a cebola, o pimentão, o sal e a pimenta-do-reino. Retire a abóbora do forno, recheie com a mistura e leve ao fornonovamentepor mais 7 minutos. Sirva em seguida.

Frango recheado com vegetais

Ingredientes:
  • 10 filés de frango
  • 1 xícara de chá de salsa picada
  • 1 xícara de chá de tomilho picado
  • 1 cenouraralada
  • 1 xícara de chá de tofuamassado
  • Suco de 2 limões
  • 5 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 10 palitos de dente
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere os filés de frango com o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Recheie os 10 filés com a salsa, o tomilho, a cenoura e o tofu. Enrole e prenda-os com a ajuda dos palitos de dente. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha os filés de frango, regue com azeite e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Vire os filés na metade do tempo. Depois, sirva.

Torta de brócolis com manjericão

Ingredientes:
Massa
  • 1 xícara de chá de farinha de linhaça
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1/2 xícara de chá de leite de soja
Recheio
  • 1 xícara de chá de leite de soja
  • 2 ovos batidos
  • 1/2 cebola picada
  • 2 xícaras de chá de floretes de brócolis
  • 1/2 xícara de chá de manjericão picado
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • 1 pitada de noz-moscada
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de linhaça, a farinha de trigo, o sal, o azeite, o fermento em pó e o leite de soja até obter uma massa homogênea. Em uma assadeira redonda forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa e reserve.
Recheio
Em um recipiente, misture o leite de soja, os ovos batidos, a cebola, os brócolis, o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Transfira o recheio para a assadeira e cubra com o restante da massa. Leve ao forno médio preaquecido por 50 minutos. Após esse período, retire do forno e sirva a seguir.
Peixe assado com vinho branco (Imagem: Edalin Photography | Shutterstock)
Peixe assado com vinho branco Crédito: Edalin Photography | Shutterstock

Peixe assado com vinho branco, aspargos e limão

Ingredientes:
  • 2 filés de tilápia  
  • 1/2 maço de aspargos frescos
  • 2 limões-sicilianos (um para fatiar e outro para espremer)
  • 1/2 xícara de vinho branco seco
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 1 dente de alho picado
Modo de preparo:
Preaqueça o forno a 200°C. Tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino, páprica e um fio de azeite. Esprema metade de um limão sobre eles. Depois, em uma assadeira, coloque os aspargos temperados com um pouco de azeite, sal e o alho picado.
Disponha os filés de peixe sobre ou ao lado dos aspargos. Coloque as fatias de limão por cima do peixe. Regue tudo com o vinho branco. Cubra levemente com papel-alumínio e asse por cerca de 15 minutos. Retire o papel e asse por mais 5-8 minutos ou até o peixe ficar levemente dourado e os aspargos macios. Sirva imediatamente com mais fatias de limão.

Torta de carne moída fit

Ingredientes:
Recheio
  • 1 kg de carne moída
  • 1 tomate cortado em cubos pequenos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
Massa
  • 5 colheres de sopa de farinha trigo integral
  • 5 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de leite de soja
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
Modo de preparo:
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Adicione o tomate etempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 3 minutos, desligue o fogo e reserve o recheio.
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite e o sal. Em seguida, adicione a farinha de trigo, a farinha de aveia, o fermento em pó e bata novamente.
Montagem
Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa e cubra com o recheio. Para finalizar, coloque o restante da massa por cima e leve ao forno médio preaquecido por 45 minutos. Após esse período, retire a torta do forno e sirva a seguir.
Omelete de espinafre com tomate (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Omelete de espinafre com tomate Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

Omelete de espinafre e tomate

Ingredientes:
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de espinafre fresco picado
  • 1 tomate picado sem sementes
  • 1/2 cebola picada
  • 1 fio de azeite
  • Coentro, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, bata os ovos com um garfo ou fouet até misturar bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Depois, em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue rapidamente a cebola, o espinafre e o tomate, por cerca de 1 a 2 minutos, apenas até murchar o espinafre.
Despeje os ovos batidos sobre o refogado na frigideira, adicione o coentro e misture levemente e deixe cozinhar em fogo baixo até firmar. Se quiser, tampe a frigideira para acelerar o cozimento. Sirva em seguida. 

Espaguete de abobrinha

Ingredientes:
  • 1 abobrinha
  • 1 dente de alho picado
  • 1 fio de azeite de oliva
  • Queijo parmesão ralado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Corte a abobrinha em tiras fininhas no formato de espaguete. Depois, aqueça uma frigideira grande com um fio de azeite e refogue o alho até começar a dourar. Adicione a abobrinha e refogue o suficiente para amaciar um pouco, mas mantendo crocante. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com o queijo parmesão e sirva em seguida. 

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